https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/fenerbahceli-ureticinin-kirazi-sari-kirmizi-cikti-gorunce-anladim-sampiyon-olacaklarini-1084346457.html
Fenerbahçeli üreticinin kirazı sarı kırmızı çıktı: 'Görünce anladım şampiyon olacaklarını'
Fenerbahçeli üreticinin kirazı sarı kırmızı çıktı: 'Görünce anladım şampiyon olacaklarını'
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Honaz ilçesinde kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, bahçesindeki ağaçtan kopardığı sarı-kırmızı kirazı görünce şok oldu. Galatasaraylı kirazı görünce... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T12:40+0300
2024-05-30T12:40+0300
2024-05-30T12:40+0300
yaşam
galatasaray
kiraz
fenerbahçe
denizli
şampiyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084346174_0:48:1165:703_1920x0_80_0_0_17f6c99253ab5a7f02468a36bfc6a7c2.jpg
Honaz ilçesinde uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, Trenyol Süper Lig'in son hafta maçlarının oynandığı pazar günü, Göz mevkiindeki bahçesinde kiraz hasadı yaparken bugüne kadar hiç rastlamadığı bir durumla karşılaştı. İşçilerinden topladığı kirazlardan birinde yarısının sarı diğer yarısının ise kırmızı olduğunu gören Ateş, hayrete düştü.Mahsulünü kontrol ettiği sırada daha önce hiç görmediği bir ayrıntıya rastlayan Tahsin Ateş, yaşadığı bu durumu Galatasaray'ın şampiyonluğuna yorumladı. Kirazın, Galatasaray’ın renklerine benzemesi, Tahsin Ateş’in ilginç bir tahminde bulunmasına neden oldu. Kiraz üreticisinin tarlasında yetişen sarı-kırmızılı kiraz üzerinden yaptığı tahminin doğru çıkması ilçede gündem oldu.Bu beklenmedik durumu heyecanla anlatan Ateş, "Bu kirazı gördükten sonra Galatasaray’ın şampiyon olacağını anladım. Ben Fenerbahçeliyim ama beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı. Çok şaşırdım. Bu özel kirazı buzdolabında, buzlukta saklayacağım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/galatasaraydan-3-kupali-kutlama-ilk-once-kadin-futbol-takimi-kupasini-aldi--1084257054.html
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084346174_189:0:1146:718_1920x0_80_0_0_43702338cb414989f69b26c6d88b49f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, kiraz, fenerbahçe, denizli, şampiyon
galatasaray, kiraz, fenerbahçe, denizli, şampiyon
Fenerbahçeli üreticinin kirazı sarı kırmızı çıktı: 'Görünce anladım şampiyon olacaklarını'
Denizli'nin Honaz ilçesinde kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, bahçesindeki ağaçtan kopardığı sarı-kırmızı kirazı görünce şok oldu. Galatasaraylı kirazı görünce tuttuğu Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını anladığını söyleyen Ateş, "Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı" dedi.
Honaz ilçesinde uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, Trenyol Süper Lig'in son hafta maçlarının oynandığı pazar günü, Göz mevkiindeki bahçesinde kiraz hasadı yaparken bugüne kadar hiç rastlamadığı bir durumla karşılaştı. İşçilerinden topladığı kirazlardan birinde yarısının sarı diğer yarısının ise kırmızı olduğunu gören Ateş, hayrete düştü.
Mahsulünü kontrol ettiği sırada daha önce hiç görmediği bir ayrıntıya rastlayan Tahsin Ateş, yaşadığı bu durumu Galatasaray'ın şampiyonluğuna yorumladı. Kirazın, Galatasaray’ın renklerine benzemesi, Tahsin Ateş’in ilginç bir tahminde bulunmasına neden oldu. Kiraz üreticisinin tarlasında yetişen sarı-kırmızılı kiraz üzerinden yaptığı tahminin doğru çıkması ilçede gündem oldu.
Bu beklenmedik durumu heyecanla anlatan Ateş, "Bu kirazı gördükten sonra Galatasaray’ın şampiyon olacağını anladım. Ben Fenerbahçeliyim ama beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı. Çok şaşırdım. Bu özel kirazı buzdolabında, buzlukta saklayacağım" dedi.