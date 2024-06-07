Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar neden doğuya doğru daha hızlı uçar?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İşletmelerde yaşanan ara eleman sıkıntısı nasıl çözülecek?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Milyonlar o zammı bekliyor
15:01
59 dk
EKSEN
‘Ulusal egemenliğe saygı duyan yeni bir uluslararası ilişkiler sistemi gelişiyor’
16:30
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
07:11
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Yedi Güzel Adam' şairi
07:22
10 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
07:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
08:09
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne kıyafetleriyle gündeme oturmuştu
08:28
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Şiirlerini türkülerle yaşattı
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bodrumda-motosiklet-uzerinde-valizini-eliyle-cekerek-goturen-surucu-boyle-goruntulendi-1084600332.html
Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi
Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletiyle seyreden sürücünün, bir yandan da valizini eliyle çekerek götürmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T12:30+0300
2024-06-07T12:30+0300
yaşam
video
bodrum
muğla
valiz
motosiklet
sürücü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084600615_0:243:467:506_1920x0_80_0_0_5e84d3b80963ab58c2a1616471ed8d2a.jpg
Gündoğan - Yalıkavak yolunda seyreden motosiklet sürücüsü, valizini motosikletinin üzerinde taşıyamayınca çareyi eliyle çekerek götürmekte buldu.Yolun emniyet şeridinden yavaş bir şekilde seyreden sürücü, bir yandan da valizini tekerlerinin üzerinde götürdü.O anlar aynı istikamete giden otomobil içerisinde bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Yolda ilerleyen bir otomobilden kayıt alındığı sırada motosiklet yanında sürülen valizin tekerleklerinden birinin koparak fırladığı görüldü.
bodrum
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi
Sputnik Türkiye
Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi
2024-06-07T12:30+0300
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084600615_0:199:467:549_1920x0_80_0_0_07550957df8d5d67bc42be8b09951f76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, bodrum, muğla, valiz, motosiklet, sürücü, видео
video, bodrum, muğla, valiz, motosiklet, sürücü, видео

Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi

12:30 07.06.2024
© İHA
Abone ol
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletiyle seyreden sürücünün, bir yandan da valizini eliyle çekerek götürmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Gündoğan - Yalıkavak yolunda seyreden motosiklet sürücüsü, valizini motosikletinin üzerinde taşıyamayınca çareyi eliyle çekerek götürmekte buldu.

Yolun emniyet şeridinden yavaş bir şekilde seyreden sürücü, bir yandan da valizini tekerlerinin üzerinde götürdü.

O anlar aynı istikamete giden otomobil içerisinde bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yolda ilerleyen bir otomobilden kayıt alındığı sırada motosiklet yanında sürülen valizin tekerleklerinden birinin koparak fırladığı görüldü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала