https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/ilber-ortaylidan-sokak-kopekleri-aciklamasi--1084593640.html
İlber Ortaylı'dan sokak köpekleri açıklaması
İlber Ortaylı'dan sokak köpekleri açıklaması
Sputnik Türkiye
Tarihçi İlber Ortaylı YouTube'da çıktığı bir programda, sokak köpekleri hakkında konuştu. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T09:24+0300
2024-06-07T09:24+0300
2024-06-07T09:24+0300
türkiye
ilber ortaylı
sokak köpeği
başıboş sokak köpeği
tarih
yasa
youtube
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Ortaylı, sokak köpekleri hakkında YouTube'da Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu KAFA TV'de konuştu. Ortaylı, sokak köpekleri hakkında ne düşündüğü sorusu üzerine, "Burada doğru hareket etmeleri lazım, hayvan katline kimse müsade etmez. Yani hiç o iş ideoloji ile de izah etmesin kimse. Herkes, her kesimden insan hayvan sever, sevmeyeni de vardır yani bu kadar." dedi. Gazeteci Işık'ın devamında, "Bizim tarihimizde bir Hayırsız Ada olayı vardır, o nedir?" sorusu üzerine Ortaylı, "Hayırsız ada dediğimiz meskun olmayan, sonradan donanma üssü oldu o, ikinci meşrutiyette bunları (köpekleri) attılar. Ve en iyi belediye reisimiz döneminde, Cemil Topuzlu Paşa döneminde oldu. Bu hayvanların bazıları yüzerek çıktı oradan. Bazıları da saklanarak burada kaldı. O zamanda halk karşı çıkmış bu tarz şeylere, meşihata şikayet etmişler. Sadrazam da şikayet ediyor bu olmaz diye ama oldu. Bu iyi bir görünüm değildi, şimdi aynı şeyleri tekrar değil. Bu gibi şeylerle oynanmaz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/ak-parti-grup-baskani-gulerden-sokak-kopeklerine-iliskin-aciklama-1084398279.html
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ilber ortaylı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, tarih, yasa, youtube
ilber ortaylı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, tarih, yasa, youtube
İlber Ortaylı'dan sokak köpekleri açıklaması
Tarihçi İlber Ortaylı YouTube'da çıktığı bir programda, sokak köpekleri hakkında konuştu.
Ortaylı, sokak köpekleri hakkında YouTube'da Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu KAFA TV'de konuştu. Ortaylı, sokak köpekleri hakkında ne düşündüğü sorusu üzerine, "Burada doğru hareket etmeleri lazım, hayvan katline kimse müsade etmez. Yani hiç o iş ideoloji ile de izah etmesin kimse. Herkes, her kesimden insan hayvan sever, sevmeyeni de vardır yani bu kadar." dedi.
Gazeteci Işık'ın devamında, "Bizim tarihimizde bir Hayırsız Ada olayı vardır, o nedir?" sorusu üzerine Ortaylı, "Hayırsız ada dediğimiz meskun olmayan, sonradan donanma üssü oldu o, ikinci meşrutiyette bunları (köpekleri) attılar. Ve en iyi belediye reisimiz döneminde, Cemil Topuzlu Paşa döneminde oldu. Bu hayvanların bazıları yüzerek çıktı oradan. Bazıları da saklanarak burada kaldı. O zamanda halk karşı çıkmış bu tarz şeylere, meşihata şikayet etmişler. Sadrazam da şikayet ediyor bu olmaz diye ama oldu. Bu iyi bir görünüm değildi, şimdi aynı şeyleri tekrar değil. Bu gibi şeylerle oynanmaz."