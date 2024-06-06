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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/hersonda-yerli-sakinler-ve-parali-askerler-arasinda-gerginlik-cikti-1084554880.html
‘Herson’da yerli sakinler ve paralı askerler arasında gerginlik çıktı’
‘Herson’da yerli sakinler ve paralı askerler arasında gerginlik çıktı’
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubu, şehirde bulunan yabancı paralı askerlerin son dönemde yerel sakinlerle... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T10:45+0300
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herson
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Herson’daki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun temsilcisi Sputnik’e açıklamasında, “Herson’da son zamanlarda yabancı paralı askerler sıkça yerel halkla gerginlik olaylarına karışıyor” ifadesini kullandı.Kaynak, yerel sakinlerin büyük bir istekle, paralı askerlerin bulunduğu yerler hakkında bilgi paylaştığını kaydetti.Daha önce, Kiev rejimi saflarında savaşan bir grup paralı askerin Herson’da çıkan bir olay sırasında sivillere karşı silah kullanması sonucu dört sivilin yaralandığı bildirilmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ABD, İngiltere, Gürcistan ve diğer ülkelerden yabancı paralı askerlerin etkisiz hale getirildiğini ve Ukrayna’nın farklı bölgelerinde çok sayıda yabancı militanların bulunduğu yerlerin bombaladığını defalarca açıklamıştı. Yabancı vatandaşları Ukrayna’ya seyahat etmemeleri konusunda defalarca uyarıda bulunan Bakanlık, uluslararası insancıl hukuka göre militanların asker kabul edilmediğinin ve savaş esiri olma hakkına sahip olmadığının altını çizmişti.Ukrayna’ya, özel askeri harekatın başladığı günden bu yana 13 bin 387 yabancı paralı askerin gelerek Kiev rejiminin saflarına katıldığı bildirilmişti. Bu süre içinde yaklaşık 6 bin militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ukraynanin-iha-teroru-suruyor-rusyanin-rostov-bolgesindeki-petrol-rafinerisinde-yangin-cikti-1084551022.html
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ukrayna, herson, rusya, yeraltı, kiev, rusya savunma bakanlığı, abd, ingiltere, gürcistan, paralı asker, militanlar
ukrayna, herson, rusya, yeraltı, kiev, rusya savunma bakanlığı, abd, ingiltere, gürcistan, paralı asker, militanlar

‘Herson’da yerli sakinler ve paralı askerler arasında gerginlik çıktı’

10:45 06.06.2024
© AFP 2023 / BULENT KILICHerson
Herson - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubu, şehirde bulunan yabancı paralı askerlerin son dönemde yerel sakinlerle gerginliğe kışkırttığı olay sayısının giderek arttığını belirtti.
Herson’daki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun temsilcisi Sputnik’e açıklamasında, “Herson’da son zamanlarda yabancı paralı askerler sıkça yerel halkla gerginlik olaylarına karışıyor” ifadesini kullandı.
Kaynak, yerel sakinlerin büyük bir istekle, paralı askerlerin bulunduğu yerler hakkında bilgi paylaştığını kaydetti.
Daha önce, Kiev rejimi saflarında savaşan bir grup paralı askerin Herson’da çıkan bir olay sırasında sivillere karşı silah kullanması sonucu dört sivilin yaralandığı bildirilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ABD, İngiltere, Gürcistan ve diğer ülkelerden yabancı paralı askerlerin etkisiz hale getirildiğini ve Ukrayna’nın farklı bölgelerinde çok sayıda yabancı militanların bulunduğu yerlerin bombaladığını defalarca açıklamıştı. Yabancı vatandaşları Ukrayna’ya seyahat etmemeleri konusunda defalarca uyarıda bulunan Bakanlık, uluslararası insancıl hukuka göre militanların asker kabul edilmediğinin ve savaş esiri olma hakkına sahip olmadığının altını çizmişti.
Ukrayna’ya, özel askeri harekatın başladığı günden bu yana 13 bin 387 yabancı paralı askerin gelerek Kiev rejiminin saflarına katıldığı bildirilmişti. Bu süre içinde yaklaşık 6 bin militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.
Rus itfaiyeciler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
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