Schengen vizesi yanına uyarı notu konmuştu: Büyükelçi konuya açıklık getirdi

"Amacımız tam olarak emin olmadığımız başvuru sahiplerine vizeyi kuralarına uygun kullanma şansı vermektir. Ankara'da başvuruların yaklaşık yüzde 2'sine vize ile birlikte bu not da verildi. Bu talebi alan 3 kişiden 1'i vizesini doğru kullandığını kanıtladı. Eğer bu not olmazsa Schengen kuralları gereği bu başvuruları reddetmemiz gerekiyor"