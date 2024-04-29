https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/avdeyevkada-sivillere-ait-mezarlar-bulunmustu-rusya-sorusturma-komitesi-sorusturma-yurutecek-1083282478.html

Avdeyevka’da sivillere ait mezarlar bulunmuştu: Rusya Soruşturma Komitesi soruşturma yürütecek

Avdeyevka’da sivillere ait mezarlar bulunmuştu: Rusya Soruşturma Komitesi soruşturma yürütecek

Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi, Avdeyevka kentinde işkence izleri taşıyan sivillere ait mezarlar bulunduğunu, soruşturma müfettişlerinin Ukrayna silahlı... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T19:15+0300

2024-04-29T19:15+0300

2024-04-29T19:15+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya soruşturma komitesi

avdeyevka

işkence

ukrayna ordusu

donetsk halk cumhuriyeti

zaporojye

herson

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Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus ordusunun şubat ayında ele geçirdiği Avdeyevka kentinde işkence izleri taşıyan sivillerin cesetlerinin bulunması ile ilgili soruşturma yürütüleceği ifade edildi.Açıklamada, “Rusya Soruşturma Komitesi müfettişleri, Ukrayna silahlı oluşumlarının Herson ve Zaporojye bölgeleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) sivillere karşı işlediği suçları araştıracak. Avdeyevka’da (DHC) işkence izleri taşıyan sivillerin mezarlarının bulunduğu bildirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca olay ile ilgili tüm ayrıntıların tespit edileceği ve suçlara karışan herkesin belirleneceği vurgulandı.17 Şubat'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti. Ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, Avdeyevka’da gizli cezaevleri ve işkence odalarının bulunduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/rusya-sorusturma-komitesi-teror-saldirisi-davasinda-bir-sanigin-daha-tutuklanmasini-talep-etti-1082365957.html

rusya

avdeyevka

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, rusya soruşturma komitesi, avdeyevka, işkence, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye, herson