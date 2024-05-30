https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/tokyo-pekinle-diyalog-arayisini-surduruyor-1084333827.html

Tokyo, Pekin’le diyalog arayışını sürdürüyor

Tokyo, Pekin’le diyalog arayışını sürdürüyor

Sputnik Türkiye

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore'nin sözde tehditkar füze denemeleri karşısında ABD ile askeri koordinasyonunu artırma arayışındaki... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T09:00+0300

2024-05-30T09:00+0300

2024-05-30T09:00+0300

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ABD askeri gücüyle korunma temelinde geliştirdiği dış politikasında Washington'un Asya-Pasifik elçiliğine soyunan Japonya hükümeti, ikili ilişkilerde mevcut sorunların ‘diyalog yoluyla’ çözüme kavuşturulmasına yönelik niyetini Çin yönetimine iletti.Tokyo'yu ziyaret eden Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler İrtibat Dairesi Başkanı Liu Ciençao ile bir araya gelen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, görüşmede karşılıklı yarar sağlayan ilişki vurgusu yaparak, mevcut sorunlarda ‘diyalog arayışı’ mesajı verdi.Yakın zamanda yeni göreve başlayan ve ayrılıkçı olarak bilinen Tayvan lideri Lai Ching-te’ye tebrik mesajı göndererek Pekin’i kızdıran Japon hükümetinin lideri, "Zorluklar ve kaygılar konusunda diyalogla ilerleme kaydederek, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini hızlandırabileceğimizi umuyorum" dedi.Liu da ülkesinin, ikili diyaloğun geliştirilmesinin önemini vurguladığını ve çeşitli alanlarda "fikir alışverişlerinin teşvik edilmesini" ümit ettiğini bildirdi.‘Tayvan Boğazı’ mesajıGörüşme sonrası gazetecilere konuşan Liu, iki ülke arası "üst düzey görüşmelerin sürdürülmesi" konusunda, Başbakan Kişida ile anlaştıklarını söyledi.Japon basının, Pekin'de ÇKP Dış İlişkiler İrtibat Dairesi'ne dayandırdığı bilgiye göre görüşmede Liu, Tayvan Boğazı'nda istikrarın korunması mesajı verdi.Bölgede istikrarın korunmasının iki ülkenin ortak çıkarına olduğunu kaydeden Liu, Japonya'nın, Pekin'in "tek Çin ilkesine" uyması gerektiğini söyledi.ÇKP ve LDP düzenli görüşmelerinin yeniden başlatılması ele alındıÇinli bürokrat, Tokyo ziyaretinde görüştüğü Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ile, iki ülke Dışişleri Bakanlarının karşılıklı ziyaret fırsatlarını ele aldı.Liu, başkentte LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu, Japonya'da ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Izumi Kenta ile ayrı ayrı görüştü.Motegi-Liu görüşmesinde, ÇKP ile Japonya'daki iktidardaki LDP arasında, en son 2018'de düzenlenen üst düzey görüşmelerin yeniden başlatılması ele alındı.Ziyaret, 27 Mayıs zirvesi sonrası düzenlendiJaponya devlet televizyonu NHK, yayımladığı haberde Liu'nun yakın gelecekte, Çin dış politikasında önemli bir figüre dönüşebileceği ihtimalini vurguladı.NHK haberinde, Liu'nun Japonya'ya düzenlediği ziyaretini, iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun daveti üzerine gerçekleştirdiği aktarıldı.Ziyaretin, 27 Mayıs'ta Japonya, Çin ve Güney Kore liderlerinin 4,5 yıl sonra ilk kez Seul'de düzenlediği üçlü zirvenin akabinde gerçekleşmesi dikkati çekti.Liderler, ortak açıklamada, "Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'da barış, istikrar ve refahın korunmasının ortak çıkar ve sorumluluğumuz olduğunu teyit ettik" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/tayvandan-kritik-aciklama-reaganin-guc-yoluyla-baris-fikrini-takip-edecegiz-1084230525.html

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japonya, çin, çin halk cumhuriyeti, tokyo, pekin, asya-pasifik, hint-pasifik, tayvan, tek çin politikası, abd