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Duma Başkan Yardımcısı Jukov, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığındaki önceliklerini açıkladı
Duma Başkan Yardımcısı Jukov, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığındaki önceliklerini açıkladı
Sputnik Türkiye
BRICS dönem başkanlığını yürüten Rusya, üye ülkeler arasında dış politikada koordinasyonun artırılması üzerinde özellikle duracak. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T16:39+0300
2024-06-06T16:39+0300
dünya
rusya
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
aleksandr jukov
brics
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Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksandr Jukov, Rusya'nın dönem başkanlığı sırasında BRICS ülkelerinin dış politikada koordinasyonu artırmasına ve ortak çıkarların uluslararası parlamenter platformlarda savunulmasına özel önem verileceğini belirtti.St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılan Rus parlamentosunun alt kanadı Duma Başkan Yardımcısı Jukov, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığındaki önceliklerinden bahsetti.Jukov, "Rusya'nın dönem başkanlığında dış politika koordinasyonunun artırılmasına ve BRICS üyesi devletlerin ortak çıkarlarının uluslararası parlamenter platformlarda desteklenmesine özellikle vurgu yapılacak. Eylemlerimizin meslektaşlarımızın eylemleriyle koordineli olması çok önemli" dedi.Temmuz ayında St.Petersburg'da BRICS Parlamenter Forumu yapılacağını kaydeden Jukov, ulusal mevzuatların birbirine yakınlaştırılmasıyla ilgili konuların ele alınacağı forumda tüm BRICS ülkelerinin temsil edileceğini umduğunu söyledi.136 ülkeden temsilciler katılıyorRusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy YUşakov, St. Petersburg Ekonomi Forumu'na 45 ülkeden siyasetçilerin ve hükümet yetkililerinin katılacağını, 136 ülkeden temsilcilerin katılımının da teyit edilmiş durumda olduğunu söylemişti.Etkinliğe özellikle de Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Feliks Molua, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya ve Güney Osetya Başbakanı Konstantin Djussoyev’in katılacağına dikkat çeken Uşakov, ayrıca Azerbaycan, Cezayir, Belarus, Burkina Faso, Macaristan, Venezuela, Vietnam, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve dünyanın birçok ülkesinden siyasetçi ve hükümet yetkilisinin katılma planlarını doğruladığını ifade etmişti.İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların tartışıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun bu yılki ana konusu 'Çok kutupluluğun temeli: Yeni büyüme merkezlerinin oluşması' olarak belirlendi.SPIEF 2024, 8 Haziran'da sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/rusya-latin-amerika-ve-brics-ulkeleriyle-dedolarizasyon-gorusmeleri-yapiyoruz-1084535057.html
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rusya, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), aleksandr jukov, brics
rusya, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), aleksandr jukov, brics

Duma Başkan Yardımcısı Jukov, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığındaki önceliklerini açıkladı

16:39 06.06.2024
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BRICS dönem başkanlığını yürüten Rusya, üye ülkeler arasında dış politikada koordinasyonun artırılması üzerinde özellikle duracak.
Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksandr Jukov, Rusya'nın dönem başkanlığı sırasında BRICS ülkelerinin dış politikada koordinasyonu artırmasına ve ortak çıkarların uluslararası parlamenter platformlarda savunulmasına özel önem verileceğini belirtti.

St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılan Rus parlamentosunun alt kanadı Duma Başkan Yardımcısı Jukov, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığındaki önceliklerinden bahsetti.

Jukov, "Rusya'nın dönem başkanlığında dış politika koordinasyonunun artırılmasına ve BRICS üyesi devletlerin ortak çıkarlarının uluslararası parlamenter platformlarda desteklenmesine özellikle vurgu yapılacak. Eylemlerimizin meslektaşlarımızın eylemleriyle koordineli olması çok önemli" dedi.

Temmuz ayında St.Petersburg'da BRICS Parlamenter Forumu yapılacağını kaydeden Jukov, ulusal mevzuatların birbirine yakınlaştırılmasıyla ilgili konuların ele alınacağı forumda tüm BRICS ülkelerinin temsil edileceğini umduğunu söyledi.

136 ülkeden temsilciler katılıyor

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy YUşakov, St. Petersburg Ekonomi Forumu'na 45 ülkeden siyasetçilerin ve hükümet yetkililerinin katılacağını, 136 ülkeden temsilcilerin katılımının da teyit edilmiş durumda olduğunu söylemişti.

Etkinliğe özellikle de Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Feliks Molua, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya ve Güney Osetya Başbakanı Konstantin Djussoyev’in katılacağına dikkat çeken Uşakov, ayrıca Azerbaycan, Cezayir, Belarus, Burkina Faso, Macaristan, Venezuela, Vietnam, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve dünyanın birçok ülkesinden siyasetçi ve hükümet yetkilisinin katılma planlarını doğruladığını ifade etmişti.

İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların tartışıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun bu yılki ana konusu 'Çok kutupluluğun temeli: Yeni büyüme merkezlerinin oluşması' olarak belirlendi.

SPIEF 2024, 8 Haziran'da sona erecek.
ПМЭФ-2024.Россия – Бразилия - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
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Rusya: Latin Amerika ve BRICS ülkeleriyle dedolarizasyon görüşmeleri yapıyoruz
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