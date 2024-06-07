Galatasaray Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı

"Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım Galatasaray. Dolayısıyla gerçek 'winner' takım Galatasaray. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. 2 sene önce beni buraya layık gördüğü için Dursun Özbek'e teşekkür etmek istiyorum. Hedefimiz 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Galatasaray'ın hedefleri, hayalleri bitmiyor. Başarıyla mutlu olan camiayız, bunun peşinden koşacağız."