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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/anket-almanlarin-cogu-israile-ekonomik-yaptirim-uygulanmasini-destekliyor-1084600822.html
Anket: Almanların çoğu İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanmasını destekliyor
Anket: Almanların çoğu İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanmasını destekliyor
Sputnik Türkiye
Almanların yüzde 40'ının Filistin'i resmi devlet olarak tanımasını istediği ortaya çıktı. Geriye kalan çoğunluk ise kararsız iken, yüzde 27'si karşı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T12:39+0300
2024-06-07T12:39+0300
israil- filistin çatışması
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ekonomik yaptırım
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Almanya’da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 40’ı Filistin’in devlet olarak tanınmasını destekliyor. Kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov tarafından gerçekleştirilen ankette, her beş kişiden ikisi Filistin’in devlet olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 27’si bu duruma karşı çıkarken yüzde 33’ü kararsız kaldı.Refah’a yönelik saldırılara ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 51’i, AB’nin İsrail’e ekonomik yaptırımlar uygulamasını desteklediğini ifade etti. Yaptırımlara tamamen ya da kısmen karşı olanların oranı yüzde 26 olarak belirlendi. Anket, 31 Mayıs ile 5 Haziran arasında 2295 kişi ile yapıldı.Norveç, İspanya, İrlanda ve Slovenya kısa süre önce Filistin’i devlet olarak tanıma kararı alırken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman hükümetinin şu anda böyle bir planı olmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bidenden-gaflara-devam-israil-rusyayi-istilan-etmeyi-planlamiyor-1084597263.html
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berlin, almanya, israil, yaptırım, ekonomik yaptırım, anket, alman
berlin, almanya, israil, yaptırım, ekonomik yaptırım, anket, alman

Anket: Almanların çoğu İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanmasını destekliyor

12:39 07.06.2024
© AABerlin'de, Almanya Federal Meclisi ve Başbakanlık binasında Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.
Berlin'de, Almanya Federal Meclisi ve Başbakanlık binasında Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AA
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Almanların yüzde 40'ının Filistin'i resmi devlet olarak tanımasını istediği ortaya çıktı. Geriye kalan çoğunluk ise kararsız iken, yüzde 27'si karşı.
Almanya’da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 40’ı Filistin’in devlet olarak tanınmasını destekliyor. Kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov tarafından gerçekleştirilen ankette, her beş kişiden ikisi Filistin’in devlet olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 27’si bu duruma karşı çıkarken yüzde 33’ü kararsız kaldı.
Refah’a yönelik saldırılara ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 51’i, AB’nin İsrail’e ekonomik yaptırımlar uygulamasını desteklediğini ifade etti. Yaptırımlara tamamen ya da kısmen karşı olanların oranı yüzde 26 olarak belirlendi. Anket, 31 Mayıs ile 5 Haziran arasında 2295 kişi ile yapıldı.
Norveç, İspanya, İrlanda ve Slovenya kısa süre önce Filistin’i devlet olarak tanıma kararı alırken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman hükümetinin şu anda böyle bir planı olmadığını açıkladı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
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