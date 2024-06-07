https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bidenden-gaflara-devam-israil-rusyayi-istilan-etmeyi-planlamiyor-1084597263.html
Biden’den gaflara devam: İsrail, Rusya’yı istila etmeyi planlamıyor
Biden’den gaflara devam: İsrail, Rusya’yı istila etmeyi planlamıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, ABC News televizyonuna demecinde İsrail’in Gazze operasyonundan bahsettiği sırada Refah’ı Rusya’yla karıştırarak yeni gafa imza attı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T11:21+0300
2024-06-07T11:21+0300
2024-06-07T11:19+0300
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gaf
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israil
gazze
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Sık sık dil sürçmeleri yaşayan ve bu nedenle ‘gaf makinesi’ olarak adlandırılan ABD lideri Biden bu sefer İsrail ordusunun Rusya’yı istila etmeyi planlamadığı yönündeki sözleriyle gündem oldu.Joe Biden, ABC News televizyonuna demecinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun onun sözünü dinlediğini savunarak devamında şunu dedi:ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, sıkça yaptığı dil sürçmeleri nedeniyle muhalifleri için eleştiri ve alay malzemesi oluyor. Cumhuriyetçiler, Biden’in ülkeyi yönetme yeteneğini sorgulamak amacıyla partiler arası mücadelede sürekli bu hatalarını kullanıyorlar.ABD’de önümüzdeki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olan Eski Başkan Donald Trump, Biden’in konuşma yapmadan önce bir şeyler kullanıyor olabileceğini iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bidendan-fransada-yeni-gaf-olmayan-sandalyeye-oturmaya-calisti-1084579162.html
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abd, joe biden, gaf, rusya, israil, gazze, refah
abd, joe biden, gaf, rusya, israil, gazze, refah
Biden’den gaflara devam: İsrail, Rusya’yı istila etmeyi planlamıyor
ABD Başkanı Joe Biden, ABC News televizyonuna demecinde İsrail’in Gazze operasyonundan bahsettiği sırada Refah’ı Rusya’yla karıştırarak yeni gafa imza attı.
Sık sık dil sürçmeleri yaşayan ve bu nedenle ‘gaf makinesi’ olarak adlandırılan ABD lideri Biden bu sefer İsrail ordusunun Rusya’yı istila etmeyi planlamadığı yönündeki sözleriyle gündem oldu.
Joe Biden, ABC News televizyonuna demecinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun onun sözünü dinlediğini savunarak devamında şunu dedi:
Onlar, Rusya’ya girmeyi planlamıyor… Refah. Refah’ın tümünü istila etmeyi planlamıyorlar.
ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, sıkça yaptığı dil sürçmeleri nedeniyle muhalifleri için eleştiri ve alay malzemesi oluyor. Cumhuriyetçiler, Biden’in ülkeyi yönetme yeteneğini sorgulamak amacıyla partiler arası mücadelede sürekli bu hatalarını kullanıyorlar.
ABD’de önümüzdeki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olan Eski Başkan Donald Trump, Biden’in konuşma yapmadan önce bir şeyler kullanıyor olabileceğini iddia etmişti.