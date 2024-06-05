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İslam Memiş 'karaborsa oldu' diyerek dikkat çekti: 'Son yıllarda talep arttı'
İslam Memiş 'karaborsa oldu' diyerek dikkat çekti: 'Son yıllarda talep arttı'
Sputnik Türkiye
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu kez farklı bir yönelime dikkat çekti. Memiş, 'kiralık kasalar' ile ilgili vatandaşın talebini yazdı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T10:07+0300
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ekonomi
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Finans analisti İslam Memiş, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi ve birçok ilde sarsıntılarla diri olan korkunun yeni bir yönelime neden olduğunu söyledi.Son 2 yıldır bankalardan kasa kiralama konusunda taleplerinin arttığını söyleyen Memiş, "Banka şubelerinde kasa kiralamak için sırada bekleyen yüzlerce müşteri var. Âdeta karaborsaya düştü diyebilirim. Kira talebi ve kira ücreti sadece konutta değil kasalarda da artıyor" dedi.Memiş, bankadan kasa kiralamanı detaylarını ve ücretlerini şu şekilde anlattı:
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altın, dolar, kiralık kasa
altın, dolar, kiralık kasa

İslam Memiş 'karaborsa oldu' diyerek dikkat çekti: 'Son yıllarda talep arttı'

10:07 05.06.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ
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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu kez farklı bir yönelime dikkat çekti. Memiş, 'kiralık kasalar' ile ilgili vatandaşın talebini yazdı.
Finans analisti İslam Memiş, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi ve birçok ilde sarsıntılarla diri olan korkunun yeni bir yönelime neden olduğunu söyledi.
Son 2 yıldır bankalardan kasa kiralama konusunda taleplerinin arttığını söyleyen Memiş, "Banka şubelerinde kasa kiralamak için sırada bekleyen yüzlerce müşteri var. Âdeta karaborsaya düştü diyebilirim. Kira talebi ve kira ücreti sadece konutta değil kasalarda da artıyor" dedi.
Memiş, bankadan kasa kiralamanı detaylarını ve ücretlerini şu şekilde anlattı:
"Küçük, orta ve büyük boy olmak üzere 3 boyutta kasa kiralanıyor. Araştırdığım kadarıyla kiralık kasa ücretleri ortalama şöyle: Küçük boy = 3.500-7.500 Lira. Orta boy = 5.000-10.000 Lira. Büyük boy = 9.000-20.000 Lira. Kiralık kasalar sadece para veya nakdi değer için kiralanmıyor. Değerli ve önemli evraklar için de kiralanmaktadır. Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz güven tarafını zedeledi. Piyasaya ve ekonomiye dair güvenin azalması talebi artırıyor. Türkiye’ye göç eden ya da Türkiye’den göç edenler yine kiralık kasa talebini canlı tutmaya devam ediyorlar. Kiralık kasaların hırsızlık ve yangın gibi olumsuzlukta banka sigorta kapsamında olmadığını bilmeniz gerekiyor. Yani, banka size sadece kasa kiralama hizmeti veriyor. Ne kasanın içindeki nakitlerinizin ne de değerli ve önemli evraklarınızın garanti kapsamında değildir."
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
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