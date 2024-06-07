https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/anket-almanlarin-cogu-israile-ekonomik-yaptirim-uygulanmasini-destekliyor-1084600822.html
Anket: Almanların çoğu İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanmasını destekliyor
Anket: Almanların çoğu İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanmasını destekliyor
Sputnik Türkiye
Almanların yüzde 40'ının Filistin'i resmi devlet olarak tanımasını istediği ortaya çıktı. Geriye kalan çoğunluk ise kararsız iken, yüzde 27'si karşı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T12:39+0300
2024-06-07T12:39+0300
2024-06-07T12:39+0300
israil- filistin çatışması
berlin
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israil
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ekonomik yaptırım
anket
alman
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Almanya’da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 40’ı Filistin’in devlet olarak tanınmasını destekliyor. Kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov tarafından gerçekleştirilen ankette, her beş kişiden ikisi Filistin’in devlet olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 27’si bu duruma karşı çıkarken yüzde 33’ü kararsız kaldı.Refah’a yönelik saldırılara ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 51’i, AB’nin İsrail’e ekonomik yaptırımlar uygulamasını desteklediğini ifade etti. Yaptırımlara tamamen ya da kısmen karşı olanların oranı yüzde 26 olarak belirlendi. Anket, 31 Mayıs ile 5 Haziran arasında 2295 kişi ile yapıldı.Norveç, İspanya, İrlanda ve Slovenya kısa süre önce Filistin’i devlet olarak tanıma kararı alırken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman hükümetinin şu anda böyle bir planı olmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bidenden-gaflara-devam-israil-rusyayi-istilan-etmeyi-planlamiyor-1084597263.html
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berlin, almanya, israil, yaptırım, ekonomik yaptırım, anket, alman
berlin, almanya, israil, yaptırım, ekonomik yaptırım, anket, alman
Anket: Almanların çoğu İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanmasını destekliyor
Almanların yüzde 40'ının Filistin'i resmi devlet olarak tanımasını istediği ortaya çıktı. Geriye kalan çoğunluk ise kararsız iken, yüzde 27'si karşı.
Almanya’da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 40’ı Filistin’in devlet olarak tanınmasını destekliyor. Kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov tarafından gerçekleştirilen ankette, her beş kişiden ikisi Filistin’in devlet olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 27’si bu duruma karşı çıkarken yüzde 33’ü kararsız kaldı.
Refah’a yönelik saldırılara ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 51’i, AB’nin İsrail’e ekonomik yaptırımlar uygulamasını desteklediğini ifade etti. Yaptırımlara tamamen ya da kısmen karşı olanların oranı yüzde 26 olarak belirlendi. Anket, 31 Mayıs ile 5 Haziran arasında 2295 kişi ile yapıldı.
Norveç, İspanya, İrlanda ve Slovenya kısa süre önce Filistin’i devlet olarak tanıma kararı alırken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman hükümetinin şu anda böyle bir planı olmadığını açıkladı.