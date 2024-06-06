https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/valilik-afyonkarahisar-belediye-baskani-burcu-koksali-ifadeye-cagirdi-1084556739.html
Valilik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı
Valilik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da Irak uyruklu bir kişinin spor salonu açma talebi üzerine gerekli evrakları tamamlamasına rağmen ruhsat alamadığı iddiası gündeme gelmişti... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T11:17+0300
2024-06-06T11:17+0300
2024-06-06T11:45+0300
türkiye
valilik
afyonkarahisar
afyonkarahisar belediyesi
burcu köksal
yabancı uyruklu
mülteci
mülteci krizi
spor salonu
ifade
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Afyonkarahisar Valiliği'nden kaynaklarına göre, Irak uyruklu şahıs, spor salonu açmak amacıyla belediyenin talep ettiği tüm belgeleri eksiksiz olarak teslim etti. Ancak, iddialara göre, belediye yetkilileri tarafından "İstersen ağzınla kuş tut, yine de bu dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak" denilerek ruhsat verilmedi.Afyonkarahisar Valiliği, bu iddialar üzerine hızlı bir inceleme başlatarak, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı. Valilikten Başkan Köksal’a gelen resmi yazı da 6 Haziran 2024 gününe kadar ifade verilmesi gerektiğini aksi halde 'ifade vermemiş' sayılacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/secil-erzan-davasinda-yeni-gelisme-karar-bir-ilk-oldu-1084549503.html
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valilik, afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi, burcu köksal, yabancı uyruklu, mülteci, mülteci krizi, spor salonu, ifade, afyonkarahisar valiliği
Valilik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı
11:17 06.06.2024 (güncellendi: 11:45 06.06.2024)
Afyonkarahisar'da Irak uyruklu bir kişinin spor salonu açma talebi üzerine gerekli evrakları tamamlamasına rağmen ruhsat alamadığı iddiası gündeme gelmişti. Valilik, bu iddialar üzerine CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ifadesini istedi.
Afyonkarahisar Valiliği'nden kaynaklarına göre, Irak uyruklu şahıs, spor salonu açmak amacıyla belediyenin talep ettiği tüm belgeleri eksiksiz olarak teslim etti. Ancak, iddialara göre, belediye yetkilileri tarafından "İstersen ağzınla kuş tut, yine de bu dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak" denilerek ruhsat verilmedi.
Afyonkarahisar Valiliği, bu iddialar üzerine hızlı bir inceleme başlatarak, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı.
Valilikten Başkan Köksal’a gelen resmi yazı da 6 Haziran 2024 gününe kadar ifade verilmesi gerektiğini aksi halde 'ifade vermemiş' sayılacağı ifade edildi.