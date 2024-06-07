Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu: Hava sıcaklığı 15 dakikada 16 derece birden düştü
18:08 07.06.2024 (güncellendi: 18:21 07.06.2024)
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502
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Antalya'da hava sıcaklığı 15 dakikada 16 derece birden düştü, kum fırtınası çıktı, ağaçlar devrildi.
Antalya'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi.
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
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© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
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© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
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© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
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© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
5/6
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
6/6
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
1/6
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
2/6
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
3/6
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
4/6
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
5/6
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
6/6
© SUAT METİN - SÜLEYMAN EKİN-AW222502
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
Havalimanı ulaşımında aksamalar yaşandı
Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.
Kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların altındaki saçaklara sığınarak korunmaya çalıştı.
Öte yandan yaklaşık bir saat süren yağmurun ardından tekrar sıcak havanın etkili olmasıyla yerli ve yabancı turistlerin denize girdikleri görüldü.
'Doğal bir afet ama üzgünüm'
Üzerine ağacın devrildiği otomobilin sahibi Tacettin Olgun, “Sabah işe geldim ve aracı buraya park ettim. Akşamüzeri geldim fırtına çıktı, arabanın yanına geldiğimde ise üzerine ağacın düştüğünü gördüm. Zaten elimde sadece bu araç vardı, nasıl işe gideceğim bilmiyorum" dedi.
Bir başka otomobilin sahibi Duygu Kumbul da ”Kuzenimle gezmeye geldik. Aracımı park edip misafirliğe gittik. Sonra bir anda fırtına çıktı. Aracımın yanına geldiğimde üzerine ağacın devrildiğini gördüm. Ağacın içi resmen boş. Doğal bir afet ama çok üzgünüm” diye konuştu.