https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/moskovada-askeri-bilgi-topladigindan-suphelenilen-bir-fransiz-gozaltina-alindi-1084571693.html

Moskova’da askeri bilgi topladığından şüphelenilen bir Fransız gözaltına alındı

Moskova’da askeri bilgi topladığından şüphelenilen bir Fransız gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’da askeri bilgi topladığından şüphelenilen bir Fransa vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T16:20+0300

2024-06-06T16:20+0300

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rusya soruşturma komitesi

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moskova

gözaltı

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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun askeri faaliyetleri alanında bilgi topladığından şüphelenilen bir Fransa Cumhuriyeti vatandaşı, Moskova’da gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.Kurumun verilerine göre gözaltına alınan kişi, birkaç yıl boyunca yabancı ajanlar siciline dahil edilmek üzere gerekli belgeleri sunma yükümlülüğünü yerine getirmeden ‘Rusya Federasyonu’nun askeri ve askeri-teknik faaliyetleri alanında’ bilgi topluyordu’.Açıklamada, “Söz konusu bilgi, yabancı kaynaklar tarafından elde edildiğinde devletin güvenliğine karşı kullanılabilir. Gözaltına alınan kişi bu amaçla Moskova kenti de dahil olmak üzere Rusya’yı birçok kez ziyaret etti ve Rusya Federasyonu vatandaşlarıyla görüşmeler yaptı” denildi.Şüpheli, soruşturma işlemleri için Soruşturma Komitesi’nin başkent departmanına getirildi.Kendisine yakın zamanda suçlama yöneltilerek yargılama öncesi kısıtlayıcı önlem uygulanacak.

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