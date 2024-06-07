https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/aziz-yildirimin-stat-projesinin-videosu-paylasildi-1084618438.html
Aziz Yıldırım'ın stat projesinin videosu paylaşıldı
Aziz Yıldırım'ın stat projesinin videosu paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yeni stadyum projesinin videosunu paylaştı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T19:05+0300
2024-06-07T19:05+0300
2024-06-07T19:05+0300
spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
seçim
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım'ın stadyum kapasitesinin artırılması ve dışının yenilenmesiyle ilgili projesinin videosu yayınlandı. Video, sosyal medya platformu X üzerinden "Başkanımız Aziz Yıldırım’dan stadyum projesi" ifadesiyle paylaşldı.Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söylemişti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/aziz-yildirimin-stat-projesinin-detaylari-belli-oldu-1084326720.html
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aziz yıldırım, fenerbahçe, seçim
aziz yıldırım, fenerbahçe, seçim
Aziz Yıldırım'ın stat projesinin videosu paylaşıldı
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yeni stadyum projesinin videosunu paylaştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor.
Yıldırım'ın stadyum kapasitesinin artırılması ve dışının yenilenmesiyle ilgili projesinin videosu yayınlandı.
Video, sosyal medya platformu X üzerinden "Başkanımız Aziz Yıldırım’dan stadyum projesi" ifadesiyle paylaşldı.
Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söylemişti