https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rusya-savunma-bakanligi-kiev-icin-savasan-kolombiyali-esirin-videosunu-paylasti-1084558221.html

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev için savaşan Kolombiyalı esirin videosunu paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev için savaşan Kolombiyalı esirin videosunu paylaştı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu saflarında savaşan ve özel askeri harekat bölgesinde Rus ordusuna teslim olan Kolombiyalı paralı asker Ángel Cárdenas... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T11:52+0300

2024-06-06T11:52+0300

2024-06-06T11:50+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

paralı asker

yabancı militan

rus ordusu

kolombiya

abd

ingiltere

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Bakanlığın paylaştığı videoda, Kolombiyalı militan, “Ukraynalılar bizi kandırdı. Bir binayı koruyacağımızı söylediler. Ama bizi doğrudan cephe hattına gönderdiler” ifadesini kullandı.Krasnogorovka köyü yakınlarında Rus askerlere teslim olan Kolombiyalı, 33 yaşında olduğunu, daha önce polis olarak çalıştığını ve savaş deneyiminin olmadığını anlattı.Tik-Tok’ta gördüğü bir ilan üzerine Ukrayna’ya geldiğini söyleyen Montilla, bir poligonda düzenlenen hızlandırılmış eğitim sırasında, Kolombiya vatandaşlardan oluşan 10 kişilik gruba “ateş etmenin nasıl bir şey olduğunu, el bombalarının nasıl kullanıldığını ve saldırıya benzer temel bir şey gösterdiğini” belirtti.Yabancıların nereye geldiklerine ilişkin net anlayışa sahip olmadığı için Ukrayna ordu komutanlarının onları kandırdığını kaydeden Kolombiyalı esir, söz verilen ilk ücreti bile alamadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Kiev rejimi aktif olarak dünyanın dört bir yanından militanları orduya katıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ABD, İngiltere, Gürcistan ve diğer ülkelerden yabancı paralı askerlerin etkisiz hale getirildiğini ve Ukrayna’nın farklı bölgelerinde çok sayıda yabancı militanların bulunduğu yerlerin bombaladığını defalarca açıklamıştı. Yabancı vatandaşları Ukrayna’ya seyahat etmemeleri konusunda defalarca uyarıda bulunan Bakanlık, uluslararası insancıl hukuka göre militanların asker kabul edilmediğinin ve savaş esiri olma hakkına sahip olmadığının altını çizmişti.Ukrayna’ya, özel askeri harekatın başladığı günden bu yana 13 bin 387 yabancı paralı askerin gelerek Kiev rejiminin saflarına katıldığı bildirilmişti. Bu süre içinde yaklaşık 6 bin militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/hersonda-yerli-sakinler-ve-parali-askerler-arasinda-gerginlik-cikti-1084554880.html

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