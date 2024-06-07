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Film gibi olay: Kocaeli’de pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi 4 saatte ikna edilerek gözaltına alındı
Film gibi olay: Kocaeli’de pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi 4 saatte ikna edilerek gözaltına alındı
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Kocaeli’nin Başiskele İlçesinde pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi, müzakereci polislerin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
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pompalı tüfek
polis
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ihbar
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24 yaşındaki A.Ç.'nin pompalı tüfekle sokakta bağırdığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekat sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler güvenlik önemli aldı.Olay yerindeki gazetecilere röportaj vermeden silahını bırakmayacağını söyleyen A.Ç. müzakereci polislerin 4 saat süren yoğun çabaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.Polis merkezine götürülen A.Ç'nin sorgusu sürüyor.
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kocaeli, pompalı tüfek, polis, müzakere, ihbar, özel harekât, özel harekat polisi, sorgu
kocaeli, pompalı tüfek, polis, müzakere, ihbar, özel harekât, özel harekat polisi, sorgu

Film gibi olay: Kocaeli’de pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi 4 saatte ikna edilerek gözaltına alındı

06:57 07.06.2024
© AAFilm gibi olay: Kocaeli’de pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi 4 saatte ikna edilerek gözaltına alındı
Film gibi olay: Kocaeli’de pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi 4 saatte ikna edilerek gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AA
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Kocaeli’nin Başiskele İlçesinde pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi, müzakereci polislerin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.
24 yaşındaki A.Ç.'nin pompalı tüfekle sokakta bağırdığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekat sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler güvenlik önemli aldı.
Olay yerindeki gazetecilere röportaj vermeden silahını bırakmayacağını söyleyen A.Ç. müzakereci polislerin 4 saat süren yoğun çabaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen A.Ç'nin sorgusu sürüyor.
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