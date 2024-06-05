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Rusya: Latin Amerika ve BRICS ülkeleriyle dedolarizasyon görüşmeleri yapıyoruz
Rusya: Latin Amerika ve BRICS ülkeleriyle dedolarizasyon görüşmeleri yapıyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Dairesi Başkanı Aleksandr Şetinin, Moskova'nın Latin Amerika ve BRICS ülkeleriyle ikili ticarette doların payını... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T16:27+0300
2024-06-05T16:27+0300
dünya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
rusya
latin amerika
dedolarizasyon
aleksandr şetinin
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Bugün kapılarını açan St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Şetinin, uluslararası ticarette doların payını azaltmak için yapılan çalışmaları anlattı.SPIEF 2024'e katılan ülkelerin temsilcileriyle ticaret alanında önemli görüşmeler yaptıklarını kaydeden Şetinin, "Burada iş dünyası ve bankacılık kuruluşları arasında, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik bağları desteklemek için en kabul edilebilir ve uygun etkileşim biçimlerini bulmaya yönelik bir müzakere süreci yürütülüyor. Bunlardan biri ulusal para birimleri, 'Mir' kartlarının kullanıma alınması ve doğrudan ödemelerin başlatılması" dedi.Dedolarizasyon formatlarının farklı olabileceğini ancak önceliklerinin işbirliğini geliştirmek olduğunu söyleyen Şetinin, "Birçok ülkeyle görüşme halindeyiz. Bu, BRICS kapsamında da sürüyor, alternatif ödeme platformlarının devreye alınmasıyla ilgili düşünceler var. Küba, Nikaragua, Venezüella gibi normal ticari ve ekonomik ilişkiler yürüttüğümüz diğer ülkelerle de görüşüyoruz. Latin Amerika ile Rusya arasındaki ticarette dedolarizasyona ilişkin müzakerelerde ilerleme var" ifadelerini kullandı.136 ülkeden temsilciler katılacakRusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy YUşakov, yarın başlayacak olan St. Petersburg Ekonomi Forumu'na 45 ülkeden siyasetçilerin ve hükümet yetkililerinin katılacağını, 136 ülkeden temsilcilerin katılımının da teyit edilmiş durumda olduğunu söylemişti.Etkinliğe özellikle de Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Feliks Molua, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya ve Güney Osetya Başbakanı Konstantin Djussoyev’in katılacağına dikkat çeken Uşakov, ayrıca Azerbaycan, Cezayir, Belarus, Burkina Faso, Macaristan, Venezuela, Vietnam, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve dünyanın birçok ülkesinden siyasetçi ve hükümet yetkilisinin katılma planlarını doğruladığını ifade etmişti.İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların tartışıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun bu yılki ana konusu 'Çok kutupluluğun temeli: Yeni büyüme merkezlerinin oluşması' olarak belirlendi.SPIEF 2024, 8 Haziran'da sona erecek.
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st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), rusya, latin amerika, dedolarizasyon, aleksandr şetinin, abd, abd doları
st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), rusya, latin amerika, dedolarizasyon, aleksandr şetinin, abd, abd doları

Rusya: Latin Amerika ve BRICS ülkeleriyle dedolarizasyon görüşmeleri yapıyoruz

16:27 05.06.2024
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Multimedya arşivine gidinПМЭФ-2024.Россия – Бразилия
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© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Dairesi Başkanı Aleksandr Şetinin, Moskova'nın Latin Amerika ve BRICS ülkeleriyle ikili ticarette doların payını azaltmaya yönelik görüşmeler yaptığını söyledi.
Bugün kapılarını açan St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Şetinin, uluslararası ticarette doların payını azaltmak için yapılan çalışmaları anlattı.

SPIEF 2024'e katılan ülkelerin temsilcileriyle ticaret alanında önemli görüşmeler yaptıklarını kaydeden Şetinin, "Burada iş dünyası ve bankacılık kuruluşları arasında, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik bağları desteklemek için en kabul edilebilir ve uygun etkileşim biçimlerini bulmaya yönelik bir müzakere süreci yürütülüyor. Bunlardan biri ulusal para birimleri, 'Mir' kartlarının kullanıma alınması ve doğrudan ödemelerin başlatılması" dedi.

Dedolarizasyon formatlarının farklı olabileceğini ancak önceliklerinin işbirliğini geliştirmek olduğunu söyleyen Şetinin, "Birçok ülkeyle görüşme halindeyiz. Bu, BRICS kapsamında da sürüyor, alternatif ödeme platformlarının devreye alınmasıyla ilgili düşünceler var. Küba, Nikaragua, Venezüella gibi normal ticari ve ekonomik ilişkiler yürüttüğümüz diğer ülkelerle de görüşüyoruz. Latin Amerika ile Rusya arasındaki ticarette dedolarizasyona ilişkin müzakerelerde ilerleme var" ifadelerini kullandı.

136 ülkeden temsilciler katılacak

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy YUşakov, yarın başlayacak olan St. Petersburg Ekonomi Forumu'na 45 ülkeden siyasetçilerin ve hükümet yetkililerinin katılacağını, 136 ülkeden temsilcilerin katılımının da teyit edilmiş durumda olduğunu söylemişti.

Etkinliğe özellikle de Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Feliks Molua, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya ve Güney Osetya Başbakanı Konstantin Djussoyev’in katılacağına dikkat çeken Uşakov, ayrıca Azerbaycan, Cezayir, Belarus, Burkina Faso, Macaristan, Venezuela, Vietnam, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve dünyanın birçok ülkesinden siyasetçi ve hükümet yetkilisinin katılma planlarını doğruladığını ifade etmişti.

İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların tartışıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun bu yılki ana konusu 'Çok kutupluluğun temeli: Yeni büyüme merkezlerinin oluşması' olarak belirlendi.

SPIEF 2024, 8 Haziran'da sona erecek.
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