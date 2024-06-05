https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/besiktas-yeni-teknik-direktorunu-acikladi-1084539662.html

Beşiktaş ta Giovanni van Bronckhorst dönemi

Beşiktaş ta Giovanni van Bronckhorst dönemi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu. Siyah-beyazlı kulüp, Hollandalı teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T19:23+0300

2024-06-05T19:23+0300

2024-06-05T19:38+0300

beşiktaş

spor

teknik

teknik direktör

giovanni van bronckhorst

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Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirildi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ile Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni van Bronckhorst'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.Beşiktaş Futbol AŞ'den anlaşmayla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirimde de "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. Giovanni van Bronckhorst kimdir? Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda’nın Rotterdam kulübünde başlayan van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin formalarını giydi ve kariyeri boyunca orta sahada ve savunmada görev yaptı.Gio lakabıyla tanınan van Bronckhorst, Feyenoord formasıyla 2010 yılında futbola veda ettiği güne kadar; Barcelona formasıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonlukları, Arsenal formasıyla 1 kez İngiltere Premier League, 2 kez FA Cup, 1 kez League Cup, 1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları, Glasgow Rangers formasıyla 2 kez İskoçya Ligi, 1 kez İskoçya Kupası, 1 kez İskoçya Lig Kupası, Feyenoord formasıyla 2 kez Dutch Cup kazandı.van Bronckhorst Hollanda milli takımıyla 1998-2010 yılları arasında 3 kez Dünya Kupası’nda, 3 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer aldı. Gio, 2010 Dünya Kupası’nda finalde İspanya’ya karşı kaptan olarak takımının başında sahaya çıktı.Gio, teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord’da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. van Bronckhorst, Glasgow Rangers’ı 2021-22 sezonunda UEFA Europa League finaline taşımayı başardı.

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giovanni van bronckhorst kimdir? giovanni van bronckhorst hangi takımda, beşiktaş'ın yeni teknik direktörü