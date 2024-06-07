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Aziz Yıldırım: Ali Bey okulda sürekli dayak yiyip evde her şeyi kırıp döken bir çocuk görüntüsünde
Aziz Yıldırım: Ali Bey okulda sürekli dayak yiyip evde her şeyi kırıp döken bir çocuk görüntüsünde
Sputnik Türkiye
Aziz Yıldırım, başkanlık seçimlerine birkaç gün kala sert açıklamalarda bulundu. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T13:43+0300
2024-06-07T13:43+0300
2024-06-07T13:45+0300
spor
aziz yıldırım
ali koç
fenerbahçe
seçim
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri kampanyaları devam ederken iki tarafta sık sık gündem olmaya devam ediyor. Aziz Yıldırım ise seçime günler kala tekrar sert konuştu. Ali Koç'un Fenerbahçe'nin haklarını savunmak konusunda yeterli dirence ve dirayete sahip olmadığını söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:'6 yılda hiç şampiyonluk yok' Yıldırım, Mourinho gibi bir değerli teknik direktörün getirilmesinde de bahsederek, "Ayrıca Mourinho gibi değerli bir hoca getirilmiştir, değerli oyuncuların katılması gerekiyor. F.Bahçe başkanı şampiyonluğa inanacak ve bunu belirtecek. Şampiyonluğa inanmıyorsan taraftar da inanmaz camia da kongre üyesi de inanmaz, herkes desteğini keser. Şampiyonluğa inanması ve olacağını söylemesi gerekir. F.Bahçe büyümek zorunda. F.Bahçe taraftarı, kongresi devamlı yalan üretilen borç dinlemekten sıkılmıştır. 6 yılda hiç şampiyonluk yok. Türkiye Kupası var. Bu da yönetimin başarısını göstermekte" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Gazetesi'nden Hilmi Türkay'a konuşan Yıldırım, "Yüksek Divan Kurulu Başkanı, kongre üyelerinin oyuyla seçilmiştir. Divan başkanlığına devam edecektir. Hiçbir güç “Alırım ederim” yapamaz. Ali Koç’un söylemleri demek ki boş. Kendisini F.Bahçe’nin üzerinde görüyor. F.Bahçe’den büyük olduğunu herkese kabul ettirmek istiyor. Bu kabul edilemez. Şekip Mosturoğlu’nu kongre üyelerinin kabul etmesini istiyoruz. Hepimiz elbirliğiyle onun kongre divan başkanı olmasını sağlamak için oylarımızı kullanacağız" de dedi. 'Ali Bey okulda sürekli dayak yiyip evde her şeyi kırıp döken bir çocuk görüntüsünde'Yıldırım, konuşmasının devamında şunları söyledi: 'Kimseye ihtiyacım yok, ben Fenerbahçe'nin lideriyim'Yıldırım, röportajı şöyle bitirdi:
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aziz yıldırım, ali koç, fenerbahçe, seçim, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu
aziz yıldırım, ali koç, fenerbahçe, seçim, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu
Aziz Yıldırım: Ali Bey okulda sürekli dayak yiyip evde her şeyi kırıp döken bir çocuk görüntüsünde
13:43 07.06.2024 (güncellendi: 13:45 07.06.2024)
Aziz Yıldırım, başkanlık seçimlerine birkaç gün kala sert açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri kampanyaları devam ederken iki tarafta sık sık gündem olmaya devam ediyor. Aziz Yıldırım ise seçime günler kala tekrar sert konuştu. Ali Koç'un Fenerbahçe'nin haklarını savunmak konusunda yeterli dirence ve dirayete sahip olmadığını söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe’nin bir lidere ihtiyacı var. O lider de ben ve arkadaşlarım olacağız. Kavgasız dövüşsüz elbirliğiyle kaliteli, demokrasiye uyan bir kongre yapalım, rövanş değil. Ali Bey, “Ben başkanken F.Bahçe’yi şampiyon yapmayacaklar” diyor. Ne değişti de yeniden aday oldu, sistem aynı neden aday oldu? Şampiyonluk mutlaka hedef olmalı. Şampiyonluk hedefi olmazsa büyüyemezsiniz. Bugün kendisi başkan olursa F.Bahçe’nin şampiyon olacağına inanıyor mu? Ali Bey’in F.Bahçe sevgisini, sadakatini, fedakârlığını tartışmıyorum. Ancak F.Bahçe’nin haklarını savunmak konusunda yeterli dirence ve dirayete sahip değil,
'6 yılda hiç şampiyonluk yok'
Yıldırım, Mourinho gibi bir değerli teknik direktörün getirilmesinde de bahsederek, "Ayrıca Mourinho gibi değerli bir hoca getirilmiştir, değerli oyuncuların katılması gerekiyor. F.Bahçe başkanı şampiyonluğa inanacak ve bunu belirtecek. Şampiyonluğa inanmıyorsan taraftar da inanmaz camia da kongre üyesi de inanmaz, herkes desteğini keser. Şampiyonluğa inanması ve olacağını söylemesi gerekir. F.Bahçe büyümek zorunda. F.Bahçe taraftarı, kongresi devamlı yalan üretilen borç dinlemekten sıkılmıştır. 6 yılda hiç şampiyonluk yok. Türkiye Kupası var. Bu da yönetimin başarısını göstermekte" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Gazetesi'nden Hilmi Türkay'a konuşan Yıldırım, "Yüksek Divan Kurulu Başkanı, kongre üyelerinin oyuyla seçilmiştir. Divan başkanlığına devam edecektir. Hiçbir güç “Alırım ederim” yapamaz. Ali Koç’un söylemleri demek ki boş. Kendisini F.Bahçe’nin üzerinde görüyor. F.Bahçe’den büyük olduğunu herkese kabul ettirmek istiyor. Bu kabul edilemez. Şekip Mosturoğlu’nu kongre üyelerinin kabul etmesini istiyoruz. Hepimiz elbirliğiyle onun kongre divan başkanı olmasını sağlamak için oylarımızı kullanacağız" de dedi.
