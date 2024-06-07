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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/astronot-tuva-cihangir-atasever-yarin-uzaya-cikacak-1084601910.html
Astronot Tuva Cihangir Atasever yarın uzaya çıkacak
Astronot Tuva Cihangir Atasever yarın uzaya çıkacak
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin 2'nci astronotu Tuva Cihangir Atasever 8 Haziran'da uzay yolcusu olacak. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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uzay
astronot
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Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu yarın Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" adlı uzay aracıyla yapacak.Atasever, yarın gerçekleştireceği uzay seferine ilişkin, "Uçuşta Azerbaycan bayrağı da Türk bayrağının hemen yanında göğsümün üzerinde yer alacak. Nasıl yer yüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar." dedi.Atasever, yarın yapılacak "Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu"nun, Nisan 2023'te ABD'nin Houston şehrinde başlayan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uzanacak Ax-3 görevinin parçası olarak kurgulanan bir eğitim adımı olduğunu söyledi.Dolayısıyla bunun "herhangi bir ek maliyet doğurmadan" icra edecekleri bir uzay uçuşu niteliği taşıdığını vurgulayan Atasever, şöyle konuştu:"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK UZAY ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olarak bu eğitim adımını da bilimsel misyona dönüştürdük. 7 farklı bilimsel deney seçtik. Bunların uzay aracına entegrasyonu üzerinde aylardır çalışıyoruz. Uzay uçuşumuz için hiçbir ek maliyet çıkarmadan yeni bir bilimsel misyon türetmiş olduk. Umuyorum ki bu uçuş kapsamında gerçekleştireceğimiz deneyler ülkemizdeki uzay araştırma ve çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır."Atasever, uzaya giderken yanına alacağı eşyalara ilişkin de şu bilgiyi verdi:"Cumhurbaşkanı'mızın Nisan 2023'te TEKNOFEST'teki tanıtımımızda teslim ettiği bayrak benimle birlikte olacak. Benim annemin memleketi olan Azerbaycan bayrağı da Türk bayrağının hemen yanında göğsümün üzerinde yer alacak. Nasıl yeryüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar. Buna ek olarak ailemin ve yakın çalışma arkadaşlarımın onlar için kıymetli olan ve uzaya götürmem için bana teslim ettiği bazı minik objeler de benimle olacak."
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tuva cihangir atasever, uzay, astronot, uzay yolculuğu
tuva cihangir atasever, uzay, astronot, uzay yolculuğu

Astronot Tuva Cihangir Atasever yarın uzaya çıkacak

13:28 07.06.2024
© AA / Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBu süreci gençlerle paylaşmak inanılmaz bir mutluluk. Gençler o kadar ilgili, meraklı ve anlamak istiyorlar ki onlardaki heyecanı görmek gerçekten bahtiyarlık sebeb
Bu süreci gençlerle paylaşmak inanılmaz bir mutluluk. Gençler o kadar ilgili, meraklı ve anlamak istiyorlar ki onlardaki heyecanı görmek gerçekten bahtiyarlık sebeb - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Türkiye'nin 2'nci astronotu Tuva Cihangir Atasever 8 Haziran'da uzay yolcusu olacak.
Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu yarın Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" adlı uzay aracıyla yapacak.
Atasever, yarın gerçekleştireceği uzay seferine ilişkin, "Uçuşta Azerbaycan bayrağı da Türk bayrağının hemen yanında göğsümün üzerinde yer alacak. Nasıl yer yüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar." dedi.
Atasever, yarın yapılacak "Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu"nun, Nisan 2023'te ABD'nin Houston şehrinde başlayan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uzanacak Ax-3 görevinin parçası olarak kurgulanan bir eğitim adımı olduğunu söyledi.
Dolayısıyla bunun "herhangi bir ek maliyet doğurmadan" icra edecekleri bir uzay uçuşu niteliği taşıdığını vurgulayan Atasever, şöyle konuştu:
"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK UZAY ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olarak bu eğitim adımını da bilimsel misyona dönüştürdük. 7 farklı bilimsel deney seçtik. Bunların uzay aracına entegrasyonu üzerinde aylardır çalışıyoruz. Uzay uçuşumuz için hiçbir ek maliyet çıkarmadan yeni bir bilimsel misyon türetmiş olduk. Umuyorum ki bu uçuş kapsamında gerçekleştireceğimiz deneyler ülkemizdeki uzay araştırma ve çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır."
Atasever, uzaya giderken yanına alacağı eşyalara ilişkin de şu bilgiyi verdi:
"Cumhurbaşkanı'mızın Nisan 2023'te TEKNOFEST'teki tanıtımımızda teslim ettiği bayrak benimle birlikte olacak. Benim annemin memleketi olan Azerbaycan bayrağı da Türk bayrağının hemen yanında göğsümün üzerinde yer alacak. Nasıl yeryüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar. Buna ek olarak ailemin ve yakın çalışma arkadaşlarımın onlar için kıymetli olan ve uzaya götürmem için bana teslim ettiği bazı minik objeler de benimle olacak."
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