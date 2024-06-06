https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/secil-erzan-davasinda-yeni-gelisme-karar-bir-ilk-oldu-1084549503.html

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Karar bir ilk oldu

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Karar bir ilk oldu

Sputnik Türkiye

Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında ilk kez bir mahkeme, "bankacılık işleminden kaynaklanan alacak davası" olduğuna hükmetti. Mahkemenin bu kesin kararı... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T07:33+0300

2024-06-06T07:33+0300

2024-06-06T07:33+0300

yaşam

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DenizBank Eski Şube Müdürü Seçil Erzan’ın yüksek gelir getiren fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen isimlerden birisi de iş insanı Bülent Çeviker’di. Banka, Çeviker’in şikayetiyle durumdan haberdar olduğunu öne sürmüştü. Çeviker’in avukatı Prof. Dr. Hediye Ergin, müvekkilinin 2 milyon 118 bin dolar alacağı olduğu gerekçesiyle İstanbul 12. Tüketici Mahkemesi’nde DenizBank ve Erzan’a karşı dava açtı. Ancak dava görevsizlik nedeniyle reddedilip taraflar arasında sözleşmenin “ticari amaçlı” olduğu, bir işlemin tüketici hukukuna tabi sayılabilmesi için tüketicinin ticari veya mesleki amaçla hareket etmemesinin şart olduğu belirtildi. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin görevli olduğuna karar verildi.İstinafa taşındıTarafların karara itirazı üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi de “işlemin tüketici işlemi olmadığı”, davanın “bankacılık işleminden kaynaklanan alacak davası olduğu” kararını verdi. Kararda “Davalı bankanın sorumluluğunun bankacılık mevzuatı kapsamında ileri sürüldüğü, kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldı” denildi. Prof. Dr. Ergin, kararı “Denizbank aleyhine şimdiye kadar açılmış alacak davalarında kesin olarak ilk defa işlemin bankacılık işleminden kaynaklandığının belirtilmesi bakımından önem taşıyor” ifadeleriyle değerlendirdi.‘Karar esasa ilişkin değil’DenizBank’ın avukatları tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:Çeviker’e 13 Şubat 2023’te Erzan tarafından imzalanıp verilen, üzerinde “bakiye”nin 2 milyon 195 bin dolar olduğu yazılı bir kâğıt.‘İş veren de sorumlu’Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Doruk Tutku da karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/a-virusunden-ilk-olumu-dogrulayan-dsoden-kritik-uyari-hazir-olun-yeni-pandemi-geliyor-1084549018.html

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