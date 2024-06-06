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Schengen vizesi yanına uyarı notu konmuştu: Büyükelçi konuya açıklık getirdi
Schengen vizesi yanına uyarı notu konmuştu: Büyükelçi konuya açıklık getirdi
Sputnik Türkiye
Macaristan Büyükelçiliği'nin Schengen vizesi verdiği bir Türk vatandaşının pasaportunun arasına "uyarı notu" koyması üzerine Macaristan Ankara Büyükelçisi... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T14:06+0300
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Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan’a gitmek için 8 günlük Schengen vizesi alan bir Türk vatandaşının pasaportunun arasına “uyarı notu” koymuştu. Notta, vizenin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi için, Macaristan dönüşünde Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü’ne pasaportla gelinmesi istenmişti.NTV'ye konuşan Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, uygulamanın amacını anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/schengen-krizi-uyari-notu-kondu-seyahati-sonrasi-konsolosluga-gelmesi-istendi-1084377680.html
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Schengen vizesi yanına uyarı notu konmuştu: Büyükelçi konuya açıklık getirdi

14:06 06.06.2024 (güncellendi: 14:07 06.06.2024)
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUSchengen Romanya
Schengen Romanya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
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Macaristan Büyükelçiliği'nin Schengen vizesi verdiği bir Türk vatandaşının pasaportunun arasına "uyarı notu" koyması üzerine Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis açıklama yaptı. Matis, "Eğer bu not olmazsa Schengen kuralları gereği bu başvuruları reddetmemiz gerekiyor" dedi.
Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan’a gitmek için 8 günlük Schengen vizesi alan bir Türk vatandaşının pasaportunun arasına “uyarı notu” koymuştu.
Notta, vizenin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi için, Macaristan dönüşünde Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü’ne pasaportla gelinmesi istenmişti.
NTV'ye konuşan Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, uygulamanın amacını anlattı:

"Amacımız tam olarak emin olmadığımız başvuru sahiplerine vizeyi kuralarına uygun kullanma şansı vermektir. Ankara'da başvuruların yaklaşık yüzde 2'sine vize ile birlikte bu not da verildi. Bu talebi alan 3 kişiden 1'i vizesini doğru kullandığını kanıtladı. Eğer bu not olmazsa Schengen kuralları gereği bu başvuruları reddetmemiz gerekiyor"

Schengen vizesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
TÜRKİYE
Schengen krizi: Uyarı notu kondu, seyahati sonrası konsolosluğa gelmesi istendi
31 Mayıs, 10:14
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