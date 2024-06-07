https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/galatasaray-okan-burukun-sozlesmesini-uzatti-1084597147.html
Galatasaray Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı
Galatasaray Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli çalıştırıcı 2 yıllık sözleşme imzaladı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T11:14+0300
2024-06-07T11:14+0300
2024-06-07T11:56+0300
spor
okan buruk
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galatasaray sk
futbol
sözleşme
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı bir törenle yeni dönem sözleşmesini imzaladı. 2 sezon üst üste lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk 2 yıl daha Galatasaray'ı çalıştıracak.Tören sırasında konuşma yapan Buruk:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/beni-baskan-yapacagina-soz-vermisti-diye-sitem-etmisti-dursun-ozbekten-erdem-timura-sert-yanit-1084597904.html
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okan buruk imza, okan buruk kaç yıllık sözleşme imzaladı, okan buruk dursun özbek, okan buruk galatasaray
okan buruk imza, okan buruk kaç yıllık sözleşme imzaladı, okan buruk dursun özbek, okan buruk galatasaray
Galatasaray Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı
11:14 07.06.2024 (güncellendi: 11:56 07.06.2024)
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli çalıştırıcı 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı bir törenle yeni dönem sözleşmesini imzaladı. 2 sezon üst üste lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk 2 yıl daha Galatasaray'ı çalıştıracak.
Tören sırasında konuşma yapan Buruk:
"Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım Galatasaray. Dolayısıyla gerçek 'winner' takım Galatasaray. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. 2 sene önce beni buraya layık gördüğü için Dursun Özbek'e teşekkür etmek istiyorum. Hedefimiz 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Galatasaray'ın hedefleri, hayalleri bitmiyor. Başarıyla mutlu olan camiayız, bunun peşinden koşacağız."