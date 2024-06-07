https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bolivya-devlet-baskani-arce-abdnin-zayiflamasiyla-bricsin-agirligi-artiyor-1084626730.html
Bolivya Devlet Başkanı Arce: ABD'nin zayıflamasıyla BRICS'in ağırlığı artıyor
Bolivya Devlet Başkanı Arce: ABD'nin zayıflamasıyla BRICS'in ağırlığı artıyor
Sputnik Türkiye
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, dahaönce tüm dünyada hüküm süren ABD hegemonyasının son yıllarda BRICS ülkelerinin ağırlığının artmasıyla zayıflamaya... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T23:38+0300
2024-06-07T23:38+0300
2024-06-07T23:38+0300
dünya
luis arce
bolivya
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abd
nato
brics
güney amerika
rusya
çin
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Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF 2024) Sputnik’e verdiği demeçte, NATO'nun dostane olmayan eylemlerinden ve Filistin'i bir devlet olarak tanımanın öneminden bahsetti.Arce, Güney Amerika'nın NATO'nun eylemlerinden endişe duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Filistin'in birçok ülke tarafından devlet olarak tanınmasının bir adalet eylemi ve İsrail için bir mesaj olacağına vurgu yapan Arce, şöyle devam etti:Doların dünya para birimi olmaktan çıktığını belirten Luis Arce, “Daha önce hüküm süren ABD hegemonyasının son yıllarda, BRICS ülkelerinin, özellikle Çin, Rusya ve Hindistan'ın daha fazla ağırlık kazanmasıyla giderek azaldığını düşünüyoruz. Ve bunlar çok büyük pazarlar. Bolivya da 2024'te BRICS'e katılabilir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/uluslararasi-ceza-mahkemesi-danismani-abd-insanliga-karsi-suclarin-suc-ortagidir-1084616782.html
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luis arce, bolivya, st. petersburg uluslararası ekonomik forumu (spief), abd, nato, brics, güney amerika, rusya, çin, hindistan, filistin, israil
luis arce, bolivya, st. petersburg uluslararası ekonomik forumu (spief), abd, nato, brics, güney amerika, rusya, çin, hindistan, filistin, israil
Bolivya Devlet Başkanı Arce: ABD'nin zayıflamasıyla BRICS'in ağırlığı artıyor
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, dahaönce tüm dünyada hüküm süren ABD hegemonyasının son yıllarda BRICS ülkelerinin ağırlığının artmasıyla zayıflamaya başladığını ifade etti.
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF 2024) Sputnik’e verdiği demeçte, NATO'nun dostane olmayan eylemlerinden ve Filistin'i bir devlet olarak tanımanın öneminden bahsetti.
Arce, Güney Amerika'nın NATO'nun eylemlerinden endişe duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“NATO'nun eylemlerinin dünya barışını tehlikeye attığını düşünüyorum ve bunu sadece Avrupa'da değil, Latin Amerika'da da görüyoruz. NATO iyi niyetle ve diyalog amacıyla gelmiyor. İttifakın başka yerlerde nasıl davrandığını görüyoruz, gittiği her yerde sorun yaratıyor. Gezegenin bugün barışa ihtiyacı olduğu bir dönemde, ittifakın silahlanma yarışı hedeflerini, askeri hedeflerine katılmıyoruz."
Filistin'in birçok ülke tarafından devlet olarak tanınmasının bir adalet eylemi ve İsrail için bir mesaj olacağına vurgu yapan Arce, şöyle devam etti:
“Bunun her şeyden önce bir adalet eylemi olduğuna inanıyorum. Filistin tanınmayan bir devlet ve ne yazık ki BM kararları uygulanmıyor. Savaş Filistin'i yok edemeyecek. Dolayısıyla Filistin'in tanınmasının İsrail hükümeti açısından ciddi bir mesaj olacağını düşünüyorum. Acilen ateşkesin sağlanması ve BM ya da arabuluculuk yapabilecek başka bir kuruluş aracılığıyla barış arayışına ihtiyaç var.”
Doların dünya para birimi olmaktan çıktığını belirten Luis Arce, “Daha önce hüküm süren ABD hegemonyasının son yıllarda, BRICS ülkelerinin, özellikle Çin, Rusya ve Hindistan'ın daha fazla ağırlık kazanmasıyla giderek azaldığını düşünüyoruz. Ve bunlar çok büyük pazarlar. Bolivya da 2024'te BRICS'e katılabilir” ifadelerini kullandı.