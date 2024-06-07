https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/antalyada-havalimani-ucuslara-kapatildi-1084611377.html
Antalya'da havalimanı uçuşlara kapatıldı
Antalya'da havalimanı uçuşlara kapatıldı
Sputnik Türkiye
Günlerdir sıcak havanın etkisi ile kavrulan Antalya'da bugün öğleden sonra başlayan fırtına yaşamı ve hava trafiğini olumsuz etkiliyor. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T17:04+0300
2024-06-07T17:04+0300
2024-06-07T17:36+0300
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Antalya Havalimanı'nda uçuş trafiği, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle kısa süreliğine durduruldu. Öğleden sonra etkisini artıran şiddetli rüzgar, hava trafiğini olumsuz etkiledi ve iniş yapmak isteyen uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.Antalya'da yaşanan bu durum, uçuşların geçici olarak durdurulmasına yol açtı. Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.
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uçak, uçak seferi, uçak seferleri, antalya, hava durumu
Antalya'da havalimanı uçuşlara kapatıldı
17:04 07.06.2024 (güncellendi: 17:36 07.06.2024)
Günlerdir sıcak havanın etkisi ile kavrulan Antalya'da bugün öğleden sonra başlayan fırtına yaşamı ve hava trafiğini olumsuz etkiliyor.
Antalya Havalimanı'nda uçuş trafiği, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle kısa süreliğine durduruldu. Öğleden sonra etkisini artıran şiddetli rüzgar, hava trafiğini olumsuz etkiledi ve iniş yapmak isteyen uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.
Antalya'da yaşanan bu durum, uçuşların geçici olarak durdurulmasına yol açtı. Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.