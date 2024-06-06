https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/iranli-uzman-bricsin-uyumu-batiyi-endiselendiriyor-1084589153.html

İranlı uzman: BRICS'in uyumu Batı'yı endişelendiriyor

İranlı uzman: BRICS'in uyumu Batı'yı endişelendiriyor

Sputnik Türkiye

İranlı uzman Abbas Aslani, BRICS üyesi ülkeler arasındaki uyumun Batı'yı endişelendirdiğini belirtti. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T23:39+0300

2024-06-06T23:39+0300

2024-06-06T23:39+0300

ekonomi

st. petersburg uluslararası ekonomik forumu (spief)

brics

ortadoğu araştırmalar merkezi

uzman

rossiya segodnya

xinhua

batı

ekonomi

güvenlik

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Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde kıdemli araştırmacı Abbas Aslani, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF 2024) kapsamında düzenlenen BRICS Uzmanlar Forumu’nda Sputnik’e verdiği demeçte, BRICS üyeleri arasındaki uyumun Batı'yı endişelendirdiğini söyledi.Aslani, “Batı'nın, geniş toprakları, büyük nüfusu ve yüksek ekonomik potansiyeli olan önemli ülkelere yaptırımlar uygulayarak doları bir baskı aracı olarak kullandığını görüyoruz. Bu durum, BRICS üyesi ülkelerin ekonomik, kültürel ve politik alanlarda ilişkilerinin güçlenmesine neden olabilecek dolardan bağımsız finansal süreçlerin oluşumuna yol açıyor” dedi.BRICS ülkeleri arasındaki uyumun Batı'yı endişelendirdiğine vurgu yapan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen BRICS Uzmanlar Forumu, Rossiya Segodnya uluslararası medya grubu ve Çin haber ajansı Xinhua tarafından düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/suriye-maliye-bakani-spief-2024-daha-adil-bir-dunya-duzenine-dogru-ilerlemede-cozumler-sunuyor-1084587187.html

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st. petersburg uluslararası ekonomik forumu (spief), brics, ortadoğu araştırmalar merkezi, uzman, rossiya segodnya, xinhua, batı, ekonomi, güvenlik