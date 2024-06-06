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Tayland'dan fil sarımsağı getirtti, evinin bahçesine dikti: 'Normaline göre 4 kat büyük'
Tayland'dan fil sarımsağı getirtti, evinin bahçesine dikti: 'Normaline göre 4 kat büyük'
Sputnik Türkiye
Arkadaşının Tayland'dan getirdiği 1 diş fil sarımsağını evinin bahçesine eken Tuna, normallere göre 3-4 kat büyük bir sarımsak elde etti. Bunun üzerine elde... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
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2024-06-06T15:05+0300
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Adana'da bir doktorun hobi olarak evinin bahçesinde yetiştirdiği fil sarımsağı, görenleri hayrete düşürüyor.Adana'da aile hekimi doktor Ali Tuna'ya (58), 2018 yılında arkadaşı öğretmen İdris Temiz (33) Tayland'dan getirdiği 1 diş fil sarımsağını (Elephant Garlic) ekmesi için verdi. Merkez Çukurova ilçesindeki evinin bahçesine sarımsağı eken Tuna, normallere göre 3-4 kat büyük bir sarımsak elde etti. Bunun üzerine elde ettiği sarımsağı tekrardan eken Tuna sarımsağı çoğaltarak yetiştirmeye devam etti.6 yıldır ektiği sarımsaktan yüzlerce tohum elde eden Tuna, bu sene 1 dönüm tarla kiraladı ve orada ekim yaptı. Yüzlerce kilogram sarımsak hasat eden Ali Tuna, bu sene de o sarımsakları yine ekip tohumlarını çoğaltacak."1 diş olarak aldığım sarımsağı bu hale getirdim"Ali Tuna, "Küçüklüğümden bu yana tarıma ilgim var. Araştırma ve geliştirmeyi çok seviyorum. Bu fil sarımsağını 2018 yılında Tayland'dan gelen bir arkadaşım hediye olarak verdi. Ben de bu sarımsağı çoğalttım ve çok büyüdüğünü fark ettim. Bu sarımsağı Türk tarımına kazandırmak istedim. 1 diş olarak aldığım sarımsağı bu hale getirdim. Ancak bu sene 1 dönüm tarla kiralayıp ekim yaptım. Artık elimdeki tohum miktarı rahatlıkla bir tarlayı ekebilecek hale geldi" ifadelerini kullandı."Organik bir ürün"Sarımsağı Türk tarımına kazandırmak için yetkililere ulaşmayı hedefleyen Tuna, "Bu sarımsağın büyüklüğü nedeniyle sanayide kullanılması daha uygun olacaktır. Kabuğu çok kolay soyulabiliyor. Bu sarımsakta mantar hastalığı olmuyor ve yetiştirirken hiç tarım ilacı kullanılmıyor. Organik bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Adana toprağını çok sevdi. Adana iklimine yakın illerde bu ürün kesinlikle çok iyi tutacaktır” diye konuştu.Kastamonu Taşköprü sarımsağıyla kıyaslama yapan Tuna, yerli sarımsağın keskinliğinin daha iyi olduğunu söyledi.
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fil sarımsağı,fil sarımsağı nerede yetişir,fil sarımsağı adana
fil sarımsağı,fil sarımsağı nerede yetişir,fil sarımsağı adana

Tayland'dan fil sarımsağı getirtti, evinin bahçesine dikti: 'Normaline göre 4 kat büyük'

15:05 06.06.2024
© İHA / ELİF AYŞENUR İŞLEDİCİ - UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW220938fil sarımsağı
fil sarımsağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© İHA / ELİF AYŞENUR İŞLEDİCİ - UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW220938
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Arkadaşının Tayland'dan getirdiği 1 diş fil sarımsağını evinin bahçesine eken Tuna, normallere göre 3-4 kat büyük bir sarımsak elde etti. Bunun üzerine elde ettiği sarımsağı tekrardan eken Tuna sarımsağı çoğaltarak yetiştirmeye devam etti.
Adana'da bir doktorun hobi olarak evinin bahçesinde yetiştirdiği fil sarımsağı, görenleri hayrete düşürüyor.
Adana'da aile hekimi doktor Ali Tuna'ya (58), 2018 yılında arkadaşı öğretmen İdris Temiz (33) Tayland'dan getirdiği 1 diş fil sarımsağını (Elephant Garlic) ekmesi için verdi. Merkez Çukurova ilçesindeki evinin bahçesine sarımsağı eken Tuna, normallere göre 3-4 kat büyük bir sarımsak elde etti. Bunun üzerine elde ettiği sarımsağı tekrardan eken Tuna sarımsağı çoğaltarak yetiştirmeye devam etti.
6 yıldır ektiği sarımsaktan yüzlerce tohum elde eden Tuna, bu sene 1 dönüm tarla kiraladı ve orada ekim yaptı. Yüzlerce kilogram sarımsak hasat eden Ali Tuna, bu sene de o sarımsakları yine ekip tohumlarını çoğaltacak.

"1 diş olarak aldığım sarımsağı bu hale getirdim"

Ali Tuna, "Küçüklüğümden bu yana tarıma ilgim var. Araştırma ve geliştirmeyi çok seviyorum. Bu fil sarımsağını 2018 yılında Tayland'dan gelen bir arkadaşım hediye olarak verdi. Ben de bu sarımsağı çoğalttım ve çok büyüdüğünü fark ettim. Bu sarımsağı Türk tarımına kazandırmak istedim. 1 diş olarak aldığım sarımsağı bu hale getirdim. Ancak bu sene 1 dönüm tarla kiralayıp ekim yaptım. Artık elimdeki tohum miktarı rahatlıkla bir tarlayı ekebilecek hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Organik bir ürün"

Sarımsağı Türk tarımına kazandırmak için yetkililere ulaşmayı hedefleyen Tuna, "Bu sarımsağın büyüklüğü nedeniyle sanayide kullanılması daha uygun olacaktır. Kabuğu çok kolay soyulabiliyor. Bu sarımsakta mantar hastalığı olmuyor ve yetiştirirken hiç tarım ilacı kullanılmıyor. Organik bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Adana toprağını çok sevdi. Adana iklimine yakın illerde bu ürün kesinlikle çok iyi tutacaktır” diye konuştu.
Kastamonu Taşköprü sarımsağıyla kıyaslama yapan Tuna, yerli sarımsağın keskinliğinin daha iyi olduğunu söyledi.
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