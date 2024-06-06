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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rusya-savunma-bakanligi-kiev-icin-savasan-kolombiyali-esirin-videosunu-paylasti-1084558221.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev için savaşan Kolombiyalı esirin videosunu paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev için savaşan Kolombiyalı esirin videosunu paylaştı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu saflarında savaşan ve özel askeri harekat bölgesinde Rus ordusuna teslim olan Kolombiyalı paralı asker Ángel Cárdenas... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T11:52+0300
2024-06-06T11:50+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
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Bakanlığın paylaştığı videoda, Kolombiyalı militan, “Ukraynalılar bizi kandırdı. Bir binayı koruyacağımızı söylediler. Ama bizi doğrudan cephe hattına gönderdiler” ifadesini kullandı.Krasnogorovka köyü yakınlarında Rus askerlere teslim olan Kolombiyalı, 33 yaşında olduğunu, daha önce polis olarak çalıştığını ve savaş deneyiminin olmadığını anlattı.Tik-Tok’ta gördüğü bir ilan üzerine Ukrayna’ya geldiğini söyleyen Montilla, bir poligonda düzenlenen hızlandırılmış eğitim sırasında, Kolombiya vatandaşlardan oluşan 10 kişilik gruba “ateş etmenin nasıl bir şey olduğunu, el bombalarının nasıl kullanıldığını ve saldırıya benzer temel bir şey gösterdiğini” belirtti.Yabancıların nereye geldiklerine ilişkin net anlayışa sahip olmadığı için Ukrayna ordu komutanlarının onları kandırdığını kaydeden Kolombiyalı esir, söz verilen ilk ücreti bile alamadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Kiev rejimi aktif olarak dünyanın dört bir yanından militanları orduya katıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ABD, İngiltere, Gürcistan ve diğer ülkelerden yabancı paralı askerlerin etkisiz hale getirildiğini ve Ukrayna’nın farklı bölgelerinde çok sayıda yabancı militanların bulunduğu yerlerin bombaladığını defalarca açıklamıştı. Yabancı vatandaşları Ukrayna’ya seyahat etmemeleri konusunda defalarca uyarıda bulunan Bakanlık, uluslararası insancıl hukuka göre militanların asker kabul edilmediğinin ve savaş esiri olma hakkına sahip olmadığının altını çizmişti.Ukrayna’ya, özel askeri harekatın başladığı günden bu yana 13 bin 387 yabancı paralı askerin gelerek Kiev rejiminin saflarına katıldığı bildirilmişti. Bu süre içinde yaklaşık 6 bin militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/hersonda-yerli-sakinler-ve-parali-askerler-arasinda-gerginlik-cikti-1084554880.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı militan, rus ordusu, kolombiya, abd, ingiltere, gürcistan
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı militan, rus ordusu, kolombiya, abd, ingiltere, gürcistan

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev için savaşan Kolombiyalı esirin videosunu paylaştı

11:52 06.06.2024
© Rusya Savunma BakanlığıUkrayna'da Rus ordusuna teslim olan Kolombiyalı paralı asker
Ukrayna'da Rus ordusuna teslim olan Kolombiyalı paralı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu saflarında savaşan ve özel askeri harekat bölgesinde Rus ordusuna teslim olan Kolombiyalı paralı asker Ángel Cárdenas Montilla’nın videosunu paylaştı.
Bakanlığın paylaştığı videoda, Kolombiyalı militan, “Ukraynalılar bizi kandırdı. Bir binayı koruyacağımızı söylediler. Ama bizi doğrudan cephe hattına gönderdiler” ifadesini kullandı.
Krasnogorovka köyü yakınlarında Rus askerlere teslim olan Kolombiyalı, 33 yaşında olduğunu, daha önce polis olarak çalıştığını ve savaş deneyiminin olmadığını anlattı.
Tik-Tok’ta gördüğü bir ilan üzerine Ukrayna’ya geldiğini söyleyen Montilla, bir poligonda düzenlenen hızlandırılmış eğitim sırasında, Kolombiya vatandaşlardan oluşan 10 kişilik gruba “ateş etmenin nasıl bir şey olduğunu, el bombalarının nasıl kullanıldığını ve saldırıya benzer temel bir şey gösterdiğini” belirtti.
Yabancıların nereye geldiklerine ilişkin net anlayışa sahip olmadığı için Ukrayna ordu komutanlarının onları kandırdığını kaydeden Kolombiyalı esir, söz verilen ilk ücreti bile alamadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Gelir elde etme ve anlamadığımız bir şeyi yapma isteği yüzünden şimdi bir ayağımız mezarda, çünkü bizi yalnız bıraktılar, hiç destek vermediler.
Kiev rejimi aktif olarak dünyanın dört bir yanından militanları orduya katıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ABD, İngiltere, Gürcistan ve diğer ülkelerden yabancı paralı askerlerin etkisiz hale getirildiğini ve Ukrayna’nın farklı bölgelerinde çok sayıda yabancı militanların bulunduğu yerlerin bombaladığını defalarca açıklamıştı. Yabancı vatandaşları Ukrayna’ya seyahat etmemeleri konusunda defalarca uyarıda bulunan Bakanlık, uluslararası insancıl hukuka göre militanların asker kabul edilmediğinin ve savaş esiri olma hakkına sahip olmadığının altını çizmişti.
Ukrayna’ya, özel askeri harekatın başladığı günden bu yana 13 bin 387 yabancı paralı askerin gelerek Kiev rejiminin saflarına katıldığı bildirilmişti. Bu süre içinde yaklaşık 6 bin militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.
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