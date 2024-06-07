https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/antalyada-havalimani-ucuslara-kapatildi-1084611377.html

Antalya'da havalimanı uçuşlara kapatıldı

Antalya'da havalimanı uçuşlara kapatıldı

Sputnik Türkiye

Günlerdir sıcak havanın etkisi ile kavrulan Antalya'da bugün öğleden sonra başlayan fırtına yaşamı ve hava trafiğini olumsuz etkiliyor. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T17:04+0300

2024-06-07T17:04+0300

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Antalya Havalimanı'nda uçuş trafiği, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle kısa süreliğine durduruldu. Öğleden sonra etkisini artıran şiddetli rüzgar, hava trafiğini olumsuz etkiledi ve iniş yapmak isteyen uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.Antalya'da yaşanan bu durum, uçuşların geçici olarak durdurulmasına yol açtı. Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.

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