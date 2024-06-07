https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/sirnakta-gorevliler-kacak-elektrik-kontrolune-gitti-camiden-kapinizi-acmayin-anonsu-yapildi-1084611019.html

Şırnak'ta görevliler kaçak elektrik kontrolüne gitti: Camiden 'kapınızı açmayın' anonsu yapıldı

Şırnak'ta görevliler kaçak elektrik kontrolüne gitti: Camiden 'kapınızı açmayın' anonsu yapıldı

Sputnik Türkiye

Şırnak'ın İdil ilçesinde cami hoparlöründen Dicle Elektrik'in kaçak kontrol ekibine 'kapınızı açmayın' anonsu yapıldı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T16:56+0300

2024-06-07T16:56+0300

2024-06-07T16:56+0300

türkiye

kaçak elektrik kullanımı

şırnak

cami

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jandarma

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Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, Şırnak İl Müdürlüğüne bağlı kaçak kontrol ekipleri, dün yüzde 85 oranında kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen İdil ilçesine bağlı Açma köyüne giderek abonelerin sayaçlarını kontrol etmek istedi. Jandarmadan çalışma için destek istenmesinin ardından köye hareket eden ekibe ait araçların önü, durumu haber alıp köy girişinde toplanan bir grup tarafından kesildi. Ekip köye sokulmayınca jandarma olaya müdahale etmek istedi.Cami hoparlöründen 'kapınızı açmayın' uyarısıJandarma müdahalesinin ardından köylüler yolun üzerinde oturarak araçların köye girmesine izin vermedi. Bu arada öğlen ezanı için köy camiinin minaresine çıkan müezzin, önce köylüleri kaçak kontrol ekibinin geldiği konusunda uyardı, ardından da "kapınızı açmayın" dedi. Müezzin, bu uyarının ardından öğlen ezanını okumaya başladı. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına da yansıdı.Jandarmanın tüm çabalarına rağmen köylüler ekiplerin girişine izin vermedi. Yaşanan gerilimin tırmanmaması için Dicle Elektrik kaçak kontrol ekibi, çalışma yapamadan bölgeden ayrıldı. Yetkililer, burada daha sonra yeniden bir kaçak kontrol çalışması yapılacağını bildirdi.Bu ilk değil Öte yandan, geçtiğimiz yıl da Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Sulubağ Mahallesi'ne kontrol için giden ekipler, benzer bir durumla karşılaşmıştı. Mahalledeki cami hoparlöründen "kapılarınızı açmayın" anonsu yapılması üzerine aboneler tarafından konut kapıları açılmadığı belirtildi. Bu sebeple söz konusu mahallede gerekli kontroller yapılamamış, ekipler, daha sonra jandarma nezaretinde bu mahallelere giderek kaçak kontrolü yapabilmişti.

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kaçak elektrik kullanımı, şırnak, cami, müezzin, kaçak, elektrik, kontrol, jandarma