https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/avdeyevkada-sivillere-ait-mezarlar-bulunmustu-rusya-sorusturma-komitesi-sorusturma-yurutecek-1083282478.html
Avdeyevka’da sivillere ait mezarlar bulunmuştu: Rusya Soruşturma Komitesi soruşturma yürütecek
Avdeyevka’da sivillere ait mezarlar bulunmuştu: Rusya Soruşturma Komitesi soruşturma yürütecek
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi, Avdeyevka kentinde işkence izleri taşıyan sivillere ait mezarlar bulunduğunu, soruşturma müfettişlerinin Ukrayna silahlı... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T19:15+0300
2024-04-29T19:15+0300
2024-04-29T19:15+0300
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Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus ordusunun şubat ayında ele geçirdiği Avdeyevka kentinde işkence izleri taşıyan sivillerin cesetlerinin bulunması ile ilgili soruşturma yürütüleceği ifade edildi.Açıklamada, “Rusya Soruşturma Komitesi müfettişleri, Ukrayna silahlı oluşumlarının Herson ve Zaporojye bölgeleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) sivillere karşı işlediği suçları araştıracak. Avdeyevka’da (DHC) işkence izleri taşıyan sivillerin mezarlarının bulunduğu bildirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca olay ile ilgili tüm ayrıntıların tespit edileceği ve suçlara karışan herkesin belirleneceği vurgulandı.17 Şubat'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti. Ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, Avdeyevka’da gizli cezaevleri ve işkence odalarının bulunduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/rusya-sorusturma-komitesi-teror-saldirisi-davasinda-bir-sanigin-daha-tutuklanmasini-talep-etti-1082365957.html
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rusya, rusya soruşturma komitesi, avdeyevka, işkence, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye, herson
rusya, rusya soruşturma komitesi, avdeyevka, işkence, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye, herson
Avdeyevka’da sivillere ait mezarlar bulunmuştu: Rusya Soruşturma Komitesi soruşturma yürütecek
Rusya Soruşturma Komitesi, Avdeyevka kentinde işkence izleri taşıyan sivillere ait mezarlar bulunduğunu, soruşturma müfettişlerinin Ukrayna silahlı oluşumlarının sivillere yönelik işlediği suçları soruşturacaklarını bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus ordusunun şubat ayında ele geçirdiği Avdeyevka kentinde işkence izleri taşıyan sivillerin cesetlerinin bulunması ile ilgili soruşturma yürütüleceği ifade edildi.
Açıklamada, “Rusya Soruşturma Komitesi müfettişleri, Ukrayna silahlı oluşumlarının Herson ve Zaporojye bölgeleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) sivillere karşı işlediği suçları araştıracak. Avdeyevka’da (DHC) işkence izleri taşıyan sivillerin mezarlarının bulunduğu bildirildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca olay ile ilgili tüm ayrıntıların tespit edileceği ve suçlara karışan herkesin belirleneceği vurgulandı.
17 Şubat'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti. Ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, Avdeyevka’da gizli cezaevleri ve işkence odalarının bulunduğunu açıklamıştı.