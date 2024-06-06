https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/xinhua-genel-yayin-muduru-lu-brics-ekonomik-baskiya-ortaklasa-direnmeli-1084564963.html
Xinhua Genel Yayın Müdürü Lu: BRICS ekonomik baskıya ortaklaşa direnmeli
Xinhua Genel Yayın Müdürü Lu: BRICS ekonomik baskıya ortaklaşa direnmeli
Sputnik Türkiye
Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın Genel Yayın Müdürü Lu Yansong, BRICS ülkelerinin ekonomik baskıya karşı ortak mücadele etmesi ve işbirliği bağlarının... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T13:30+0300
2024-06-06T13:30+0300
2024-06-06T13:27+0300
ekonomi
brics
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
çin
xinhua haber ajans
ekonomik işbirliği
rossiya segodnya
rusya
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084561823_0:183:3106:1930_1920x0_80_0_0_7e68d9dec9d85addd01dc6d2636b7644.jpg
Xinhua Genel Yayın Müdürü Lu Yansong, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ‘Yeni dünya düzeni bağlamında BRICS’in hedefleri’ başlıklı BRICS Uzmanlar Forumu’nun açılış konuşması yaptı.Dünyanın önemli değişimlerin eşiğinde olduğunu söyleyen Lu, BRICS ülkelerinin çeşitli belirsizlik, istikrarsızlık ve öngörülemezlik faktörleri karşısında çeşitli alanlardaki işbirliğini güçlendirme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı kalması, birlikte modernleşmenin yollarını araması ve dünyaya daha fazla pozitif enerji getirmesi gerektiğini kaydetti.Ekonomik işbirliğinin her zaman birliğin kilit öneme sahip alanlarından biri olduğunu anımsatan Çinli gazeteci, pratik işbirliğinin öncelikli alanlarına odaklanma çağrısında bulunuldu.BRICS Uzmanlar Forumu, Rossiya Segodnya uluslararası medya grubu ve Çin haber ajansı Xinhua tarafından düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rusya-ab-ticareti-son-10-yilda-dort-kat-azaldi-1084553350.html
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084561823_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_2b31c11d02b83433041f585c2958fc8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
brics, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), çin, xinhua haber ajans, ekonomik işbirliği, rossiya segodnya, rusya, dünya
brics, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), çin, xinhua haber ajans, ekonomik işbirliği, rossiya segodnya, rusya, dünya
Xinhua Genel Yayın Müdürü Lu: BRICS ekonomik baskıya ortaklaşa direnmeli
Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın Genel Yayın Müdürü Lu Yansong, BRICS ülkelerinin ekonomik baskıya karşı ortak mücadele etmesi ve işbirliği bağlarının kopmasına direnmesi gerektiğini belirtti.
Xinhua Genel Yayın Müdürü Lu Yansong, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ‘Yeni dünya düzeni bağlamında BRICS’in hedefleri’ başlıklı BRICS Uzmanlar Forumu’nun açılış konuşması yaptı.
Bağlantıların ve katma değer zincirlerinin kopmasına direnmek, ekonomik dayatmalara karşı direnmek ve küçük mahallelerimiz etrafındaki yüksek duvarları yıkmak için birlikte çalışmalıyız. BRICS işbirliği mekanizması gerçek çok taraflılığın başarılı bir örneği. Çekirdeğinde Birleşmiş Milletler’in olduğu uluslararası sistemi savunmalı, Dünya Ticaret Örgütü’nün merkezi role sahip olduğu uluslararası ticaret sistemine destek vermeli, dar çevrelere ve küçük gruplara karşı çıkmalı, tek taraflılığa ve hegemonyacılığa karşı çıkmalıyız.
Dünyanın önemli değişimlerin eşiğinde olduğunu söyleyen Lu, BRICS ülkelerinin çeşitli belirsizlik, istikrarsızlık ve öngörülemezlik faktörleri karşısında çeşitli alanlardaki işbirliğini güçlendirme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı kalması, birlikte modernleşmenin yollarını araması ve dünyaya daha fazla pozitif enerji getirmesi gerektiğini kaydetti.
Ekonomik işbirliğinin her zaman birliğin kilit öneme sahip alanlarından biri olduğunu anımsatan Çinli gazeteci, pratik işbirliğinin öncelikli alanlarına odaklanma çağrısında bulunuldu.
BRICS ülkeleri ticaret, finans ve yatırım işbirliğini derinleştirmek ve altyapı inşaatı alanındaki işbirliğini artırmak için ekonomilerinin avantajlarını kullanmaya devam etmeli.
BRICS Uzmanlar Forumu, Rossiya Segodnya uluslararası medya grubu ve Çin haber ajansı Xinhua tarafından düzenleniyor.