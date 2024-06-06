https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/moskovada-askeri-bilgi-topladigindan-suphelenilen-bir-fransiz-gozaltina-alindi-1084571693.html
Moskova’da askeri bilgi topladığından şüphelenilen bir Fransız gözaltına alındı
Moskova’da askeri bilgi topladığından şüphelenilen bir Fransız gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’da askeri bilgi topladığından şüphelenilen bir Fransa vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T16:20+0300
2024-06-06T16:20+0300
2024-06-06T16:20+0300
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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun askeri faaliyetleri alanında bilgi topladığından şüphelenilen bir Fransa Cumhuriyeti vatandaşı, Moskova’da gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.Kurumun verilerine göre gözaltına alınan kişi, birkaç yıl boyunca yabancı ajanlar siciline dahil edilmek üzere gerekli belgeleri sunma yükümlülüğünü yerine getirmeden ‘Rusya Federasyonu’nun askeri ve askeri-teknik faaliyetleri alanında’ bilgi topluyordu’.Açıklamada, “Söz konusu bilgi, yabancı kaynaklar tarafından elde edildiğinde devletin güvenliğine karşı kullanılabilir. Gözaltına alınan kişi bu amaçla Moskova kenti de dahil olmak üzere Rusya’yı birçok kez ziyaret etti ve Rusya Federasyonu vatandaşlarıyla görüşmeler yaptı” denildi.Şüpheli, soruşturma işlemleri için Soruşturma Komitesi’nin başkent departmanına getirildi.Kendisine yakın zamanda suçlama yöneltilerek yargılama öncesi kısıtlayıcı önlem uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/avdeyevkada-sivillere-ait-mezarlar-bulunmustu-rusya-sorusturma-komitesi-sorusturma-yurutecek-1083282478.html
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rusya, rusya soruşturma komitesi, fransız, yabancı ajan, moskova, gözaltı
rusya, rusya soruşturma komitesi, fransız, yabancı ajan, moskova, gözaltı
Moskova’da askeri bilgi topladığından şüphelenilen bir Fransız gözaltına alındı
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’da askeri bilgi topladığından şüphelenilen bir Fransa vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun askeri faaliyetleri alanında bilgi topladığından şüphelenilen bir Fransa Cumhuriyeti vatandaşı, Moskova’da gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.
Kurumun verilerine göre gözaltına alınan kişi, birkaç yıl boyunca yabancı ajanlar siciline dahil edilmek üzere gerekli belgeleri sunma yükümlülüğünü yerine getirmeden ‘Rusya Federasyonu’nun askeri ve askeri-teknik faaliyetleri alanında’ bilgi topluyordu’.
Açıklamada, “Söz konusu bilgi, yabancı kaynaklar tarafından elde edildiğinde devletin güvenliğine karşı kullanılabilir. Gözaltına alınan kişi bu amaçla Moskova kenti de dahil olmak üzere Rusya’yı birçok kez ziyaret etti ve Rusya Federasyonu vatandaşlarıyla görüşmeler yaptı” denildi.
Şüpheli, soruşturma işlemleri için Soruşturma Komitesi’nin başkent departmanına getirildi.
Kendisine yakın zamanda suçlama yöneltilerek yargılama öncesi kısıtlayıcı önlem uygulanacak.