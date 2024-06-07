Amedspor: Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağlamış bulunmaktayız
© İHAErsun Yanal
© İHA
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TFF 1. Lig’inde bu sezon mücadele edecek olan Amedspor, Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağladığını açıkladı. Yanal, “Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor." sözlerine yer verdi.
Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, Başkan Vekili Barın Durmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil, Ersun Yanal ile İzmir’de iki gün süren görüşmeler sonucunda el sıkıştı.
Başkan Elaldı: “Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal’ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız.” dedi.
Başkan Elaldı: “Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal’ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız.” dedi.
'Futbol hepimizin ortak heyecanı'
Ersun Yanal, “Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli.” diye konuştu.