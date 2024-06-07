https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/besiktas-brad-friedeli-acikladi-1084621718.html
Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu Danışmanlığı’na Brad Friedel getirildi
Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu Danışmanlığı’na Brad Friedel getirildi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanlığı için Brad Friedel ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T20:30+0300
2024-06-07T20:30+0300
2024-06-07T20:42+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş
brad friedel
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084621815_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_15059bc433574c29d128504fc9e11fe4.jpg
Beşiktaş, Brad Friedel ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.Brad Friedel kimdir?ABD’li eski kaleci Brad Friedel; Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham formalarını giyerek uzun yıllar İngiltere Premier Lig’de oynadı. 53 yaşındaki Friedel, 1995-1996 sezonunda ise Galatasaray forması giydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/besiktas-yeni-teknik-direktorunu-acikladi-1084539662.html
beşiktaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084621815_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d6d802205d7bb4b57bffa0ee305bbccc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, beşiktaş, brad friedel, galatasaray
beşiktaş, beşiktaş, brad friedel, galatasaray
Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu Danışmanlığı’na Brad Friedel getirildi
20:30 07.06.2024 (güncellendi: 20:42 07.06.2024)
Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanlığı için Brad Friedel ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Beşiktaş, Brad Friedel ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.
ABD’li eski kaleci Brad Friedel; Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham formalarını giyerek uzun yıllar İngiltere Premier Lig’de oynadı. 53 yaşındaki Friedel, 1995-1996 sezonunda ise Galatasaray forması giydi.