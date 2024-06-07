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Galatasaray Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı
Galatasaray Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli çalıştırıcı 2 yıllık sözleşme imzaladı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
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spor
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı bir törenle yeni dönem sözleşmesini imzaladı. 2 sezon üst üste lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk 2 yıl daha Galatasaray'ı çalıştıracak.Tören sırasında konuşma yapan Buruk:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/beni-baskan-yapacagina-soz-vermisti-diye-sitem-etmisti-dursun-ozbekten-erdem-timura-sert-yanit-1084597904.html
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okan buruk imza, okan buruk kaç yıllık sözleşme imzaladı, okan buruk dursun özbek, okan buruk galatasaray
okan buruk imza, okan buruk kaç yıllık sözleşme imzaladı, okan buruk dursun özbek, okan buruk galatasaray

Galatasaray Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı

11:14 07.06.2024 (güncellendi: 11:56 07.06.2024)
© İHA / SAMET YALÇINGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© İHA / SAMET YALÇIN
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli çalıştırıcı 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı bir törenle yeni dönem sözleşmesini imzaladı. 2 sezon üst üste lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk 2 yıl daha Galatasaray'ı çalıştıracak.
Tören sırasında konuşma yapan Buruk:

"Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım Galatasaray. Dolayısıyla gerçek 'winner' takım Galatasaray. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. 2 sene önce beni buraya layık gördüğü için Dursun Özbek'e teşekkür etmek istiyorum. Hedefimiz 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Galatasaray'ın hedefleri, hayalleri bitmiyor. Başarıyla mutlu olan camiayız, bunun peşinden koşacağız."

Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
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