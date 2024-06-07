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Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu Danışmanlığı’na Brad Friedel getirildi
Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu Danışmanlığı’na Brad Friedel getirildi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanlığı için Brad Friedel ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T20:30+0300
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Beşiktaş, Brad Friedel ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.Brad Friedel kimdir?ABD’li eski kaleci Brad Friedel; Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham formalarını giyerek uzun yıllar İngiltere Premier Lig’de oynadı. 53 yaşındaki Friedel, 1995-1996 sezonunda ise Galatasaray forması giydi.
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Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu Danışmanlığı’na Brad Friedel getirildi

20:30 07.06.2024 (güncellendi: 20:42 07.06.2024)
© AP Photo / Stew MilneBrad Friedel
Brad Friedel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Stew Milne
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Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanlığı için Brad Friedel ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Beşiktaş, Brad Friedel ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Brad Friedel kimdir?

ABD’li eski kaleci Brad Friedel; Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham formalarını giyerek uzun yıllar İngiltere Premier Lig’de oynadı. 53 yaşındaki Friedel, 1995-1996 sezonunda ise Galatasaray forması giydi.
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