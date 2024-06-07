https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/dilan-ve-engin-polati-yargilayan-hakim-davadan-cekilmek-istemisti-mahkeme-karari-verdi-1084600180.html

Dilan ve Engin Polat’ı yargılayan hakim davadan çekilmek istemişti: Mahkeme kararını verdi

Dilan ve Engin Polat’ı yargılayan hakim davadan çekilmek istemişti: Mahkeme kararını verdi

Sputnik Türkiye

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın azmettirici olarak yargılandığı silahlı saldırı davasında, hakimin davadan çekilme talebi mahkeme tarafından reddedildi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T12:18+0300

2024-06-07T12:18+0300

2024-06-07T13:07+0300

yaşam

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Mahkeme, davanın hakimi Recep Baş'ın tarafsızlığından şüphe duyulduğunu belirterek verdiği çekilme dilekçesini değerlendirdi ancak bu talebi kabul etmedi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla 7 aydır cezaevinde bulunuyor ve birçok davadan yargılanıyor. Bu davalardan biri de şarkıcı Banu Parlak'ın işyerine yapılan silahlı saldırı olayıydı.Duruşmada, saldırı dosyasının çete lideri Barış Boyun'un davasıyla birleştirilmesine karar verilmişti. Ancak, İstinaf Mahkemesi bu kararı bozdu ve hakimin davaya devam etmesine hükmetti.Dilan Polat'ın avukatıyla tartışmışHakim Recep Baş, duruşmadan iki gün sonra Küçükçekmece 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ile yaşadığı tartışmayı anlattı. Kaya'nın, hakimle odasında görüşme talebini reddeden Baş, "Hiçbir şekilde avukatlarla, hiçbir dosyayı odamda görüşmem, odama kabul etmem" ifadelerini kullandı.Hakim Baş davadan çekilme talep etti: 'Tarafsızlık şüphesi var'Baş, dilekçesinde tarafsızlığından şüphe duyulduğunu belirterek, "Bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim, tarafların bir şekilde memnun olmayacakları, kararda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve Yargı'nın tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım." ifadelerine yer verdi.Ekol TV'den Dilek Yaman'ın haberine göre, hakimin çekilme talebi mahkeme tarafından reddedildi ve dava süreci aynı hakimle devam edecek.

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