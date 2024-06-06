https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ukraynanin-iha-teroru-suruyor-rusyanin-rostov-bolgesindeki-petrol-rafinerisinde-yangin-cikti-1084551022.html

Ukrayna’nın İHA terörü sürüyor: Rusya’nın Rostov bölgesindeki petrol rafinerisinde yangın çıktı

Ukrayna’nın İHA terörü sürüyor: Rusya’nın Rostov bölgesindeki petrol rafinerisinde yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesine yönelik düzenlediği saldırı sonucu Novoşahtinsk petrol rafinerisinde... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T08:41+0300

2024-06-06T08:41+0300

2024-06-06T08:46+0300

ukrayna krizi

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Rostov Valisi Vasiliy Golubev, Telegram paylaşımında, “İHA saldırısı sonucu Novoşahtinsk petrol rafinerisinde yangın çıktı. Olay yerinde acil müdahale ekipleri çalışıyor” diye yazdı.Olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydeden Golubev, yangın söndürme çalışmalarına 120 kişi ve 15 teçhizatın katıldığını anlattı.Vali, yeni İHA saldırısı nedeniyle yangın söndürme çalışmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı: 19 Ukrayna İHA’sı imha edildiRusya Savunma Bakanlığı, dün gece görev başındaki hava savunma güçlerinin, Kırım’da 13 ve Belgorod bölgesinde 6 İHA, Rostov bölgesinde de bir adet Neptun anti-gemi füzesini engellediğini duyurdu.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Saldırılar sivil altyapının yanı sıra ülkenin enerji tesislerini de hedef alıyor.Bu saldırılara misilleme olarak Rus ordusu Ukrayna’nın enerji ve savunma sanayisi tesislerini, askeri yönetim ve iletişim merkezlerini vuruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/moskova-bmgkden-kieve-verilen-rusyayi-bati-silahiyla-vurma-izniyle-ilgili-toplanti-talep-etti-1084549695.html

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