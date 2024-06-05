İslam Memiş 'karaborsa oldu' diyerek dikkat çekti: 'Son yıllarda talep arttı'

"Küçük, orta ve büyük boy olmak üzere 3 boyutta kasa kiralanıyor. Araştırdığım kadarıyla kiralık kasa ücretleri ortalama şöyle: Küçük boy = 3.500-7.500 Lira. Orta boy = 5.000-10.000 Lira. Büyük boy = 9.000-20.000 Lira. Kiralık kasalar sadece para veya nakdi değer için kiralanmıyor. Değerli ve önemli evraklar için de kiralanmaktadır. Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz güven tarafını zedeledi. Piyasaya ve ekonomiye dair güvenin azalması talebi artırıyor. Türkiye’ye göç eden ya da Türkiye’den göç edenler yine kiralık kasa talebini canlı tutmaya devam ediyorlar. Kiralık kasaların hırsızlık ve yangın gibi olumsuzlukta banka sigorta kapsamında olmadığını bilmeniz gerekiyor. Yani, banka size sadece kasa kiralama hizmeti veriyor. Ne kasanın içindeki nakitlerinizin ne de değerli ve önemli evraklarınızın garanti kapsamında değildir."