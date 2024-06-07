https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/arastirma-dunyada-her-gun-16-milyon-insan-gida-kaynakli-sebeplerden-hastalaniyor-1084601696.html

Araştırma: Dünyada her gün 1.6 milyon insan gıda kaynaklı sebeplerden hastalanıyor

Araştırma: Dünyada her gün 1.6 milyon insan gıda kaynaklı sebeplerden hastalanıyor

Sputnik Türkiye

DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Francesco Branca, her gün 1.6 milyon insanın gıdadan dolayı hastalandığını açıkladı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T13:13+0300

2024-06-07T13:13+0300

2024-06-07T13:13+0300

dünya

dünya sağlık örgütü (dsö)

sağlık

gıda

gıda zehirlenmesi

tavuk

tavuk çiftliği

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Francesco Branca, dünya genelinde her gün tahmini olarak 1,6 milyon kişinin güvensiz gıdalar nedeniyle hastalandığını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan Branca, gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 40’ının 5 yaş altındaki çocuklarda görüldüğünü ifade etti. Branca, küresel gıda tedarikinin birbirine daha çok bağlı hale geldiğini ve güvensiz gıdaların yerel sorunlardan uluslararası acil durumlara dönüşebileceğini vurguladı.Branca, "Dünyanın birçok yerindeki insani krizler gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Gıda, ancak güvenli olduğunda beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilir." dedi.

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Sputnik Türkiye

dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık, gıda, gıda zehirlenmesi, tavuk, tavuk çiftliği