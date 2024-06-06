https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ogretmene-silahli-saldiri-cok-sayida-kursun-isabet-etti-1084566442.html
Öğretmene silahlı saldırı: Çok sayıda kurşun isabet etti
Öğretmene silahlı saldırı: Çok sayıda kurşun isabet etti
Sputnik Türkiye
Fatih'te bir kişi, aracıyla seyir halinde olan öğretmene kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T13:45+0300
2024-06-06T13:45+0300
2024-06-06T13:45+0300
türkiye
öğretmen
saldırı
silahlı saldırı
cinayet
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084566163_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_7ee7e52603334f1d12079a86166e5a21.jpg
Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeydi. Bu sırada taksiden inen bir şahıs, Durmaz'ın aracına doğru defalarca ateş etti. Şüpheli daha sonra taksiyle olay yerinden kaçarken, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durmaz'ın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ankarada-down-sendromlu-ogrenciyi-darp-eden-ogretmen-tutuklandi-1084547093.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084566163_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_6e82e86efccf05a221df452589a59ed7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
öğretmen, saldırı, silahlı saldırı, cinayet, istanbul
öğretmen, saldırı, silahlı saldırı, cinayet, istanbul
Öğretmene silahlı saldırı: Çok sayıda kurşun isabet etti
Fatih'te bir kişi, aracıyla seyir halinde olan öğretmene kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeydi.
Bu sırada taksiden inen bir şahıs, Durmaz'ın aracına doğru defalarca ateş etti.
Şüpheli daha sonra taksiyle olay yerinden kaçarken, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durmaz'ın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.