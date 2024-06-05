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Prof. Dr. Orhan Şen'den aşırı sıcak uyarısı: 'Türkiye meteorolojik afeti yaşayacak'
Prof. Dr. Orhan Şen'den aşırı sıcak uyarısı: 'Türkiye meteorolojik afeti yaşayacak'
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Prof. Dr. Şen, "Haziran'ın başında bu kadar sıcak olması biraz erkendi. Bu gösteriyor ki önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında çok aşırı sıcaklıkları ve sıcak... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T15:30+0300
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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu sıcak havalarda güneşte dolaşmanın anlamı yok. Biz yayın için güneşte duruyoruz ama söylüyoruz bu havalarda kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması lazım. Hele güneşte şapkasız, gözlüksüz çıkmamak lazım ve beyaz giysiler giyilmeli. Çok tehlikeli, bu sıcak çarpması meydana getirir. Bu sıcak çarpması beyinde ölüme kadar götürebilir" dedi.Sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktığında aşırı sıcak diyoruzŞen, "Hava çok sıcak. İstanbul'da güneş altında 37-38 derece, sıcaklık gölgede ölçülür, gölgesi 33 dereci. Marmara'nın doğusu ve güneyinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçti. Bu aşırı sıcak sınıfına giriyor. Burada yaşayanların çok dikkat etmesi lazım. Sadece Marmara değil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde. Sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktığında aşırı sıcak diyoruz. Bugün ve yarın buralarda yaşayanlar dikkat etmeli. Cuma-cumartesi günü Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da devam edecek bu sıcaklıklar. Güneş altında bunun üzerine 6-7 derece daha koyun. Beyni kaynatan bir sıcaklık" diye konuştu.'Sıcaklık rekoru kırılacak'Şen, "Haziran'ın başında bu kadar sıcak olması biraz erkendi. Bu gösteriyor ki önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında çok aşırı sıcaklıkları ve sıcak hava dalgalarını beraber yaşayacağız. Çok dikkat etmemiz gerekecek. Meteorolojik afeti Türkiye de yaşayacak. Aşırı sıcaklıklar da meteorolojik afettir. Orman yangınları açısından da bu sene büyük risk yaşanıyor. Buharlaşma kayıpları da artacak, susuzluk da çekeceğiz. Bu havalarda en fazla bir ağaç gölgesi bulup oturmak lazım. Bu sene sıcaklık rekorları kırılacak. İstanbul'da rekor sıcaklık 41.3 civarında. İstanbul 42-43 dereceleri görecektir. Bu seneki aşırı sıcaklar önemli problemleri, sağlık problemlerini yanında getirecek. Ben bunların içinde en önemli problemin orman yangınları olacağını tahmin ediyorum. Umarım bu sene bu kadar büyük yangınlarla karşı karşıya gelmeyiz. Aşırı sıcaklarda beyaz giysiler ve bol giysiler giyilmeli. Bol su içilmeli. Şapkasız çıkmayalım" ifadelerini kullandı.
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türkiye, aşırı sıcaklar, istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu
türkiye, aşırı sıcaklar, istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu

Prof. Dr. Orhan Şen'den aşırı sıcak uyarısı: 'Türkiye meteorolojik afeti yaşayacak'

15:30 05.06.2024 (güncellendi: 15:35 05.06.2024)
© CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW943720İzmir - sıcaklık - sıcak hava
İzmir - sıcaklık - sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW943720
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Prof. Dr. Şen, "Haziran'ın başında bu kadar sıcak olması biraz erkendi. Bu gösteriyor ki önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında çok aşırı sıcaklıkları ve sıcak hava dalgalarını beraber yaşayacağız. Çok dikkat etmemiz gerekecek. Meteorolojik afeti Türkiye de yaşayacak" diye konuştu.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu sıcak havalarda güneşte dolaşmanın anlamı yok. Biz yayın için güneşte duruyoruz ama söylüyoruz bu havalarda kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması lazım. Hele güneşte şapkasız, gözlüksüz çıkmamak lazım ve beyaz giysiler giyilmeli. Çok tehlikeli, bu sıcak çarpması meydana getirir. Bu sıcak çarpması beyinde ölüme kadar götürebilir" dedi.

Sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktığında aşırı sıcak diyoruz

Şen, "Hava çok sıcak. İstanbul'da güneş altında 37-38 derece, sıcaklık gölgede ölçülür, gölgesi 33 dereci. Marmara'nın doğusu ve güneyinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçti. Bu aşırı sıcak sınıfına giriyor. Burada yaşayanların çok dikkat etmesi lazım. Sadece Marmara değil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde. Sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktığında aşırı sıcak diyoruz. Bugün ve yarın buralarda yaşayanlar dikkat etmeli. Cuma-cumartesi günü Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da devam edecek bu sıcaklıklar. Güneş altında bunun üzerine 6-7 derece daha koyun. Beyni kaynatan bir sıcaklık" diye konuştu.

'Sıcaklık rekoru kırılacak'

Şen, "Haziran'ın başında bu kadar sıcak olması biraz erkendi. Bu gösteriyor ki önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında çok aşırı sıcaklıkları ve sıcak hava dalgalarını beraber yaşayacağız. Çok dikkat etmemiz gerekecek. Meteorolojik afeti Türkiye de yaşayacak. Aşırı sıcaklıklar da meteorolojik afettir. Orman yangınları açısından da bu sene büyük risk yaşanıyor. Buharlaşma kayıpları da artacak, susuzluk da çekeceğiz. Bu havalarda en fazla bir ağaç gölgesi bulup oturmak lazım. Bu sene sıcaklık rekorları kırılacak. İstanbul'da rekor sıcaklık 41.3 civarında. İstanbul 42-43 dereceleri görecektir. Bu seneki aşırı sıcaklar önemli problemleri, sağlık problemlerini yanında getirecek. Ben bunların içinde en önemli problemin orman yangınları olacağını tahmin ediyorum. Umarım bu sene bu kadar büyük yangınlarla karşı karşıya gelmeyiz. Aşırı sıcaklarda beyaz giysiler ve bol giysiler giyilmeli. Bol su içilmeli. Şapkasız çıkmayalım" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
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