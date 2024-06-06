https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ankarada-down-sendromlu-ogrenciyi-darp-eden-ogretmen-tutuklandi-1084547093.html
Ankara'da down sendromlu öğrenciyi darp eden öğretmen tutuklandı
Ankara'da down sendromlu öğrenciyi darp eden öğretmen tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara'daki bir özel eğitim okulunda down sendromlu Berat Ü.'yü darbeden öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş tutuklandı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T00:54+0300
2024-06-06T00:54+0300
2024-06-06T00:56+0300
türkiye
ankara
down sendromu
öğrenci
öğretmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0fdc044b9320d15073ce3fc6a1b3b5e5.jpg
Olay, 24 Mayıs günü Kahramankazan ilçesindeki Kumpınar Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Hepgümüş'ün, ayaklarıyla Berat'ın üstüne bastığı, yerlerde sürüklediği, tekme attığı görüldü. O gün okulda nöbetçi olan ve aynı zamanda şiddet uygulayan Hepgümüş'ün eşi olan Z.H.'nin ise olay anında eşinin yanından geçtiği görüldü. Görüntüleri izledikten sonra oğlu için hastaneden darp raporu alan anne Serap C., avukatı Çiğdem Tan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.1.5 yıla kadar hapis istemiKahramankazan Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, güvenlik kamera kayıtlarında mağdur çocuğun şüpheli öğretmen tarafından açıkça darp edildiği görüldü. Öğretmenin yaptığı savunmanın tamamen suçtan kurtulmaya yönelik, hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. İddianamede, Hepgümüş'ün Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 86. maddesi gereği "basit yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcılık, suçun "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı" işlenmesi ve kamu görevlisi olması sebebiyle de artırım yapılarak 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Kahramankazan 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edildi. Şüpheli öğretmen, 24 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/corumda-okul-muduru-ogrenci-velisi-ve-bir-yakini-tarafindan-darp-edildi-1084545889.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1547788f2252a42aee08b0d40fbafa2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, down sendromu, öğrenci, öğretmen
ankara, down sendromu, öğrenci, öğretmen
Ankara'da down sendromlu öğrenciyi darp eden öğretmen tutuklandı
00:54 06.06.2024 (güncellendi: 00:56 06.06.2024)
Ankara'daki bir özel eğitim okulunda down sendromlu Berat Ü.'yü darbeden öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş tutuklandı.
Olay, 24 Mayıs günü Kahramankazan ilçesindeki Kumpınar Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda meydana geldi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Hepgümüş'ün, ayaklarıyla Berat'ın üstüne bastığı, yerlerde sürüklediği, tekme attığı görüldü. O gün okulda nöbetçi olan ve aynı zamanda şiddet uygulayan Hepgümüş'ün eşi olan Z.H.'nin ise olay anında eşinin yanından geçtiği görüldü.
Görüntüleri izledikten sonra oğlu için hastaneden darp raporu alan anne Serap C., avukatı Çiğdem Tan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
1.5 yıla kadar hapis istemi
Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, güvenlik kamera kayıtlarında mağdur çocuğun şüpheli öğretmen tarafından açıkça darp edildiği görüldü.
Öğretmenin yaptığı savunmanın tamamen suçtan kurtulmaya yönelik, hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. İddianamede, Hepgümüş'ün Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 86. maddesi gereği "basit yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.
Savcılık, suçun "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı" işlenmesi ve kamu görevlisi olması sebebiyle de artırım yapılarak 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Kahramankazan 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edildi.
Şüpheli öğretmen, 24 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.