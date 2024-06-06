https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/iranli-uzman-bricsin-uyumu-batiyi-endiselendiriyor-1084589153.html
İranlı uzman: BRICS'in uyumu Batı'yı endişelendiriyor
İranlı uzman: BRICS'in uyumu Batı'yı endişelendiriyor
Sputnik Türkiye
İranlı uzman Abbas Aslani, BRICS üyesi ülkeler arasındaki uyumun Batı'yı endişelendirdiğini belirtti. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T23:39+0300
2024-06-06T23:39+0300
2024-06-06T23:39+0300
ekonomi
st. petersburg uluslararası ekonomik forumu (spief)
brics
ortadoğu araştırmalar merkezi
uzman
rossiya segodnya
xinhua
batı
ekonomi
güvenlik
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Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde kıdemli araştırmacı Abbas Aslani, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF 2024) kapsamında düzenlenen BRICS Uzmanlar Forumu’nda Sputnik’e verdiği demeçte, BRICS üyeleri arasındaki uyumun Batı'yı endişelendirdiğini söyledi.Aslani, “Batı'nın, geniş toprakları, büyük nüfusu ve yüksek ekonomik potansiyeli olan önemli ülkelere yaptırımlar uygulayarak doları bir baskı aracı olarak kullandığını görüyoruz. Bu durum, BRICS üyesi ülkelerin ekonomik, kültürel ve politik alanlarda ilişkilerinin güçlenmesine neden olabilecek dolardan bağımsız finansal süreçlerin oluşumuna yol açıyor” dedi.BRICS ülkeleri arasındaki uyumun Batı'yı endişelendirdiğine vurgu yapan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen BRICS Uzmanlar Forumu, Rossiya Segodnya uluslararası medya grubu ve Çin haber ajansı Xinhua tarafından düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/suriye-maliye-bakani-spief-2024-daha-adil-bir-dunya-duzenine-dogru-ilerlemede-cozumler-sunuyor-1084587187.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
st. petersburg uluslararası ekonomik forumu (spief), brics, ortadoğu araştırmalar merkezi, uzman, rossiya segodnya, xinhua, batı, ekonomi, güvenlik
st. petersburg uluslararası ekonomik forumu (spief), brics, ortadoğu araştırmalar merkezi, uzman, rossiya segodnya, xinhua, batı, ekonomi, güvenlik
İranlı uzman: BRICS'in uyumu Batı'yı endişelendiriyor
İranlı uzman Abbas Aslani, BRICS üyesi ülkeler arasındaki uyumun Batı'yı endişelendirdiğini belirtti.
Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde kıdemli araştırmacı Abbas Aslani, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF 2024) kapsamında düzenlenen BRICS Uzmanlar Forumu’nda Sputnik’e verdiği demeçte, BRICS üyeleri arasındaki uyumun Batı'yı endişelendirdiğini söyledi.
Aslani, “Batı'nın, geniş toprakları, büyük nüfusu ve yüksek ekonomik potansiyeli olan önemli ülkelere yaptırımlar uygulayarak doları bir baskı aracı olarak kullandığını görüyoruz. Bu durum, BRICS üyesi ülkelerin ekonomik, kültürel ve politik alanlarda ilişkilerinin güçlenmesine neden olabilecek dolardan bağımsız finansal süreçlerin oluşumuna yol açıyor” dedi.
BRICS ülkeleri arasındaki uyumun Batı'yı endişelendirdiğine vurgu yapan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu uyum Batı'yı endişelendiriyor çünkü BRICS ülkelerine kendi çıkarlarını önceleme imkanı veriyor. BRICS başlangıçta Batı dışı dünyanın ekonomik sorunlarını çözmek için oluşturuldu. Ancak artık güvenlik konularına da önem verilmesi gerekiyor.”
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen BRICS Uzmanlar Forumu, Rossiya Segodnya uluslararası medya grubu ve Çin haber ajansı Xinhua tarafından düzenleniyor.