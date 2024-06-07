https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bidenden-gaflara-devam-israil-rusyayi-istilan-etmeyi-planlamiyor-1084597263.html

Biden’den gaflara devam: İsrail, Rusya’yı istila etmeyi planlamıyor

Biden’den gaflara devam: İsrail, Rusya’yı istila etmeyi planlamıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, ABC News televizyonuna demecinde İsrail’in Gazze operasyonundan bahsettiği sırada Refah’ı Rusya’yla karıştırarak yeni gafa imza attı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T11:21+0300

2024-06-07T11:21+0300

2024-06-07T11:19+0300

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gaf

rusya

israil

gazze

refah

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Sık sık dil sürçmeleri yaşayan ve bu nedenle ‘gaf makinesi’ olarak adlandırılan ABD lideri Biden bu sefer İsrail ordusunun Rusya’yı istila etmeyi planlamadığı yönündeki sözleriyle gündem oldu.Joe Biden, ABC News televizyonuna demecinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun onun sözünü dinlediğini savunarak devamında şunu dedi:ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, sıkça yaptığı dil sürçmeleri nedeniyle muhalifleri için eleştiri ve alay malzemesi oluyor. Cumhuriyetçiler, Biden’in ülkeyi yönetme yeteneğini sorgulamak amacıyla partiler arası mücadelede sürekli bu hatalarını kullanıyorlar.ABD’de önümüzdeki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olan Eski Başkan Donald Trump, Biden’in konuşma yapmadan önce bir şeyler kullanıyor olabileceğini iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bidendan-fransada-yeni-gaf-olmayan-sandalyeye-oturmaya-calisti-1084579162.html

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