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Şiirle sitem etmişti: Fenomen muhtar adayını dolandıran 2 kişi tutuklandı
Şiirle sitem etmişti: Fenomen muhtar adayını dolandıran 2 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kırşehir'de muhtarlık seçimini kaybedince kendisine oy vermeyen akrabalarına yazdığı sitem dolu şiirle sosyal medyada gündem olan çoban Aydın Battal'ı... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T18:16+0300
2024-06-06T18:16+0300
türkiye
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
31 mart yerel seçimleri
seçim
muhtar
kurbanlık
kuzu
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Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı çoban Aydın Battal'ı dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.Sosyal medyada paylaştığı görüntüyle yanına gelen kişilere bir hayır kurumu için adak kurbanlık 4 koyun ve 6 kuzu verdiğini aktaran Battal'ın şikayeti üzerine yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler E.C. ve M.B. bu karara yapılan itiraz üzerine kent merkezinde yeniden gözaltına alındı.Zanlılar, sevk edildikleri Kırşehir Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Aydın Battal'ın avukatı Ayşe Nur Karakaya, müvekkilinin nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğunu, şüphelilerin güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarıyla yakalandığını belirtti.Aydın Battal ise zanlıların yakalanmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Beni dolandırmak nedir, ben sizin için mi çalıştım? Paran yoksa neden benim koyunlarımı aldın. Cezalarını çeksinler. Paranız yoksa koyunlarımı geri getirin dedim, benden koyunları aldıkları gün satarak paraya çevirmişler ve parasını yutmuşlar" dedi.Battal, daha sonra dolandırıcılara seslendiği şiirini bir kez daha okudu.Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olmuş, seçimlerde 2 adayla yarışan Battal, 300 seçmenli köyden 29 oy alınca sitemini sosyal medyadan yaptığı açıklama ve paylaştığı şiirle dile getirmişti. Battal'ın yine sosyal medyadan paylaştığı görüntüyle dolandırıldığını iddia etmesi üzerine 2 Haziran'da 2 zanlı gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/muhtarlik-secimini-kaybeden-coban-dolandirildi-dolandiricilara-da-siirle-sitem-etti-1084402941.html
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31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, seçim, muhtar, kurbanlık, kuzu
31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, seçim, muhtar, kurbanlık, kuzu

Şiirle sitem etmişti: Fenomen muhtar adayını dolandıran 2 kişi tutuklandı

18:16 06.06.2024
© İHA / ENDERHAN ÖZKırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünde muhtarlık seçimlerini kaybedince oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti.
Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünde muhtarlık seçimlerini kaybedince oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© İHA / ENDERHAN ÖZ
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Kırşehir'de muhtarlık seçimini kaybedince kendisine oy vermeyen akrabalarına yazdığı sitem dolu şiirle sosyal medyada gündem olan çoban Aydın Battal'ı dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.
Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı çoban Aydın Battal'ı dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Sosyal medyada paylaştığı görüntüyle yanına gelen kişilere bir hayır kurumu için adak kurbanlık 4 koyun ve 6 kuzu verdiğini aktaran Battal'ın şikayeti üzerine yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler E.C. ve M.B. bu karara yapılan itiraz üzerine kent merkezinde yeniden gözaltına alındı.
Zanlılar, sevk edildikleri Kırşehir Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Aydın Battal'ın avukatı Ayşe Nur Karakaya, müvekkilinin nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğunu, şüphelilerin güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarıyla yakalandığını belirtti.
Aydın Battal ise zanlıların yakalanmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Beni dolandırmak nedir, ben sizin için mi çalıştım? Paran yoksa neden benim koyunlarımı aldın. Cezalarını çeksinler. Paranız yoksa koyunlarımı geri getirin dedim, benden koyunları aldıkları gün satarak paraya çevirmişler ve parasını yutmuşlar" dedi.
Battal, daha sonra dolandırıcılara seslendiği şiirini bir kez daha okudu.
Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olmuş, seçimlerde 2 adayla yarışan Battal, 300 seçmenli köyden 29 oy alınca sitemini sosyal medyadan yaptığı açıklama ve paylaştığı şiirle dile getirmişti. Battal'ın yine sosyal medyadan paylaştığı görüntüyle dolandırıldığını iddia etmesi üzerine 2 Haziran'da 2 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünde muhtarlık seçimlerini kaybedince oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
TÜRKİYE
Muhtarlık seçimini kaybeden çoban dolandırıldı: Dolandırıcılara da şiirle sitem etti
31 Mayıs, 22:42
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