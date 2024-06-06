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Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri geri sayım sürerken Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım arasındaki tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Ilıcalı, kendisine yönelik... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T19:29+0300
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu için listesinde yer alan Acun Ilıcalı, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Acun Ilıcalı, asılsız iddia ve hakaretleri için Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Ilıcalı'nın, 10 milyon TL tazminat davası açtığı belirtildi.Ne olmuştu?Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı hakkında "Dominik'te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş" suçlamasında bulunmuştu.Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fenerbahçeli kongre üyeleri ile yaptığı toplantıda Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren Yıldırım, şunları söylemişti:"2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum."
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acun ilıcalı, aziz yıldırım, fetö, fetö/pdy, ali koç, fenerbahçe
acun ilıcalı, aziz yıldırım, fetö, fetö/pdy, ali koç, fenerbahçe

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı

19:29 06.06.2024 (güncellendi: 19:34 06.06.2024)
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri geri sayım sürerken Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım arasındaki tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Ilıcalı, kendisine yönelik sözleri nedeniyle Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu için listesinde yer alan Acun Ilıcalı, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Acun Ilıcalı, asılsız iddia ve hakaretleri için Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Ilıcalı'nın, 10 milyon TL tazminat davası açtığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı hakkında "Dominik'te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş" suçlamasında bulunmuştu.
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fenerbahçeli kongre üyeleri ile yaptığı toplantıda Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren Yıldırım, şunları söylemişti:
"2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te FETÖ'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum."
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