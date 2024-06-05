https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/putin-rusyanin-catismadaki-kayiplari-ukraynanin-kayiplarindan-birkac-kat-daha-az-1084544020.html

Putin: Rusya’nın çatışmadaki kayıpları Ukrayna’nın kayıplarından birkaç kat daha az

Putin: Rusya’nın çatışmadaki kayıpları Ukrayna’nın kayıplarından birkaç kat daha az

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri operasyonun yürütüldüğü bölgede Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçlerin onarılamaz kayıp oranının yaklaşık bire... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T21:31+0300

2024-06-05T21:31+0300

2024-06-05T23:41+0300

dünya

rusya

vladimir putin

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)

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Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024 kapsamında uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi.Ukrayna ihtilafında tarafların kayıplarını açıklayan Putin, Ukrayna’da 1.348 Rus askeri ve subayının, Rusya’da ise 6 bin 465 Ukraynalı askerin ve subayın esir bulunduğunu belirtti. Rus lider, Rusya ile Ukrayna arasındaki telafisi mümkün olmayan kayıpların oranının ise yaklaşık bire beş olduğu bilgisini verdi.Putin, “Telafisi mümkün olmayan kayıplardan bahsedecek olursak, oran yaklaşık olarak bire beş. Ukrayna’da topyekün seferberlik gerçekleştirme girişimi de bundan kaynaklanıyor, zira savaş alanında çok büyük kayıplar var” diye konuştu.‘Ukrayna’daki topyekün seferberlik sorunu çözmüyor, kayıpları telafi ediyor’Rus lider, Ukrayna’daki topyekün seferberliğin sorunu çözmediğini, zira ordudaki kayıpların telafisine yönelik olduğunu vurguladı:‘ABD’yi ilgilendiren şey Ukrayna değil, kendi büyüklüğüdür’Rus lider, ABD’yi ilgilendiren şeyin Ukrayna değil, kendi büyüklüğü olduğunu vurguladı:‘Küresel liberalizmin lideri olma hevesi ABD’yi içeriden yok ediyor’Küresel liberalizmin lideri olma hevesinin ABD’yi içeriden yok ettiğine dikkat çeken Putin, “Eğer onlar iç ulusal çıkarlara dayanarak bu şekilde hareket edecek olurlarsa, bana göre ABD’yi içeriden yok eden küresel liberalizmin hedeflerine ulaşmanın peşinde olacaklar” ifadelerini kullandı.‘Ukrayna'daki çatışmalarda en az 30 Rus gazeteci öldü’Putin, Rusya’nın Ukrayna’daki Rus gazetecilerin ölümlerini soruşturmasına Batı tarafından izin vermediğine dikkat çekerek, “En az 30 insanımız, gazetecimiz hayatını kaybetti. Ve hiç kimse bize onlara ne olduğunu soruşturma imkanı vermiyor” diye konuştu.‘Kiev’e uzun menzilli silah tedarikine yanıt asimetrik olabilir’Ukrayna’ya uzun menzilli silahların tedarikine Moskova’nın asimetrik yanıt verebileceğini vurgulayan Putin, şunları söyledi:‘Rusya ile Almanya arasında enerji sektöründeki bağların kopması üzücü sonuçlar doğurdu’Putin, Rusya ile Almanya arasında enerji sektöründeki bağların kopmasının üzücü sonuçlar doğrduğunu belirterek, Alman şirketlerininrekabet edemez hale geldiğini vurguladı.Rus lider, “Enerji sektöründeki bağlarımızın kesilmesinin Alman ekonomisi üzerindeki etkisini benden daha iyi biliyorsunuz; bu üzücü bir sonuçtur. Birçok büyük sanayi kuruluşu Almanya dışında faaliyetlerini sürdürecek yer arıyor” dedi.