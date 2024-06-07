https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/ilber-ortaylidan-sokak-kopekleri-aciklamasi--1084593640.html

İlber Ortaylı'dan sokak köpekleri açıklaması

İlber Ortaylı'dan sokak köpekleri açıklaması

Sputnik Türkiye

Tarihçi İlber Ortaylı YouTube'da çıktığı bir programda, sokak köpekleri hakkında konuştu. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T09:24+0300

2024-06-07T09:24+0300

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türkiye

ilber ortaylı

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

tarih

yasa

youtube

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Ortaylı, sokak köpekleri hakkında YouTube'da Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu KAFA TV'de konuştu. Ortaylı, sokak köpekleri hakkında ne düşündüğü sorusu üzerine, "Burada doğru hareket etmeleri lazım, hayvan katline kimse müsade etmez. Yani hiç o iş ideoloji ile de izah etmesin kimse. Herkes, her kesimden insan hayvan sever, sevmeyeni de vardır yani bu kadar." dedi. Gazeteci Işık'ın devamında, "Bizim tarihimizde bir Hayırsız Ada olayı vardır, o nedir?" sorusu üzerine Ortaylı, "Hayırsız ada dediğimiz meskun olmayan, sonradan donanma üssü oldu o, ikinci meşrutiyette bunları (köpekleri) attılar. Ve en iyi belediye reisimiz döneminde, Cemil Topuzlu Paşa döneminde oldu. Bu hayvanların bazıları yüzerek çıktı oradan. Bazıları da saklanarak burada kaldı. O zamanda halk karşı çıkmış bu tarz şeylere, meşihata şikayet etmişler. Sadrazam da şikayet ediyor bu olmaz diye ama oldu. Bu iyi bir görünüm değildi, şimdi aynı şeyleri tekrar değil. Bu gibi şeylerle oynanmaz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/ak-parti-grup-baskani-gulerden-sokak-kopeklerine-iliskin-aciklama-1084398279.html

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ilber ortaylı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, tarih, yasa, youtube