'Ali Bey okulda sürekli dayak yiyip evde her şeyi kırıp döken bir çocuk görüntüsünde'
Yıldırım, konuşmasının devamında şunları söyledi:
2018 yılında yarım kalan tüm projeleri yapacağız. Kombineleri, maç biletlerini herkese ulaştıracağız. Çözüm üreteceğiz. Stadı yapacağız. “Yapamaz diyenler”, tüm F.Bahçe mal varlığını ben yaptım. Her şeyi yaptık. F.Bahçe Üniversitesi, koleji kurdum. Fenerium’u geliştirdik yaptık. Ne varsa mal varlığı Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı.
Trabzon maçından sonra ligden çekileceğiz beklentisiyle 22 bin kişiyi statta topladılar. İnsanlar, F.Bahçe’nin gücünü, birlikteliğini göstermek için bu davete icabet etti geldi. Ancak taraftarlar, kongre üyeleri oradan aldatılmışlık duygusuyla ayrıldı. Kimse orada alınan kararlardan dolayı tatmin olmadı. F.Bahçe başkanı havaya kuru sıkı ateş etmez! F.Bahçe bir şeyi yapacaksa yapar. Yapmayacağı bir şeyin de blöfünü yapmaz. Bu tutumun ardından sporcular ve camiamız tüm direncini kaybetti.
Ali Bey, F.Bahçe başkanlığı yapamaz. Çünkü kurumsal temsil, farklı bir duruş ve dirayet gerektirir. F.Bahçe’de, liderliğe ve liyakatli kurumsal bir temsile ihtiyaç vardı. F.Bahçe, Türkiye’nin en büyük kamuoyu gücüdür. 2011’den itibaren amaç bu kamuoyu gücünü etkisizleştirmek ve fethetmektir. 3 Temmuz da bunun için yapıldı. Taarruzların hepsi bunun için yapıldı. Ali Bey okulda sürekli dayak yiyip evde her şeyi kırıp döken bir çocuk görüntüsünde. Önümüzde TFF seçimleri var. Ali Koç iki dönemdir F.Bahçe’yi idare ediyor. 6 yıldır koyamadığı F.Bahçe’nin ağırlığını bu seçimde koyabilecek mi? Ben buna inanmıyorum. Tren de kaçıyor.
'Kimseye ihtiyacım yok, ben Fenerbahçe'nin lideriyim'
Yıldırım, röportajı şöyle bitirdi:
Benim kavgaya ihtiyacım yok. Mourinho’ya söylediğim gibi F.Bahçe’nin bana ihtiyacı var. Biz sakiniz bizim kaybedeceğimiz şey yok. Ölü toprağını kaldırdık. Görev verilirse söz verdiğimiz şeyleri yapar ayrılırız. Onları uyarıyorum. Kim seçilirse seçilsin F.Bahçe’ye onursal başkanlığa ihtiyacım yok. Ben F.Bahçe’nin lideriyim. Birbirimizi kandırmayalım. Kongrede kırıcı olmasınlar yapıcı olalım. Demokrasiden bahsediyorlar onun örneklerini kongrede görelim. Öyle duyumlar alıyoruz ki sakın bunu yapmasınlar sonra üzülürler.
Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi gidecek. Yaptıkları haksızlıklar, bu süreçteki yanlı tutumlarından dolayı biz yalnız F.Bahçe olarak göndereceğiz. F.Bahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Kamuoyu yaratma kabiliyeti gücü olan en büyük güçtür. Bunun için de FETÖ, F.Bahçe’yi ele geçirmek istedi. F.Bahçe’nin engellendiği, kurumsal olarak ele geçirilmeye çalışıldığı doğrudur. Bugün F.Bahçe’nin gücünü ele geçirmek isteyen, kullanmak isteyen değişik odaklar mevcut, bu doğrudur. Ancak buna karşı F.Bahçe yönetimi ne yapıyor? Bu önemli. F.Bahçe yönetiminin, F.Bahçe’nin gücünün farkında olması, kurumsal olarak doğru yönetmesi gerekmekte.