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9 günlük bayram öncesi Ege'de otellerde doluluk oranı yüzde 70'i aştı
9 günlük bayram öncesi Ege'de otellerde doluluk oranı yüzde 70'i aştı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Kuzey Ege'deki en çok tercih edilen tatil merkezlerinden birisi olan Edremit'te 9 günlük bayram öncesi turizm işletmeleri hazırlıklarını... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T14:47+0300
2024-06-07T14:48+0300
türkiye
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ege
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Edremit'te bayram öncesi turizm işletmeleri hazırlıklarını sürdürürken bölgede yer alan otellerde doluluk oranlarının yüzde 70'i aştığı belirtildi. Turizmciler son hafta rezervasyonları ile birlikte doluluk oranlarının yüzde 90'ları aşmasını bekliyor.Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin Kaz Dağları'ndaki otellerde ilginin yoğun olduğuna dikkatleri çekerek, "Edremit bölgemiz öncelikle hem deniz otelleri, hem kıyı otelleri, hem de Kaz Dağı'ndaki butik otelleriyle 9 günlük uzun bayram tatiline hazır. Bayram tatilinde Kaz Dağları'ndaki butik otellerimiz de hemen hemen yer yok noktasında. Çok ambiyansı keyifli. Huzur içinde büyük bir sakinlikte tatilinizi geçirebileceğiniz kıymetli otellerimiz şu anda rezervasyonlarını yapmış, hazırlıklarını yapmış bir şekilde misafirlerini bekliyor" dedi.Çetin otoyolların, Çanakkale Köprüsü, Troya Tünelleri ve Koca Seyit Havalimanı ile bölgeye ulaşımın kolaylaştığının altını çizerek, "Tabii ki kıyı otellerimiz Ege Denizi'nin kuzeye gelen kıymetli bir bölgesindeyiz. Kıyı otellerimiz de hazır. Bölgemiz 9 günlük bayram tatilinde özellikle büyük şehirlerden gelen ve dinlenmek amaçlı şehrimize gelen vatandaşlarımızı bekliyor. Daha uygun şartlarda daha çabuk ulaşılabilecek bir bölgedeyiz. Özellikle iki tane otoyolun Çanakkale ve Bursa'dan İstanbul'a bağlantıların gerçekleşmesi, Çanakkale-Boğaz köprüsünün ulaşıma açılması, tünellerin ulaşıma açılması, aynı zamanda Edremit-Koca Seyit Havalanı'nın da uçuşlarındaki sayıların artması bizi daha çok aranılan ve istenilen bir bölge haline getiriyor Edremit körfezini" ifadelerini kullandı.Turizmcilerin 9 günlük bayram tatilinden memnun olduklarını belirten Ahmet Çetin, "Biz de işletmelerimizle beraber 9 günlük uzun bayram tatiline hazırız. Yaz öncesi dokuz günlük bayram tatili çok güzel bir uygulama oldu. Turizm esnafını hareketlendirecek, canlandıracak. Dolayısıyla bölgeye ekonomik bir katma değer sağlayacak bir uygulama. Bu bakımdan önemsiyoruz ve bu konuyla ilgili teşekkürlerimizi sunuyoruz yetkililere" dedi.Tatilcileri Edremit'e beklediklerini ifade eden Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, "Vatandaşlarımızı, kıymetli tatilcileri Edremit Körfezi'ne, Kuzey Ege'ye, Kaz Dağları'na ve Edremit'in keyifli ortamına bekliyoruz" diye konuştu.TÜRSAB Çanakkale-Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün ise, "Acentelerimizle, otellerimizle yaptığımız görüşmelerde güzel bir ilgi, yoğunluk gözüküyor. Bölgemiz, otellerimiz, acentelerimiz bu günleri yoğun geçirecek. Bu anlamda iyi bir tatil dönemi, iyi bir sezon başlangıcı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bodrumda-motosiklet-uzerinde-valizini-eliyle-cekerek-goturen-surucu-boyle-goruntulendi-1084600332.html
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turizm, ege, otel, doluluk oranı, doluluk, tatil
turizm, ege, otel, doluluk oranı, doluluk, tatil

