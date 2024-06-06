https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/karpuz-senliginde-sicak-havadan-bunalan-ogrencileri-itfaiye-su-sikarak-serinletti-1084582461.html
Karpuz Şenliği'nde sıcak havadan bunalan öğrencileri itfaiye su sıkarak serinletti
Karpuz Şenliği'nde sıcak havadan bunalan öğrencileri itfaiye su sıkarak serinletti
Sputnik Türkiye
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir okulda düzenlenen Karpuz Şenliği'nde sıcak hava dolayısıyla bunalan öğrenciler, itfaiye tarafından su sıkılarak serinletildi. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T18:29+0300
2024-06-06T18:29+0300
2024-06-06T18:29+0300
itfaiye
itfaiye ekipleri
türkiye
öğrenci
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde okul bahçesine gelen itfaiye ekibi, sıcaktan bunalan öğrencileri su sıkarak serinletti.Düziçi ilçesi Harun Reşit İlkokulu'nda Karpuz Şenliği düzenlendi. Öğrenciler için düzenlenen şenliğe Düziçi Belediyesi itfaiye ekibi de çağrıldı.Ekip, okul bahçesinde sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiye aracındaki suyu sıktı.Serinleyen öğrenciler, şenlik kapsamında çalan şarkılarla dans etti.
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itfaiye, itfaiye ekipleri, öğrenci, su, su, sıcak, sıcak hava, düziçi, osmaniye
itfaiye, itfaiye ekipleri, öğrenci, su, su, sıcak, sıcak hava, düziçi, osmaniye
Karpuz Şenliği'nde sıcak havadan bunalan öğrencileri itfaiye su sıkarak serinletti
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir okulda düzenlenen Karpuz Şenliği'nde sıcak hava dolayısıyla bunalan öğrenciler, itfaiye tarafından su sıkılarak serinletildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde okul bahçesine gelen itfaiye ekibi, sıcaktan bunalan öğrencileri su sıkarak serinletti.
Düziçi ilçesi Harun Reşit İlkokulu'nda Karpuz Şenliği düzenlendi. Öğrenciler için düzenlenen şenliğe Düziçi Belediyesi itfaiye ekibi de çağrıldı.
Ekip, okul bahçesinde sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiye aracındaki suyu sıktı.
Serinleyen öğrenciler, şenlik kapsamında çalan şarkılarla dans etti.