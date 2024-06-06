https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ankarada-down-sendromlu-ogrenciyi-darp-eden-ogretmen-tutuklandi-1084547093.html

Ankara'da down sendromlu öğrenciyi darp eden öğretmen tutuklandı

Ankara'da down sendromlu öğrenciyi darp eden öğretmen tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ankara'daki bir özel eğitim okulunda down sendromlu Berat Ü.'yü darbeden öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş tutuklandı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T00:54+0300

2024-06-06T00:54+0300

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türkiye

ankara

down sendromu

öğrenci

öğretmen

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Olay, 24 Mayıs günü Kahramankazan ilçesindeki Kumpınar Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Hepgümüş'ün, ayaklarıyla Berat'ın üstüne bastığı, yerlerde sürüklediği, tekme attığı görüldü. O gün okulda nöbetçi olan ve aynı zamanda şiddet uygulayan Hepgümüş'ün eşi olan Z.H.'nin ise olay anında eşinin yanından geçtiği görüldü. Görüntüleri izledikten sonra oğlu için hastaneden darp raporu alan anne Serap C., avukatı Çiğdem Tan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.1.5 yıla kadar hapis istemiKahramankazan Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, güvenlik kamera kayıtlarında mağdur çocuğun şüpheli öğretmen tarafından açıkça darp edildiği görüldü. Öğretmenin yaptığı savunmanın tamamen suçtan kurtulmaya yönelik, hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. İddianamede, Hepgümüş'ün Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 86. maddesi gereği "basit yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcılık, suçun "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı" işlenmesi ve kamu görevlisi olması sebebiyle de artırım yapılarak 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Kahramankazan 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edildi. Şüpheli öğretmen, 24 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

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