9 günlük bayram öncesi Ege'de otellerde doluluk oranı yüzde 70'i aştı

14:47 07.06.2024 (güncellendi: 14:48 07.06.2024)
© İHAKuzey Ege'deki otellerde doluluk oranı yüzde 70'i aştı
Kuzey Ege'deki otellerde doluluk oranı yüzde 70'i aştı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© İHA
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Balıkesir'in Kuzey Ege'deki en çok tercih edilen tatil merkezlerinden birisi olan Edremit'te 9 günlük bayram öncesi turizm işletmeleri hazırlıklarını tamamlarken otellerde doluluk oranlarının yüzde 70'i aştığı öğrenildi. Turizmciler son hafta rezervasyonları ile birlikte doluluk oranlarının yüzde 90'ları aşmasını bekliyor.
Edremit'te bayram öncesi turizm işletmeleri hazırlıklarını sürdürürken bölgede yer alan otellerde doluluk oranlarının yüzde 70'i aştığı belirtildi.

Turizmciler son hafta rezervasyonları ile birlikte doluluk oranlarının yüzde 90'ları aşmasını bekliyor.
Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin Kaz Dağları'ndaki otellerde ilginin yoğun olduğuna dikkatleri çekerek, "Edremit bölgemiz öncelikle hem deniz otelleri, hem kıyı otelleri, hem de Kaz Dağı'ndaki butik otelleriyle 9 günlük uzun bayram tatiline hazır. Bayram tatilinde Kaz Dağları'ndaki butik otellerimiz de hemen hemen yer yok noktasında. Çok ambiyansı keyifli. Huzur içinde büyük bir sakinlikte tatilinizi geçirebileceğiniz kıymetli otellerimiz şu anda rezervasyonlarını yapmış, hazırlıklarını yapmış bir şekilde misafirlerini bekliyor" dedi.

Çetin otoyolların, Çanakkale Köprüsü, Troya Tünelleri ve Koca Seyit Havalimanı ile bölgeye ulaşımın kolaylaştığının altını çizerek, "Tabii ki kıyı otellerimiz Ege Denizi'nin kuzeye gelen kıymetli bir bölgesindeyiz. Kıyı otellerimiz de hazır. Bölgemiz 9 günlük bayram tatilinde özellikle büyük şehirlerden gelen ve dinlenmek amaçlı şehrimize gelen vatandaşlarımızı bekliyor. Daha uygun şartlarda daha çabuk ulaşılabilecek bir bölgedeyiz. Özellikle iki tane otoyolun Çanakkale ve Bursa'dan İstanbul'a bağlantıların gerçekleşmesi, Çanakkale-Boğaz köprüsünün ulaşıma açılması, tünellerin ulaşıma açılması, aynı zamanda Edremit-Koca Seyit Havalanı'nın da uçuşlarındaki sayıların artması bizi daha çok aranılan ve istenilen bir bölge haline getiriyor Edremit körfezini" ifadelerini kullandı.

Turizmcilerin 9 günlük bayram tatilinden memnun olduklarını belirten Ahmet Çetin, "Biz de işletmelerimizle beraber 9 günlük uzun bayram tatiline hazırız. Yaz öncesi dokuz günlük bayram tatili çok güzel bir uygulama oldu. Turizm esnafını hareketlendirecek, canlandıracak. Dolayısıyla bölgeye ekonomik bir katma değer sağlayacak bir uygulama. Bu bakımdan önemsiyoruz ve bu konuyla ilgili teşekkürlerimizi sunuyoruz yetkililere" dedi.

Tatilcileri Edremit'e beklediklerini ifade eden Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, "Vatandaşlarımızı, kıymetli tatilcileri Edremit Körfezi'ne, Kuzey Ege'ye, Kaz Dağları'na ve Edremit'in keyifli ortamına bekliyoruz" diye konuştu.

TÜRSAB Çanakkale-Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün ise, "Acentelerimizle, otellerimizle yaptığımız görüşmelerde güzel bir ilgi, yoğunluk gözüküyor. Bölgemiz, otellerimiz, acentelerimiz bu günleri yoğun geçirecek. Bu anlamda iyi bir tatil dönemi, iyi bir sezon başlangıcı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
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