https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/besiktas-brad-friedeli-acikladi-1084621718.html

Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu Danışmanlığı’na Brad Friedel getirildi

Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu Danışmanlığı’na Brad Friedel getirildi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanlığı için Brad Friedel ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T20:30+0300

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spor

beşiktaş

beşiktaş

brad friedel

galatasaray

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Beşiktaş, Brad Friedel ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.Brad Friedel kimdir?ABD’li eski kaleci Brad Friedel; Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham formalarını giyerek uzun yıllar İngiltere Premier Lig’de oynadı. 53 yaşındaki Friedel, 1995-1996 sezonunda ise Galatasaray forması giydi.

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