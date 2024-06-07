https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/anket-almanlarin-cogu-israile-ekonomik-yaptirim-uygulanmasini-destekliyor-1084600822.html

Anket: Almanların çoğu İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanmasını destekliyor

Anket: Almanların çoğu İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanmasını destekliyor

Sputnik Türkiye

Almanların yüzde 40'ının Filistin'i resmi devlet olarak tanımasını istediği ortaya çıktı. Geriye kalan çoğunluk ise kararsız iken, yüzde 27'si karşı. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T12:39+0300

2024-06-07T12:39+0300

2024-06-07T12:39+0300

israil- filistin çatışması

berlin

almanya

israil

yaptırım

ekonomik yaptırım

anket

alman

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Almanya’da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 40’ı Filistin’in devlet olarak tanınmasını destekliyor. Kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov tarafından gerçekleştirilen ankette, her beş kişiden ikisi Filistin’in devlet olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 27’si bu duruma karşı çıkarken yüzde 33’ü kararsız kaldı.Refah’a yönelik saldırılara ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 51’i, AB’nin İsrail’e ekonomik yaptırımlar uygulamasını desteklediğini ifade etti. Yaptırımlara tamamen ya da kısmen karşı olanların oranı yüzde 26 olarak belirlendi. Anket, 31 Mayıs ile 5 Haziran arasında 2295 kişi ile yapıldı.Norveç, İspanya, İrlanda ve Slovenya kısa süre önce Filistin’i devlet olarak tanıma kararı alırken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman hükümetinin şu anda böyle bir planı olmadığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bidenden-gaflara-devam-israil-rusyayi-istilan-etmeyi-planlamiyor-1084597263.html

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berlin, almanya, israil, yaptırım, ekonomik yaptırım, anket, alman