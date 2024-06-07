Doğum sonrası yarı zamanlı çalışmak isteyen kadın reddedilmişti: Mahkeme kadını haklı buldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar neden doğuya doğru daha hızlı uçar?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İşletmelerde yaşanan ara eleman sıkıntısı nasıl çözülecek?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Milyonlar o zammı bekliyor
15:01
59 dk
EKSEN
‘Ulusal egemenliğe saygı duyan yeni bir uluslararası ilişkiler sistemi gelişiyor’
16:30
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
07:11
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Yedi Güzel Adam' şairi
07:22
10 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
07:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
08:09
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne kıyafetleriyle gündeme oturmuştu
08:28
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye, en çok tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Avrupa ülkesi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/dogum-sonrasi-yari-zamanli-calismak-isteyen-kadin-reddedilmisti-mahkeme-kadini-hakli-buldu-1084594818.html
Doğum sonrası yarı zamanlı çalışmak isteyen kadın reddedilmişti: Mahkeme kadını haklı buldu
Doğum sonrası yarı zamanlı çalışmak isteyen kadın reddedilmişti: Mahkeme kadını haklı buldu
Sputnik Türkiye
Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma hakkı verdi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T10:00+0300
2024-06-07T10:00+0300
türkiye
doğum
hak
mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084594662_0:529:1535:1392_1920x0_80_0_0_5bcda5cd4beb28ab2508762e20a1b46c.jpg
Sağlık-Sen, İstanbul’da görevli üyesinin doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinin reddi kararını yargıya taşımıştı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görülen davada Sağlık-Sen, kararın 'haksız ve hukuka aykırı olduğu, emsal yargı kararlarının bulunduğu ve davacının çocuğunun bakıma muhtaç olduğu' gerekçeleriyle kararın iptalini istedi. Davada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ‘doğum sonrası yarım zamanlı çalışma’ başlıklı maddeye atıfta bulunan mahkeme, ‘doğum yapan memurun çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma talep edebileceğinin’ ilgili maddede yer alan hükümlerde açık olduğunu vurguladı. Kurum kararının ‘açık olarak tanınmış bir hakkın kullanılmasına engel’ olduğunu belirten mahkemede, ayrıca durumdan 'aile düzeninin olumsuz etkileneceği, maddi ve manevi zorluklarla karşılaşacağı ve bu durumun, telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinin ortada olduğu' ifade edildi.Bu çerçevede mahkeme, Sağlık-Sen’i haklı bularak işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/ilber-ortaylidan-sokak-kopekleri-aciklamasi--1084593640.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084594662_0:385:1535:1536_1920x0_80_0_0_9a876e5c232907ce5f2fe6d35e2a2e05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğum, hak, mahkeme
doğum, hak, mahkeme

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışmak isteyen kadın reddedilmişti: Mahkeme kadını haklı buldu

10:00 07.06.2024
© İHA-AW221863Çalışma
Çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© İHA-AW221863
Abone ol
Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma hakkı verdi.
Sağlık-Sen, İstanbul’da görevli üyesinin doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinin reddi kararını yargıya taşımıştı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görülen davada Sağlık-Sen, kararın 'haksız ve hukuka aykırı olduğu, emsal yargı kararlarının bulunduğu ve davacının çocuğunun bakıma muhtaç olduğu' gerekçeleriyle kararın iptalini istedi.
Davada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ‘doğum sonrası yarım zamanlı çalışma’ başlıklı maddeye atıfta bulunan mahkeme, ‘doğum yapan memurun çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma talep edebileceğinin’ ilgili maddede yer alan hükümlerde açık olduğunu vurguladı.
Kurum kararının ‘açık olarak tanınmış bir hakkın kullanılmasına engel’ olduğunu belirten mahkemede, ayrıca durumdan 'aile düzeninin olumsuz etkileneceği, maddi ve manevi zorluklarla karşılaşacağı ve bu durumun, telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinin ortada olduğu' ifade edildi.
Bu çerçevede mahkeme, Sağlık-Sen’i haklı bularak işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi.
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
TÜRKİYE
İlber Ortaylı'dan sokak köpekleri açıklaması
09:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала