https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ogretmene-silahli-saldiri-cok-sayida-kursun-isabet-etti-1084566442.html

Öğretmene silahlı saldırı: Çok sayıda kurşun isabet etti

Öğretmene silahlı saldırı: Çok sayıda kurşun isabet etti

Sputnik Türkiye

Fatih'te bir kişi, aracıyla seyir halinde olan öğretmene kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T13:45+0300

2024-06-06T13:45+0300

2024-06-06T13:45+0300

türkiye

öğretmen

saldırı

silahlı saldırı

cinayet

istanbul

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Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeydi. Bu sırada taksiden inen bir şahıs, Durmaz'ın aracına doğru defalarca ateş etti. Şüpheli daha sonra taksiyle olay yerinden kaçarken, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durmaz'ın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ankarada-down-sendromlu-ogrenciyi-darp-eden-ogretmen-tutuklandi-1084547093.html

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öğretmen, saldırı, silahlı saldırı, cinayet, istanbul