https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/beni-baskan-yapacagina-soz-vermisti-diye-sitem-etmisti-dursun-ozbekten-erdem-timura-sert-yanit-1084597904.html
'Beni başkan yapacağına söz vermişti' diye sitem etmişti: Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sert yanıt
'Beni başkan yapacağına söz vermişti' diye sitem etmişti: Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sert yanıt
Sputnik Türkiye
Erden Timur ile alakalı açıklamalarda bulunan Dursun Özbek "Ben onun babası yaşındayım. Ben onun başkanıyım. Hizmet için o koltuk bu koltuk aranmaz. Onu kulübe... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T11:39+0300
2024-06-07T11:39+0300
2024-06-07T12:00+0300
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Erden Timur, "Dursun Başkan '2024'te aday olmayacağım, ikinci dönem sen başkan olacaksın' diye dedi" açıklamasında bulunmuştu. Timur'un açıklamalarını değerlendiren Dursun Özbek, şunları söyledi: 'Onu kulübe ben getirdim, genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı''Transferleri Erden değil ben yapıyorum, başkan benim'Bir gazetecinin 'Erden Timur transferleri yönetiyordu, o gittiğine göre siz mi bunlara karar vereceksiniz' sorusuna da tepkili cevap veren Dursun Özbek, "Transferleri başkanlar yapar. Bu yeni bir kural değil. Galatasaray'da başkanlık sistemi var ve ben de başkanım. Tüm transferler benden çıkıyor. Transferleri ben yaparım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/galatasaray-okan-burukun-sozlesmesini-uzatti-1084597147.html
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erdem timur, dursun özbek erdem timur açıklaması, ben onun babası yaşındayım, gs transfer, erden timur çocukları, batshuayi, muslera
'Beni başkan yapacağına söz vermişti' diye sitem etmişti: Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sert yanıt
11:39 07.06.2024 (güncellendi: 12:00 07.06.2024)
Erden Timur ile alakalı açıklamalarda bulunan Dursun Özbek "Ben onun babası yaşındayım. Ben onun başkanıyım. Hizmet için o koltuk bu koltuk aranmaz. Onu kulübe ben getirdim, genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı" dedi.
Erden Timur, "Dursun Başkan '2024'te aday olmayacağım, ikinci dönem sen başkan olacaksın' diye dedi" açıklamasında bulunmuştu. Timur'un açıklamalarını değerlendiren Dursun Özbek, şunları söyledi:
"Ben onun babası yaşındayım. Ben onun başkanıyım. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, ben de ona kırgın değilim. Ama 'Ben başkan olacaktım' diye düşünülemez. Galatasaray'a hizmet etmek Galatasaraylı olmaktan geçer. Başkanlık sözü verdi, vermedi diye bir şey düşünülemez. Galatasaray'da ortak akıl bulma var. Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkese bizim kapımız açık. Hizmet için o koltuk bu koltuk aranmaz. Galatasaray'ı seven Galatasaray'a kırılamaz. Tutunacak dal ararsan, mutlaka vardır."
'Onu kulübe ben getirdim, genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı'
"Erden kardeşimi kulübe ben getirdim. Yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte bulundum. Galatasaray diğer kulüplere benzemez. Galatasaray eleştirilere açık kulüp ve şeffaf. 1905'ten gelmiyor, daha öncesinden geliyor. Her yönetim eleştirildi. Benim ilk dönemimi, rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın. Erden kardeşim için de bu eleştiriler gündeme geldi. Bana 'Daha önceki döneminizdeki gibi değilsiniz' deniyor. Bir takım tecrübeler edindik. Erden kardeşimiz genç ve hassas. Etkilendiğini düşünüyorum. Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir. Kapımız kendisine açık. 'Tutunacak dalım yok' dediniz ya, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan, mutlaka vardır. Tartışılır, eleştirilir ve ortak akıl aranır. Onun için değil midir Türkiye'nin en büyük kulübü, Avrupa'nın önemli bir markası.. Bunları dikkate almak lazım. Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı."
'Transferleri Erden değil ben yapıyorum, başkan benim'
Bir gazetecinin 'Erden Timur transferleri yönetiyordu, o gittiğine göre siz mi bunlara karar vereceksiniz' sorusuna da tepkili cevap veren Dursun Özbek, "Transferleri başkanlar yapar. Bu yeni bir kural değil. Galatasaray'da başkanlık sistemi var ve ben de başkanım. Tüm transferler benden çıkıyor. Transferleri ben yaparım" dedi.