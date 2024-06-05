Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf: Harkov'da durum kötü

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Ukrayna ordusunun Harkov ve Kupyansk istikametlerinde zor bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.



Telegram hesabından açıklama yapan Sırskiy, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov, Kupyansk, Kurahovsk ve Pokrovsk istikametlerinde taarruza devam ettiğini belirterek "Bunun yanında Ruslar, Volçansk ve Çasov Yar'ı ele geçirmek ve kontrol altına almak amacıyla bu yerleşimlerin yakınında yoğun taarruz faaliyetleri yürütüyor" dedi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanı, silahlı çatışmaların çok yoğun olması ve Rus ordusunun zırhlı araç, önemli sayıda güdümlü hava bombası kullanması nedeniyle cephedeki durumun genel olarak kötü ve zorlu olduğunun altını çizdi.



Sırskiy, Rus ordusunun zırhlı araç ve güdümlü hava bombaları açısından belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu da kabul etti.



Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna ordusunun Harkov'un önemli bölgelerinde 8-9 km geri çekildiğini bildirmişti.



Rus güçlerin tüm taktik istikametlerde ilerlediğini ve düşmanın mevzilerini terk etmelerini sağladığını anlatan Belousov, Mayıs ayı içinde Harkov Bölgesi'ndeki 28 yerleşimin kontrol altına alındığını kaydetmişti.