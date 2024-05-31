Muhtarlık seçimini kaybeden çoban dolandırıldı: Dolandırıcılara da şiirle sitem etti

"Azrail kapını ansızın çalsın, hayatın ömrün yarıda kalsın. Allah kessin senin önünden beri. Çıkardım aklımı aklına koydum, hırsız haklı çıktı, şaşırdım durdum. Her şeyden çıkar oyunsuz, hiç bir günü olmaz yarınsız dünsüz. Allah kessin senin önünden beri. Ne okuması ne yazması, biliyormuş gibi ahkam kesmesi. Bundan beterini yaşatma bize, bir sürü fakir var ne diyeyim size, öyle göz yumarsan geçerler yüze. Allah kessin senin önünden beri. Oscar'lık tiyatro oynadılar bana, kırk yılın enkazı kaldı Aydın'a, öbür dünyada da gelme yanıma. Allah kessin senin önünden beri."