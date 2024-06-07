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Araştırma: Dünyada her gün 1.6 milyon insan gıda kaynaklı sebeplerden hastalanıyor
Araştırma: Dünyada her gün 1.6 milyon insan gıda kaynaklı sebeplerden hastalanıyor
Sputnik Türkiye
DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Francesco Branca, her gün 1.6 milyon insanın gıdadan dolayı hastalandığını açıkladı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
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sağlık
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Francesco Branca, dünya genelinde her gün tahmini olarak 1,6 milyon kişinin güvensiz gıdalar nedeniyle hastalandığını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan Branca, gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 40’ının 5 yaş altındaki çocuklarda görüldüğünü ifade etti. Branca, küresel gıda tedarikinin birbirine daha çok bağlı hale geldiğini ve güvensiz gıdaların yerel sorunlardan uluslararası acil durumlara dönüşebileceğini vurguladı.Branca, "Dünyanın birçok yerindeki insani krizler gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Gıda, ancak güvenli olduğunda beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilir." dedi.
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dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık, gıda, gıda zehirlenmesi, tavuk, tavuk çiftliği
dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık, gıda, gıda zehirlenmesi, tavuk, tavuk çiftliği

Araştırma: Dünyada her gün 1.6 milyon insan gıda kaynaklı sebeplerden hastalanıyor

13:13 07.06.2024
© AAMarket, pazar, gıda
Market, pazar, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AA
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DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Francesco Branca, her gün 1.6 milyon insanın gıdadan dolayı hastalandığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Francesco Branca, dünya genelinde her gün tahmini olarak 1,6 milyon kişinin güvensiz gıdalar nedeniyle hastalandığını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan Branca, gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 40’ının 5 yaş altındaki çocuklarda görüldüğünü ifade etti. Branca, küresel gıda tedarikinin birbirine daha çok bağlı hale geldiğini ve güvensiz gıdaların yerel sorunlardan uluslararası acil durumlara dönüşebileceğini vurguladı.
Branca, "Dünyanın birçok yerindeki insani krizler gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Gıda, ancak güvenli olduğunda beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilir." dedi.
Dünya Sağlık Örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
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