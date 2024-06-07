Aziz Yıldırım: Ali Bey okulda sürekli dayak yiyip evde her şeyi kırıp döken bir çocuk görüntüsünde

2018 yılında yarım kalan tüm projeleri yapacağız. Kombineleri, maç biletlerini herkese ulaştıracağız. Çözüm üreteceğiz. Stadı yapacağız. “Yapamaz diyenler”, tüm F.Bahçe mal varlığını ben yaptım. Her şeyi yaptık. F.Bahçe Üniversitesi, koleji kurdum. Fenerium’u geliştirdik yaptık. Ne varsa mal varlığı Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı.

Trabzon maçından sonra ligden çekileceğiz beklentisiyle 22 bin kişiyi statta topladılar. İnsanlar, F.Bahçe’nin gücünü, birlikteliğini göstermek için bu davete icabet etti geldi. Ancak taraftarlar, kongre üyeleri oradan aldatılmışlık duygusuyla ayrıldı. Kimse orada alınan kararlardan dolayı tatmin olmadı. F.Bahçe başkanı havaya kuru sıkı ateş etmez! F.Bahçe bir şeyi yapacaksa yapar. Yapmayacağı bir şeyin de blöfünü yapmaz. Bu tutumun ardından sporcular ve camiamız tüm direncini kaybetti.

Ali Bey, F.Bahçe başkanlığı yapamaz. Çünkü kurumsal temsil, farklı bir duruş ve dirayet gerektirir. F.Bahçe’de, liderliğe ve liyakatli kurumsal bir temsile ihtiyaç vardı. F.Bahçe, Türkiye’nin en büyük kamuoyu gücüdür. 2011’den itibaren amaç bu kamuoyu gücünü etkisizleştirmek ve fethetmektir. 3 Temmuz da bunun için yapıldı. Taarruzların hepsi bunun için yapıldı. Ali Bey okulda sürekli dayak yiyip evde her şeyi kırıp döken bir çocuk görüntüsünde. Önümüzde TFF seçimleri var. Ali Koç iki dönemdir F.Bahçe’yi idare ediyor. 6 yıldır koyamadığı F.Bahçe’nin ağırlığını bu seçimde koyabilecek mi? Ben buna inanmıyorum. Tren de kaçıyor.