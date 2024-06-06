https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rusya-basbakan-yardimcisi-manturov-paralel-ithalat-2025e-kadar-uzatilacak-1084585216.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov: Paralel ithalat 2025'e kadar uzatılacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov: Paralel ithalat 2025'e kadar uzatılacak

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Rusya’da paralel ithalatın 2025 yılına kadar uzatılacağını belirtti. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T21:26+0300

2024-06-06T21:26+0300

2024-06-06T21:26+0300

dünya

denis manturov

rusya sanayi ve ticaret bakanlığı

st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)

paralel

ithalat

rusya

rossiya 24

batı

yaptırım

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF-2024) Rossiya 24 televizyonuna konuşan Manturov, Rusya'da paralel ithalatın 2025 yılında da devam edeceğini, ancak listedeki ürün sayısının azaltılacağını söyledi.Manturov, “Hükümet olarak paralel ithalatı, listede belirtilen kalemlerin ve şu anda bu mekanizma kapsamında tedarik edilmesine izin verilen ürünlerin kademeli olarak azaltılmasını göz önünde bulundurarak, 2025 yılına kadar uzatma kararı aldık” dedi.Manturov, uygun kalitedeki Rus ürünleri yeterli miktarlarda üretildikçe paralel ithalat imkanlarının daralacağını ve bunun bilinçli bir yaklaşım olduğunu vurguladı.Geçtiğimiz yıl hükümet, Batı yaptırımları nedeniyle paralel ithalatı yasallaştırdığını açıklamıştı. Yabancı mal ve üreticiler listesini düzenleyen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bu mekanizmanın sahte malların yasallaştırılması anlamına gelmediğini, tedbirin orijinal malların ithalatını alternatif tedarik kanalları yoluyla yapılmasını öngördüğünü belirtmişti.Belli bir ürün markasının listeye dahil edilmesi veya listeden çıkarılması konusunda net kriterler bulunuyor. Bir şirket Rusya pazarını terk etmiş, tedariki durdurmuş ve Rusya'daki üretimini kapatmışsa listeye dahil ediliyor. Yabancı ortakların sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesi, ürünlerinin yeterli miktarda piyasaya sunulması ve yerli işletmelere tedarik edilmesi durumunda marka listeden çıkarılıyor.

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denis manturov, rusya sanayi ve ticaret bakanlığı, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), paralel, ithalat, rusya, rossiya 24, batı, yaptırım