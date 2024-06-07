https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/dogum-sonrasi-yari-zamanli-calismak-isteyen-kadin-reddedilmisti-mahkeme-kadini-hakli-buldu-1084594818.html
Doğum sonrası yarı zamanlı çalışmak isteyen kadın reddedilmişti: Mahkeme kadını haklı buldu
Doğum sonrası yarı zamanlı çalışmak isteyen kadın reddedilmişti: Mahkeme kadını haklı buldu
Sputnik Türkiye
Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma hakkı verdi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T10:00+0300
2024-06-07T10:00+0300
2024-06-07T10:00+0300
türkiye
doğum
hak
mahkeme
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Sağlık-Sen, İstanbul’da görevli üyesinin doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinin reddi kararını yargıya taşımıştı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görülen davada Sağlık-Sen, kararın 'haksız ve hukuka aykırı olduğu, emsal yargı kararlarının bulunduğu ve davacının çocuğunun bakıma muhtaç olduğu' gerekçeleriyle kararın iptalini istedi. Davada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ‘doğum sonrası yarım zamanlı çalışma’ başlıklı maddeye atıfta bulunan mahkeme, ‘doğum yapan memurun çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma talep edebileceğinin’ ilgili maddede yer alan hükümlerde açık olduğunu vurguladı. Kurum kararının ‘açık olarak tanınmış bir hakkın kullanılmasına engel’ olduğunu belirten mahkemede, ayrıca durumdan 'aile düzeninin olumsuz etkileneceği, maddi ve manevi zorluklarla karşılaşacağı ve bu durumun, telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinin ortada olduğu' ifade edildi.Bu çerçevede mahkeme, Sağlık-Sen’i haklı bularak işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/ilber-ortaylidan-sokak-kopekleri-aciklamasi--1084593640.html
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doğum, hak, mahkeme
Doğum sonrası yarı zamanlı çalışmak isteyen kadın reddedilmişti: Mahkeme kadını haklı buldu
Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma hakkı verdi.
Sağlık-Sen, İstanbul’da görevli üyesinin doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinin reddi kararını yargıya taşımıştı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görülen davada Sağlık-Sen, kararın 'haksız ve hukuka aykırı olduğu, emsal yargı kararlarının bulunduğu ve davacının çocuğunun bakıma muhtaç olduğu' gerekçeleriyle kararın iptalini istedi.
Davada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ‘doğum sonrası yarım zamanlı çalışma’ başlıklı maddeye atıfta bulunan mahkeme, ‘doğum yapan memurun çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma talep edebileceğinin’ ilgili maddede yer alan hükümlerde açık olduğunu vurguladı.
Kurum kararının ‘açık olarak tanınmış bir hakkın kullanılmasına engel’ olduğunu belirten mahkemede, ayrıca durumdan 'aile düzeninin olumsuz etkileneceği, maddi ve manevi zorluklarla karşılaşacağı ve bu durumun, telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinin ortada olduğu' ifade edildi.
Bu çerçevede mahkeme, Sağlık-Sen’i haklı bularak işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi.