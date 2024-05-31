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Muhtarlık seçimini kaybeden çoban dolandırıldı: Dolandırıcılara da şiirle sitem etti
Muhtarlık seçimini kaybeden çoban dolandırıldı: Dolandırıcılara da şiirle sitem etti
Sputnik Türkiye
Kırşehir'de seçimi kaybettiğinde paylaştığı şiirle gündeme gelen muhtar adayı Aydın Battal dolandırıldı. şiyle de dolandırıcılık olayından sonra arasının... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T22:42+0300
2024-05-31T22:42+0300
türkiye
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seçim
seçimler
31 mart yerel seçimleri
adak
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Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı 49 yaşındaki Aydın Battal, bu kez dolandırıldığını şiirle anlattı.Battal, sosyal medyada paylaştığı görüntüde, kısa süre önce kendisine ulaşan kişilerin bir hayır kurumu için adaklık kurbanlık talebinde bulunduklarını belirterek, "Yalan tatlı geldi, inandık. 'Bir iş adamı senin borcunu yatıracak' dediler" ifadelerini kullandı.Kurbanlık 4 koyunu almaya gelenlere ayrıca 6 kuzu verdiğini aktaran Battal, "Bir tane de hediye ettim, garibanlara benden olsun dedim. Ben garibanım, daha bir de garibanları düşünüyoruz. Verdik gitti. Parasını da pazartesi demişlerdi. Aradım sordum, kimsenin haberi yok, meğer bunlar dolandırıcıymış" sözlerini kullandı.Avukatla irtibata geçen Battal, dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldu. Eşiyle de dolandırıcılık olayından sonra arasının bozulduğunu söyleyen Battal; yazdığı şiirle dolandırıcılara sitem etti.Battal'ın, dolandırıcılara seslendiği şiiri ise şöyle:Seçimden sonray paylaştığı şiirle gündeme gelmiştiAkpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olmuş, seçimlerde 2 adayla yarışan Battal, 300 seçmenli köyden 29 oy alınca sitemini sosyal medyadan yaptığı açıklama ve paylaştığı şiirle gündeme gelmişti.Öte yandan Battal'ın, İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulunacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/kirsehirde-muhtarlik-secimini-kaybeden-aday-sosyal-medyadan-siirle-sitem-etti-1082511123.html
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şiir, seçim, seçimler, 31 mart yerel seçimleri, adak, kurbanlık
şiir, seçim, seçimler, 31 mart yerel seçimleri, adak, kurbanlık

Muhtarlık seçimini kaybeden çoban dolandırıldı: Dolandırıcılara da şiirle sitem etti

22:42 31.05.2024
© İHA / ENDERHAN ÖZKırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünde muhtarlık seçimlerini kaybedince oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti.
Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünde muhtarlık seçimlerini kaybedince oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© İHA / ENDERHAN ÖZ
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Kırşehir'de seçimi kaybettiğinde paylaştığı şiirle gündeme gelen muhtar adayı Aydın Battal dolandırıldı. şiyle de dolandırıcılık olayından sonra arasının bozulduğunu söyleyen Battal; yazdığı şiirle dolandırıcılara sitem etti.
Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı 49 yaşındaki Aydın Battal, bu kez dolandırıldığını şiirle anlattı.
Battal, sosyal medyada paylaştığı görüntüde, kısa süre önce kendisine ulaşan kişilerin bir hayır kurumu için adaklık kurbanlık talebinde bulunduklarını belirterek, "Yalan tatlı geldi, inandık. 'Bir iş adamı senin borcunu yatıracak' dediler" ifadelerini kullandı.
Kurbanlık 4 koyunu almaya gelenlere ayrıca 6 kuzu verdiğini aktaran Battal, "Bir tane de hediye ettim, garibanlara benden olsun dedim. Ben garibanım, daha bir de garibanları düşünüyoruz. Verdik gitti. Parasını da pazartesi demişlerdi. Aradım sordum, kimsenin haberi yok, meğer bunlar dolandırıcıymış" sözlerini kullandı.
Avukatla irtibata geçen Battal, dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldu. Eşiyle de dolandırıcılık olayından sonra arasının bozulduğunu söyleyen Battal; yazdığı şiirle dolandırıcılara sitem etti.
Battal'ın, dolandırıcılara seslendiği şiiri ise şöyle:
"Azrail kapını ansızın çalsın, hayatın ömrün yarıda kalsın. Allah kessin senin önünden beri. Çıkardım aklımı aklına koydum, hırsız haklı çıktı, şaşırdım durdum. Her şeyden çıkar oyunsuz, hiç bir günü olmaz yarınsız dünsüz. Allah kessin senin önünden beri. Ne okuması ne yazması, biliyormuş gibi ahkam kesmesi. Bundan beterini yaşatma bize, bir sürü fakir var ne diyeyim size, öyle göz yumarsan geçerler yüze. Allah kessin senin önünden beri. Oscar'lık tiyatro oynadılar bana, kırk yılın enkazı kaldı Aydın'a, öbür dünyada da gelme yanıma. Allah kessin senin önünden beri."

Seçimden sonray paylaştığı şiirle gündeme gelmişti

Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olmuş, seçimlerde 2 adayla yarışan Battal, 300 seçmenli köyden 29 oy alınca sitemini sosyal medyadan yaptığı açıklama ve paylaştığı şiirle gündeme gelmişti.
Öte yandan Battal'ın, İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulunacağı belirtildi.
Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünde muhtarlık seçimlerini kaybedince oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
TÜRKİYE
Kırşehir'de muhtarlık seçimini kaybeden aday, sosyal medyadan şiirle sitem etti
5 Nisan, 19:58
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