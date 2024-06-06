https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/xinhua-genel-yayin-muduru-lu-brics-ekonomik-baskiya-ortaklasa-direnmeli-1084564963.html

Xinhua Genel Yayın Müdürü Lu: BRICS ekonomik baskıya ortaklaşa direnmeli

Xinhua Genel Yayın Müdürü Lu: BRICS ekonomik baskıya ortaklaşa direnmeli

Sputnik Türkiye

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın Genel Yayın Müdürü Lu Yansong, BRICS ülkelerinin ekonomik baskıya karşı ortak mücadele etmesi ve işbirliği bağlarının... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T13:30+0300

2024-06-06T13:30+0300

2024-06-06T13:27+0300

ekonomi

brics

st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)

çin

xinhua haber ajans

ekonomik işbirliği

rossiya segodnya

rusya

dünya

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Xinhua Genel Yayın Müdürü Lu Yansong, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ‘Yeni dünya düzeni bağlamında BRICS’in hedefleri’ başlıklı BRICS Uzmanlar Forumu’nun açılış konuşması yaptı.Dünyanın önemli değişimlerin eşiğinde olduğunu söyleyen Lu, BRICS ülkelerinin çeşitli belirsizlik, istikrarsızlık ve öngörülemezlik faktörleri karşısında çeşitli alanlardaki işbirliğini güçlendirme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı kalması, birlikte modernleşmenin yollarını araması ve dünyaya daha fazla pozitif enerji getirmesi gerektiğini kaydetti.Ekonomik işbirliğinin her zaman birliğin kilit öneme sahip alanlarından biri olduğunu anımsatan Çinli gazeteci, pratik işbirliğinin öncelikli alanlarına odaklanma çağrısında bulunuldu.BRICS Uzmanlar Forumu, Rossiya Segodnya uluslararası medya grubu ve Çin haber ajansı Xinhua tarafından düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rusya-ab-ticareti-son-10-yilda-dort-kat-azaldi-1084553350.html

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brics, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), çin, xinhua haber ajans, ekonomik işbirliği, rossiya segodnya, rusya, dünya