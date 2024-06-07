https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bolivya-devlet-baskani-arce-abdnin-zayiflamasiyla-bricsin-agirligi-artiyor-1084626730.html

Bolivya Devlet Başkanı Arce: ABD'nin zayıflamasıyla BRICS'in ağırlığı artıyor

Bolivya Devlet Başkanı Arce: ABD'nin zayıflamasıyla BRICS'in ağırlığı artıyor

Sputnik Türkiye

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, dahaönce tüm dünyada hüküm süren ABD hegemonyasının son yıllarda BRICS ülkelerinin ağırlığının artmasıyla zayıflamaya... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T23:38+0300

2024-06-07T23:38+0300

2024-06-07T23:38+0300

dünya

luis arce

bolivya

st. petersburg uluslararası ekonomik forumu (spief)

abd

nato

brics

güney amerika

rusya

çin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084606994_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_ccf6d7aa9d16c2ee0a1fdea3881cca33.jpg

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF 2024) Sputnik’e verdiği demeçte, NATO'nun dostane olmayan eylemlerinden ve Filistin'i bir devlet olarak tanımanın öneminden bahsetti.Arce, Güney Amerika'nın NATO'nun eylemlerinden endişe duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Filistin'in birçok ülke tarafından devlet olarak tanınmasının bir adalet eylemi ve İsrail için bir mesaj olacağına vurgu yapan Arce, şöyle devam etti:Doların dünya para birimi olmaktan çıktığını belirten Luis Arce, “Daha önce hüküm süren ABD hegemonyasının son yıllarda, BRICS ülkelerinin, özellikle Çin, Rusya ve Hindistan'ın daha fazla ağırlık kazanmasıyla giderek azaldığını düşünüyoruz. Ve bunlar çok büyük pazarlar. Bolivya da 2024'te BRICS'e katılabilir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/uluslararasi-ceza-mahkemesi-danismani-abd-insanliga-karsi-suclarin-suc-ortagidir-1084616782.html

bolivya

rusya

çin

hindistan

filistin

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

luis arce, bolivya, st. petersburg uluslararası ekonomik forumu (spief), abd, nato, brics, güney amerika, rusya, çin, hindistan, filistin, israil