https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/avcilarda-4-katli-bina-onundeki-kaldirim-coktu-apartman-bosaltildi-1083151344.html
Avcılar'da 4 katlı bina önündeki kaldırım çöktü: Apartman boşaltıldı
Avcılar'da 4 katlı bina önündeki kaldırım çöktü: Apartman boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Avcılar Merkez Mahallesi'nde 4 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T14:18+0300
2024-04-25T14:18+0300
2024-04-25T14:23+0300
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avcılar
Avcılar'da 4 katlı bina önündeki kaldırım çöktü: Apartman boşaltıldı
14:18 25.04.2024 (güncellendi: 14:23 25.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Avcılar Merkez Mahallesi'nde 4 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.