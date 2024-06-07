https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bodrumda-motosiklet-uzerinde-valizini-eliyle-cekerek-goturen-surucu-boyle-goruntulendi-1084600332.html
Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi
Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletiyle seyreden sürücünün, bir yandan da valizini eliyle çekerek götürmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T12:30+0300
2024-06-07T12:30+0300
2024-06-07T12:30+0300
yaşam
video
bodrum
muğla
valiz
motosiklet
sürücü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084600615_0:243:467:506_1920x0_80_0_0_5e84d3b80963ab58c2a1616471ed8d2a.jpg
Gündoğan - Yalıkavak yolunda seyreden motosiklet sürücüsü, valizini motosikletinin üzerinde taşıyamayınca çareyi eliyle çekerek götürmekte buldu.Yolun emniyet şeridinden yavaş bir şekilde seyreden sürücü, bir yandan da valizini tekerlerinin üzerinde götürdü.O anlar aynı istikamete giden otomobil içerisinde bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Yolda ilerleyen bir otomobilden kayıt alındığı sırada motosiklet yanında sürülen valizin tekerleklerinden birinin koparak fırladığı görüldü.
bodrum
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084600615_0:199:467:549_1920x0_80_0_0_07550957df8d5d67bc42be8b09951f76.jpg
Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi
Sputnik Türkiye
Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi
2024-06-07T12:30+0300
true
PT0M23S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, bodrum, muğla, valiz, motosiklet, sürücü, видео
video, bodrum, muğla, valiz, motosiklet, sürücü, видео
Bodrum'da motosiklet üzerinde valizini eliyle çekerek götüren sürücü böyle görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletiyle seyreden sürücünün, bir yandan da valizini eliyle çekerek götürmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Gündoğan - Yalıkavak yolunda seyreden motosiklet sürücüsü, valizini motosikletinin üzerinde taşıyamayınca çareyi eliyle çekerek götürmekte buldu.
Yolun emniyet şeridinden yavaş bir şekilde seyreden sürücü, bir yandan da valizini tekerlerinin üzerinde götürdü.
O anlar aynı istikamete giden otomobil içerisinde bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yolda ilerleyen bir otomobilden kayıt alındığı sırada motosiklet yanında sürülen valizin tekerleklerinden birinin koparak fırladığı görüldü.