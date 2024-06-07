https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/cumhurbaskani-erdogan-tuva-cihangir-ataseverle-canli-baglanti-gerceklestirdi-son-olmayacaksin-1084614422.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuva Cihangir Atasever'le canlı bağlantı gerçekleştirdi: 'Son olmayacaksın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuva Cihangir Atasever'le canlı bağlantı gerçekleştirdi: 'Son olmayacaksın'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı gerçekleştirdiği Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever'e başarı dileyerek, "Sen ikinci... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T18:58+0300

2024-06-07T18:58+0300

2024-06-07T18:59+0300

türkiye

tuva cihangir atasever

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesisinden gerçekleştireceği uzay seferi öncesi Atasever ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.Atasever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Uzay görevimizin ve mikro yer çekim araştırmalarının devamı olan yörünge altı araştırma uçuşunun hazırlıkları nasıl gidiyor, her şey yolunda mı?" sorusuna karşılık, bu tarihi görevi yerine getirmek üzere New Mexico'da bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirtti.Uçuşa hazır halde olduklarını, Alper Gezeravcı ile daha önce de hazırlık sürecinden geçtiğini aktaran Atasever, yoğun eğitimler aldığını, hazırlıkların son günü olduğunu ve yarın görevi gerçekleştireceklerini söyledi.Atasever, gerçekleştirecekleri görevde bir taşıyıcı uçak vasıtasıyla 14 kilometrelik bir irtifaya ulaşacaklarını, olumlu koşullar gerçekleşmesinin ardından taşıyıcının uzay aracından serbest kalacağını ve hibrit motorun ateşlenmesiyle 1 dakika içinde 90 kilometrelik irtifaya ulaşacaklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Alper Gezeravcı'nın bazı dezavantajları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Atasever de "Görevimi tamamlayıp, başarılı bir şekilde ilgili deneylerimizi gerçekleştirip ülkemize döneceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.Erdoğan'ın "Bir tarafta Türkiye bayrağı, öbür tarafta annen Azeri olması hasebiyle Azerbaycan adeta bayrağı ve her iki gardaşın da temsilini gerçekleştirmiş olacaksın" ifadelerini kullanması üzerine Atasever, "Nasıl yeryüzünde de iki bayrağımız, Türkiye Cumhuriyetimizin bayrağı ve Azerbaycan'ın bayrağı omuz omuza, yan yanaysa benim uzay yolculuğumda da göğsümün üzerinde yine yer alacaklar" dedi."İki devlet, tek millet" şuuruyla bu yolculuğun gerçekleştirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atasever'e başarılar diledi.Atasever de görevi başarıyla tamamlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/astronot-tuva-cihangir-atasever-yarin-uzaya-cikacak-1084601910.html

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tuva cihangir atasever, recep tayyip erdoğan