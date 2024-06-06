https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/karpuz-senliginde-sicak-havadan-bunalan-ogrencileri-itfaiye-su-sikarak-serinletti-1084582461.html

Karpuz Şenliği'nde sıcak havadan bunalan öğrencileri itfaiye su sıkarak serinletti

Karpuz Şenliği'nde sıcak havadan bunalan öğrencileri itfaiye su sıkarak serinletti

Sputnik Türkiye

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir okulda düzenlenen Karpuz Şenliği'nde sıcak hava dolayısıyla bunalan öğrenciler, itfaiye tarafından su sıkılarak serinletildi. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T18:29+0300

2024-06-06T18:29+0300

2024-06-06T18:29+0300

itfaiye

itfaiye ekipleri

türkiye

öğrenci

su

su

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sıcak hava

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osmaniye

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde okul bahçesine gelen itfaiye ekibi, sıcaktan bunalan öğrencileri su sıkarak serinletti.Düziçi ilçesi Harun Reşit İlkokulu'nda Karpuz Şenliği düzenlendi. Öğrenciler için düzenlenen şenliğe Düziçi Belediyesi itfaiye ekibi de çağrıldı.Ekip, okul bahçesinde sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiye aracındaki suyu sıktı.Serinleyen öğrenciler, şenlik kapsamında çalan şarkılarla dans etti.

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düziçi

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