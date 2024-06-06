https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/hersonda-yerli-sakinler-ve-parali-askerler-arasinda-gerginlik-cikti-1084554880.html

‘Herson’da yerli sakinler ve paralı askerler arasında gerginlik çıktı’

‘Herson’da yerli sakinler ve paralı askerler arasında gerginlik çıktı’

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubu, şehirde bulunan yabancı paralı askerlerin son dönemde yerel sakinlerle... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T10:45+0300

2024-06-06T10:45+0300

2024-06-06T10:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

herson

rusya

yeraltı

kiev

rusya savunma bakanlığı

abd

ingiltere

gürcistan

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Herson’daki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun temsilcisi Sputnik’e açıklamasında, “Herson’da son zamanlarda yabancı paralı askerler sıkça yerel halkla gerginlik olaylarına karışıyor” ifadesini kullandı.Kaynak, yerel sakinlerin büyük bir istekle, paralı askerlerin bulunduğu yerler hakkında bilgi paylaştığını kaydetti.Daha önce, Kiev rejimi saflarında savaşan bir grup paralı askerin Herson’da çıkan bir olay sırasında sivillere karşı silah kullanması sonucu dört sivilin yaralandığı bildirilmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ABD, İngiltere, Gürcistan ve diğer ülkelerden yabancı paralı askerlerin etkisiz hale getirildiğini ve Ukrayna’nın farklı bölgelerinde çok sayıda yabancı militanların bulunduğu yerlerin bombaladığını defalarca açıklamıştı. Yabancı vatandaşları Ukrayna’ya seyahat etmemeleri konusunda defalarca uyarıda bulunan Bakanlık, uluslararası insancıl hukuka göre militanların asker kabul edilmediğinin ve savaş esiri olma hakkına sahip olmadığının altını çizmişti.Ukrayna’ya, özel askeri harekatın başladığı günden bu yana 13 bin 387 yabancı paralı askerin gelerek Kiev rejiminin saflarına katıldığı bildirilmişti. Bu süre içinde yaklaşık 6 bin militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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ukrayna, herson, rusya, yeraltı, kiev, rusya savunma bakanlığı, abd, ingiltere, gürcistan, paralı asker, militanlar