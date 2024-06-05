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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ukrayna-genelkurmay-baskanindan-itiraf-harkovda-durum-kotu-1084536476.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf: Harkov'da durum kötü
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf: Harkov'da durum kötü
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki ilerleyişini sürdürürken, Kiev'den bölgedeki durumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kötü olduğuna dair itiraf... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T17:24+0300
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ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Ukrayna ordusunun Harkov ve Kupyansk istikametlerinde zor bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.Telegram hesabından açıklama yapan Sırskiy, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov, Kupyansk, Kurahovsk ve Pokrovsk istikametlerinde taarruza devam ettiğini belirterek "Bunun yanında Ruslar, Volçansk ve Çasov Yar'ı ele geçirmek ve kontrol altına almak amacıyla bu yerleşimlerin yakınında yoğun taarruz faaliyetleri yürütüyor" dedi.Ukrayna Genelkurmay Başkanı, silahlı çatışmaların çok yoğun olması ve Rus ordusunun zırhlı araç, önemli sayıda güdümlü hava bombası kullanması nedeniyle cephedeki durumun genel olarak kötü ve zorlu olduğunun altını çizdi.Sırskiy, Rus ordusunun zırhlı araç ve güdümlü hava bombaları açısından belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu da kabul etti.Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna ordusunun Harkov'un önemli bölgelerinde 8-9 km geri çekildiğini bildirmişti.Rus güçlerin tüm taktik istikametlerde ilerlediğini ve düşmanın mevzilerini terk etmelerini sağladığını anlatan Belousov, Mayıs ayı içinde Harkov Bölgesi'ndeki 28 yerleşimin kontrol altına alındığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rusya-savunma-bakani-belosuov-ukrayna-bu-ay-35-bin-asker-ve-2-bin-700-askeri-techizat-kaybetti-1084380143.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, harkov, kupyansk, aleksandr sırskiy, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf: Harkov'da durum kötü

17:24 05.06.2024
© AP Photo / Vadim GhirdaUkrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy
Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Rusya ordusu Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki ilerleyişini sürdürürken, Kiev'den bölgedeki durumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kötü olduğuna dair itiraf geldi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Ukrayna ordusunun Harkov ve Kupyansk istikametlerinde zor bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Telegram hesabından açıklama yapan Sırskiy, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov, Kupyansk, Kurahovsk ve Pokrovsk istikametlerinde taarruza devam ettiğini belirterek "Bunun yanında Ruslar, Volçansk ve Çasov Yar'ı ele geçirmek ve kontrol altına almak amacıyla bu yerleşimlerin yakınında yoğun taarruz faaliyetleri yürütüyor" dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, silahlı çatışmaların çok yoğun olması ve Rus ordusunun zırhlı araç, önemli sayıda güdümlü hava bombası kullanması nedeniyle cephedeki durumun genel olarak kötü ve zorlu olduğunun altını çizdi.

Sırskiy, Rus ordusunun zırhlı araç ve güdümlü hava bombaları açısından belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu da kabul etti.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna ordusunun Harkov'un önemli bölgelerinde 8-9 km geri çekildiğini bildirmişti.

Rus güçlerin tüm taktik istikametlerde ilerlediğini ve düşmanın mevzilerini terk etmelerini sağladığını anlatan Belousov, Mayıs ayı içinde Harkov Bölgesi'ndeki 28 yerleşimin kontrol altına alındığını kaydetmişti.
Andrei Belousov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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