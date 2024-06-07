https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/amedspor-ersun-yanal-ile-prensipte-anlasma-saglamis-bulunmaktayiz-1084611742.html

Amedspor: Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağlamış bulunmaktayız

Amedspor: Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağlamış bulunmaktayız

Sputnik Türkiye

TFF 1. Lig’inde bu sezon mücadele edecek olan Amedspor, Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağladığını açıkladı. Yanal, “Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T17:14+0300

2024-06-07T17:14+0300

2024-06-07T17:14+0300

spor

ersun yanal

amedspor

futbol

tff 1. lig

anlaşma

teknik direktör

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/13/1055675765_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_8e3de7dafa1bb4f35d73a2d0aa9810bc.jpg

Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, Başkan Vekili Barın Durmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil, Ersun Yanal ile İzmir’de iki gün süren görüşmeler sonucunda el sıkıştı.Başkan Elaldı: “Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal’ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız.” dedi.'Futbol hepimizin ortak heyecanı'Ersun Yanal, “Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli.” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/galatasaray-okan-burukun-sozlesmesini-uzatti-1084597147.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ersun yanal, amedspor, futbol, tff 1. lig, anlaşma, teknik direktör