‘Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler derin çıkarlara dayanıyor’Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerindurumsal değil, derin çıkarlara dayandığını vurgulayan Putin, Çin'in Rusya'nın ana ekonomik ortağı olmayı sürdürdüğünü söyledi.Putin, "Rusya ve Çin arasındaki ilişkilere gelince, bunların doğası gereği durumsal olmadığı, çok köklü, karşılıklı çıkarlara dayandığı gerçeğine dikkatinizi çekmek isterim. Sonuçta 15 yıldırÇin bizim ana ticari ve ekonomik ortağımız. İlişkilerimizi günümüzün bazı konjonktürel siyasi olaylarıyla bağlantılı olarak değil, çok daha öncesinde, karşılıklı çıkarlar temelinde kurmaya başladık ve bugünkü seviyeye getirdik” diye konuştu.‘Yaptırımlar nedeniyle ekonomik aksama yaşanmadı, Batı'nın planları gerçekleşmedi’Putin, yaptırımlar nedeniyle Rusya ekonomisinin zarar görmediğini ve Batı'nın planlarının gerçekleşmediğini belirterek, "Rus ekonomisini yıkacaklarını ve bunun üç, dört, altı ay içinde gerçekleşeceğine inanıyorlardı, ancak bunun gerçekleşmediğini herkes görüyor”dedi.‘Herkesin Rusya'nın kendi çıkarlarını koruduğu gerçeğini hesaba katması gerekiyor’Rus lider, Rusya'nın çıkarlarını korumaya devam edeceğini ve herkesin bunu hesaba katması gerektiğini belirterek, "Kendimize ve tüm dünyaya, çıkarlarımızı korumanın sadece laftan ibaret olmadığını, bunu yaptığımızı ve yapmaya devam edeceğimizi gösterdik ve herkesin bunu hesaba katması gerekiyor" ifadelerini kullandı.‘Avrupa Birliği'nde parlamenter demokrasi zor bir dönemden geçiyor’Putin, Avrupa Birliği'ndeki (AB) parlamenter demokrasi ve geleneksel siyasi partilerin zor bir dönemden geçtiğini, bunun için dış koşulları suçlamanın bir hata olduğunu söyledi.Rus lider, “Geleneksel siyasi partiler de tüm parlamenter demokrasiler gibi zor zamanlardan geçiyor. Ve her şeyden önce, başta Avrupa'dakiler olmak üzere, birileri çalışmaları sırasında yaptıkları hataları analiz etmek yerine bunu dış koşullara bağlamaya çalışıyorlarsa, bu, gerçekte neler olup bittiğine dair doğru sonuçlara varmalarına izin vermeyecek başka bir hata olur” diye konuştu.‘İtalya'nın Rusya’ya karşı tutumu diğer AB ülkelerine göre daha ılımlı’İtalyan hükümetinin tutumunun diğer AB ülkelerine göre daha ılımlı olduğunu, bu ülkede Rus düşmanlığının şişirilmediğini kaydeden Putin, “İtalyan hükümetinin tutumunun birçok Avrupa ülkesinin politikasına göre daha itidalli olduğunu görüyoruz. Biz de bunu göz önüne alarak, ona göre değerlendiriyoruz. İtalya'da Rus düşmanlığının şişirilmediğini görüyoruz ve bunu da göz önünde bulunduruyoruz” dedi.‘Avrupalıların refahı risk altında’Batılı ülke liderlerinin politikaları nedeniyle Avrupalıların refahının risk altında olduğunu ve insanların bunu hissettiğini vurgulayan Putin, “Avrupa ülkeleri genel olarak müreffeh devletlerdir. Vatandaşlarını endişelendiren asıl şey maddi refahtır. Ancak Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Batılı ülkelerin büyük çoğunluğunun politikaları sonucunda, onlarca yıldır insanların alıştığı bu refah, ortadan kaybolmazsa bile şu anda risk altında. İnsanlar bunu anlıyor ve hissediyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/putinin-katilimiyla-gerceklestirilecek-spief-genel-oturumunun-moderatoru-taninmis-bir-kisi-olacak-1084540687.html

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rusya, vladimir putin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)