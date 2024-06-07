https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bodrumda-motosiklet-uzerinde-valizini-eliyle-cekerek-goturen-surucu-boyle-goruntulendi-1084600332.html

Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi

Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletiyle seyreden sürücünün, bir yandan da valizini eliyle çekerek götürmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T12:30+0300

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yaşam

video

bodrum

muğla

valiz

motosiklet

sürücü

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Gündoğan - Yalıkavak yolunda seyreden motosiklet sürücüsü, valizini motosikletinin üzerinde taşıyamayınca çareyi eliyle çekerek götürmekte buldu.Yolun emniyet şeridinden yavaş bir şekilde seyreden sürücü, bir yandan da valizini tekerlerinin üzerinde götürdü.O anlar aynı istikamete giden otomobil içerisinde bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Yolda ilerleyen bir otomobilden kayıt alındığı sırada motosiklet yanında sürülen valizin tekerleklerinden birinin koparak fırladığı görüldü.

bodrum

muğla

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi Sputnik Türkiye Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi 2024-06-07T12:30+0300 true PT0M23S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, bodrum, muğla, valiz, motosiklet, sürücü, видео