https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/valilik-afyonkarahisar-belediye-baskani-burcu-koksali-ifadeye-cagirdi-1084556739.html

Valilik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı

Valilik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da Irak uyruklu bir kişinin spor salonu açma talebi üzerine gerekli evrakları tamamlamasına rağmen ruhsat alamadığı iddiası gündeme gelmişti... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T11:17+0300

2024-06-06T11:17+0300

2024-06-06T11:45+0300

türkiye

valilik

afyonkarahisar

afyonkarahisar belediyesi

burcu köksal

yabancı uyruklu

mülteci

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Afyonkarahisar Valiliği'nden kaynaklarına göre, Irak uyruklu şahıs, spor salonu açmak amacıyla belediyenin talep ettiği tüm belgeleri eksiksiz olarak teslim etti. Ancak, iddialara göre, belediye yetkilileri tarafından "İstersen ağzınla kuş tut, yine de bu dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak" denilerek ruhsat verilmedi.Afyonkarahisar Valiliği, bu iddialar üzerine hızlı bir inceleme başlatarak, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı. Valilikten Başkan Köksal’a gelen resmi yazı da 6 Haziran 2024 gününe kadar ifade verilmesi gerektiğini aksi halde 'ifade vermemiş' sayılacağı ifade edildi.

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