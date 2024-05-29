https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/aziz-yildirimin-stat-projesinin-detaylari-belli-oldu-1084326720.html

Aziz Yıldırım'ın stat projesinin detayları belli oldu

Aziz Yıldırım'ın stat projesinin detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, göreve geldikleri takdirde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını belirtti. Bu kapsamda projenin... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T22:45+0300

2024-05-29T22:45+0300

2024-05-29T23:41+0300

türkiye

aziz yıldırım

stat

proje

fenerbahçe spor kulübü

fenerbahçe

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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi. Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı. ,''Burası Kadıköy Buradan Çıkış Yok' sloganını yeniden yaratacağız'Aziz Yıldırım, yeni stat projesinden bahsederek, "Gelir gelmez yapacağımız ilk iş stat projesidir. 60 bin kişi kapasite olacak, kale arkaları 5'er biner artacak. Çatı 3 metre yukarı kalkacak. Maraton ve Fenerium'da tam sahanın görülememesi ortadan kalkacak. Haftaya daha detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz. Stadı yaparken maçlar oynanacak. Dışarıdan kazık sistemiyle kale arkası çözülmüş olacak. İki tribün ve kale arkalarının koltuklarını söküp ayakta seyirci alalım, 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganını yeniden yaratalım" değerlendirmesinde bulundu.

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aziz yıldırım, stat, proje, fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe